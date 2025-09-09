  1. Realting.com
  2. Vereinigte Staaten von Amerika
  3. Miami
  4. Wohnquartier Stan 48 m² na Prodaju – Tuški Put, Podgorica

Wohnquartier Stan 48 m² na Prodaju – Tuški Put, Podgorica

Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$146,701
;
8
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 28537
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Vereinigte Staaten von Amerika
  • Region / Bundesland
    Florida
  • Nachbarschaft
    Miami-Dade County
  • Stadt
    Miami

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English
Prodaje se lijepo opremljen jednosoban stan, povrsine 48m2, na petom (od sest) spratu stambene zgrade, na Tuskom putu. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo i terasa. Stan se nalazi u zgradi novogradnje, koja posjeduje lift, a ulaz se redovno odrzava. Orijentisan je juzno. Opremljen je potpuno novim namjestajem. Ispred zgrade je dostupan veliki javni parking.

Standort auf der Karte

Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Transport

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohngebäude Four Seasons Las Vegas
Las Vegas, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$3,00M
Wohnviertel Two bedroom apartment of 72sq.m - Donja Lastva
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$404,896
Wohnviertel Stan 55 m² na Prodaju – Igalo, Herceg Novi
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$184,844
Wohnviertel Stan 68 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$822
Wohnviertel Stan 50 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$587
Sie sehen gerade
Wohnquartier Stan 48 m² na Prodaju – Tuški Put, Podgorica
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$146,701
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Stan 44 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Wohnviertel Stan 44 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Wohnviertel Stan 44 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Wohnviertel Stan 44 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Wohnviertel Stan 44 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Wohnviertel Stan 44 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Wohnviertel Stan 44 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$587
Izdaje se lijepo opremljen jednosoban stan, povrsine 44m2, na drugom spratu stambene zgrade, u ulici 4. Jula, u Podgorici.   Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo i terasa.   Stan se nalazi u zgradi novogradnje, koja posjeduje lift, a ulaz se r…
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Stan 48 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Wohnviertel Stan 48 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Wohnviertel Stan 48 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Wohnviertel Stan 48 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Wohnviertel Stan 48 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Alle anzeigen Wohnviertel Stan 48 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Wohnviertel Stan 48 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$123,229
Jednosoban stan 48.19m2 u manjoj stambenoj zgradi. Lokacija: Ludvika Kube -Zagorič. SALE!!! One-room apartment 48.19m2 in a smaller residential building. Location: Ludvika Kube - Zagorič
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel One bedroom apartment of 46.47sq.m - Kolašin
Wohnviertel One bedroom apartment of 46.47sq.m - Kolašin
Wohnviertel One bedroom apartment of 46.47sq.m - Kolašin
Wohnviertel One bedroom apartment of 46.47sq.m - Kolašin
Wohnviertel One bedroom apartment of 46.47sq.m - Kolašin
Alle anzeigen Wohnviertel One bedroom apartment of 46.47sq.m - Kolašin
Wohnviertel One bedroom apartment of 46.47sq.m - Kolašin
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$2,582
One bedroom apartment of 46.47 m2 is for sale in Kolašin, Breza settlement. It is a new residential building with a modern and attractive appearance. It is located in the immediate vicinity of the 5-star Breza Hotel and the future Splendid Hotel. The street has heaters under the asphalt on t…
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Vereinigte Staaten von Amerika
Immobilienkauf in den USA: Was ausländische Investoren wissen müssen
09.09.2025
Immobilienkauf in den USA: Was ausländische Investoren wissen müssen
Wem wird am häufigsten ein US-Visum verweigert? Aktuelle Bounce-Statistiken
16.05.2025
Wem wird am häufigsten ein US-Visum verweigert? Aktuelle Bounce-Statistiken
Wie hoch sind die Kosten für die Instandhaltung von Wohnraum in den USA? Wir sprechen über die Grundsteuer
14.05.2025
Wie hoch sind die Kosten für die Instandhaltung von Wohnraum in den USA? Wir sprechen über die Grundsteuer
Die 10 besten US-Städte zum Leben: ein ausführlicher Leitfaden
03.02.2025
Die 10 besten US-Städte zum Leben: ein ausführlicher Leitfaden
So erhalten Sie eine US-Greencard 2026: Wann Sie einen Antrag stellen müssen, was zu beachten ist und warum sie abgelehnt werden kann
09.10.2024
So erhalten Sie eine US-Greencard 2026: Wann Sie einen Antrag stellen müssen, was zu beachten ist und warum sie abgelehnt werden kann
Bildung in den USA: alle Ebenen, Merkmale und Top-Bildungseinrichtungen
18.09.2024
Bildung in den USA: alle Ebenen, Merkmale und Top-Bildungseinrichtungen
«Nur Verdienst und Inflationsschutz — keine weiteren Vorteile». Wie kann ein Ausländer in den US-Immobilienmarkt investieren und was sollte man dabei beachten?
31.10.2022
«Nur Verdienst und Inflationsschutz — keine weiteren Vorteile». Wie kann ein Ausländer in den US-Immobilienmarkt investieren und was sollte man dabei beachten?
Alle Veröffentlichungen anzeigen