  1. Realting.com
  2. Vereinigte Staaten von Amerika
  3. Miami
  4. Wohnquartier Stan 28 m² na Prodaju – Bečići, Budva

Wohnquartier Stan 28 m² na Prodaju – Bečići, Budva

Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$2,699
;
10
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 28542
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Vereinigte Staaten von Amerika
  • Region / Bundesland
    Florida
  • Nachbarschaft
    Miami-Dade County
  • Stadt
    Miami

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English
Na prodaju je luksuzni objekat smješten u prelijepom okruženju maslinjaka, sa spektakularnim pogledom na more, u Bečićima. Ovaj jedinstveni kompleks sastoji se od 7 potpuno opremljenih apartmana, Svaki apartman je odlično struktuiran, a gosti mogu uživati u svim pogodnostima koje nudi ovaj kompleks, uključujući otvoreni bazen i restoran. Objekat se nalazi na uzvišenju, na svega 1 km od plaže u Bečićima, i nudi savršen spoj privatnosti i blizine svih glavnih atrakcija Budve. Svi smještajni kapaciteti posjeduju namješten balkon ili terasu s panoramskim pogledom na more, a centar Budve je udaljen oko 4 km. Bežični internet je besplatan za korišćenje, a objekat je opremljen svim potrebnim sadržajem za udoban boravak. Kvadrature apartmana su 43m2, 54m2, 104m2, 43m2, 28m2, 48m2, 52m2. Studiji i apartmani imaju čajnu kuhinju s trpezarijom. Na placu se nalazi i prostrana terasa, kao i veliko dvorište. Kupac ima mogućnost da u toku ljetnje sezone iznajmljuje apartmane u sklopu dogovora sa menadžmentom rezorta i ostvaruje prihod od izdavanja. Lokacija objekta je idealna za investitore koji žele da se bave turističkim biznisom, ali i za one koji žele luksuznu destinaciju za odmor, uz nezaboravan pogled na more. Glavna autobuska stanica u Budvi nalazi se na 3 km, a Aerodrom Tivat je udaljen 25 km, što čini ovu nekretninu lako dostupnom za sve posjetioce. U toku je renoviranje određenih smještajnih jedinica. Troškovi za legalizaciju ovog objekta su uredno plaćeni.

Standort auf der Karte

Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Transport

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Stan 127 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$322,743
Wohnviertel Stan 45 m² na Izdavanje – Tivat
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$1,291
Wohnviertel Stan 57 m² na Izdavanje – Centar, Budva
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$1,056
Wohnviertel Jednosoban stan, 35 m2, Stari Aerodrom
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$82,153
Wohnviertel Stan 30 m² na Izdavanje – Stara Varoš, Podgorica
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$587
Sie sehen gerade
Wohnquartier Stan 28 m² na Prodaju – Bečići, Budva
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$2,699
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel One bedroom apartment of 45m2 for rent, Blok IX
Wohnviertel One bedroom apartment of 45m2 for rent, Blok IX
Wohnviertel One bedroom apartment of 45m2 for rent, Blok IX
Wohnviertel One bedroom apartment of 45m2 for rent, Blok IX
Wohnviertel One bedroom apartment of 45m2 for rent, Blok IX
Alle anzeigen Wohnviertel One bedroom apartment of 45m2 for rent, Blok IX
Wohnviertel One bedroom apartment of 45m2 for rent, Blok IX
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$645
One-room furnished apartment in Block 9 is available for rent. The apartment is located on the third floor, in the urban part of the city and is oriented to the east. The apartment is available for occupancy from August 1
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Jednosoban stan, 51m2, Stari Aerodrom Podgorica
Wohnviertel Jednosoban stan, 51m2, Stari Aerodrom Podgorica
Wohnviertel Jednosoban stan, 51m2, Stari Aerodrom Podgorica
Wohnviertel Jednosoban stan, 51m2, Stari Aerodrom Podgorica
Wohnviertel Jednosoban stan, 51m2, Stari Aerodrom Podgorica
Alle anzeigen Wohnviertel Jednosoban stan, 51m2, Stari Aerodrom Podgorica
Wohnviertel Jednosoban stan, 51m2, Stari Aerodrom Podgorica
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$129,097
Prodaje se nov jednosoban stan od 51m2 sa garažnim mjestom u Dadi zgradi na Starom Aerodromu. Nalazi se na drugom spratu zgrade, istočne orjentacije. Odlikuje ga odlična struktura, nova kuhinja koja ima ostavu, velika spavaća soba. U neposrednoj blizini svih važnih ustanova. Garažno mjesto …
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Stan 60 m² na Prodaju – Tološi, Podgorica
Wohnviertel Stan 60 m² na Prodaju – Tološi, Podgorica
Wohnviertel Stan 60 m² na Prodaju – Tološi, Podgorica
Wohnviertel Stan 60 m² na Prodaju – Tološi, Podgorica
Wohnviertel Stan 60 m² na Prodaju – Tološi, Podgorica
Wohnviertel Stan 60 m² na Prodaju – Tološi, Podgorica
Wohnviertel Stan 60 m² na Prodaju – Tološi, Podgorica
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$352
Izdaje se nenamješten jednosoban stan, površine 60m2, na prvom spratu privatne kuće, u Vranićima. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaća soba, kupatilo i terasa. Stan se nalazi u mirnom i porodičnom okruženju, u blizini svih sadržaja neophodnih za svakodnevn…
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Vereinigte Staaten von Amerika
Immobilienkauf in den USA: Was ausländische Investoren wissen müssen
09.09.2025
Immobilienkauf in den USA: Was ausländische Investoren wissen müssen
Wem wird am häufigsten ein US-Visum verweigert? Aktuelle Bounce-Statistiken
16.05.2025
Wem wird am häufigsten ein US-Visum verweigert? Aktuelle Bounce-Statistiken
Wie hoch sind die Kosten für die Instandhaltung von Wohnraum in den USA? Wir sprechen über die Grundsteuer
14.05.2025
Wie hoch sind die Kosten für die Instandhaltung von Wohnraum in den USA? Wir sprechen über die Grundsteuer
Die 10 besten US-Städte zum Leben: ein ausführlicher Leitfaden
03.02.2025
Die 10 besten US-Städte zum Leben: ein ausführlicher Leitfaden
So erhalten Sie eine US-Greencard 2026: Wann Sie einen Antrag stellen müssen, was zu beachten ist und warum sie abgelehnt werden kann
09.10.2024
So erhalten Sie eine US-Greencard 2026: Wann Sie einen Antrag stellen müssen, was zu beachten ist und warum sie abgelehnt werden kann
Bildung in den USA: alle Ebenen, Merkmale und Top-Bildungseinrichtungen
18.09.2024
Bildung in den USA: alle Ebenen, Merkmale und Top-Bildungseinrichtungen
«Nur Verdienst und Inflationsschutz — keine weiteren Vorteile». Wie kann ein Ausländer in den US-Immobilienmarkt investieren und was sollte man dabei beachten?
31.10.2022
«Nur Verdienst und Inflationsschutz — keine weiteren Vorteile». Wie kann ein Ausländer in den US-Immobilienmarkt investieren und was sollte man dabei beachten?
Alle Veröffentlichungen anzeigen