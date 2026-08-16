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Studio-Wohnungen am Meer in Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate

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Mina Al arab
4
3 immobilienobjekte total found
Studio in Mina Al arab, Vereinigte Arabische Emirate
Studio
Mina Al arab, Vereinigte Arabische Emirate
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 36 m²
Stockwerk 10/21
Branded Apartments im Komplex Franck Muller Aeternitas in Dubai Marina! Für Leben und Invest…
$226,009
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Studio 1 zimmer in Mina Al arab, Vereinigte Arabische Emirate
Studio 1 zimmer
Mina Al arab, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 44 m²
Stockwerk 5/15
Hayat Residence is located on the prestigious Hayat Island in Mina Al Arab, with the best-in…
$140,000
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Studio 1 zimmer in Mina Al arab, Vereinigte Arabische Emirate
Studio 1 zimmer
Mina Al arab, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 39 m²
Stockwerk 8/17
The Rising Star project is located on the prestigious Hayat Island in Mina Al Arab, with the…
$145,000
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Immobilienangaben in Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate

mit Garten
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