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Monatliche Miete für Studios mit Meerblick in den Vereinigten Arabischen Emiraten

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Dubai
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Studio in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Studio
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 88 m²
Stockwerk 5/56
Geräumiges Studio | 88.3 m2 in FIVE Luxe — Serviced Living by JBR BeachEin geräumiges 88,3 m…
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