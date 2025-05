Wohnkomplex New complex Weybridge Gardens 5 with a swimming pool and gardens close to the polo resort, Dubailand Residence Complex, Dubai, UAE

Weybridge Gardens 5 ist eine moderne Wohnanlage von Leos International in Dubailand Residence Complex. Die Lage ist für seine bequeme Verkehrsanbindung bemerkenswert: öffentliche Verkehrsmittel, große Einkaufszentren, erstklassige Schulen und höhere Bildungseinrichtungen in der Nähe - es ist alles, was für ein komfortables Familienleben notwendig ist.

Das Projekt umfasst Studios und Apartments mit 1-3 Schlafzimmern, die bis zum letzten Detail gedacht sind. Geräumige Balkone und Terrassen, angelegte Gärten, ein Schwimmbad, ein Fitnessraum, Kinderbereiche und sogar eine private Boxschule - Weybridge Gardens 5 bietet ein komplettes Angebot an Annehmlichkeiten für aktives und entspanntes Leben.

Der Komplex ist nicht nur Unterkunft, es ist ein neuer Lebensstil in einem der am schnellsten entwickelnden Gegenden von Dubai. Gemütlichkeit, Natur und Infrastruktur im Einklang mit urbanem Rhythmus - Ihr ideales Zuhause und Investition in Zukunft!

Einrichtungen:

Wohnbereich mit Pool

moderner Fitnessraum

geräumige Balkone und Terrassen

Kinderspielplätze

Landschaftsgärten

Kino

Boxen Akademie

Abschluss - 4. Quartal 2027.

Zahlungsplan:

50/50 auf Handover

Option:

60/40 - 2-jährige Nachzahlung

65/35 - 3-jährige Nachzahlung

Eigenschaften der Wohnungen

Die Küche ist ausgestattet. Einheiten werden nicht voll möbliert.

Al Habtoor Polo Resort - 10 Minuten

Global Village - 14 Minuten

Dubai International Airport - 22 Minuten

Downtown Dubai und Burj Khalifa - 22 Minuten

Dubai Mall - 22 Minuten

DIFC - 22 Minuten

Dubai Frame - 22 Minuten

Mall of the Emirates - 25 Minuten

Burj Al Arab - 30 Minuten

Dubai Marina - 32 Minuten

Palm Jumeirah - 33 Minuten

Lage und Infrastruktur in der Nähe