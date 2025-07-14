  1. Realting.com
  2. Vereinigte Arabische Emirate
  3. Business Bay
  Wohnung in einem Neubau Apartments mit Blick auf den Burj Khalifa in der Business Bay

Wohnung in einem Neubau Apartments mit Blick auf den Burj Khalifa in der Business Bay

Business Bay, Vereinigte Arabische Emirate
von
$1,67M
;
11
ID: 27751
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 09.09.25

Standort

  • Grundstück
    Vereinigte Arabische Emirate
  • Region / Bundesland
    Dubai
  • Stadt
    Business Bay
  • Metro
    Business Bay (~ 500 m)

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2027
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    25

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad

Über den Komplex

Apartments mit Blick auf den Burj Khalifa in der Business Bay. Entdecken Sie einen Komplex im Stil der Wasserstadt im Herzen der Business Bay. Er bietet luxuriöses Wohnen am Wasser, erstklassige Ausstattung, einen atemberaubenden Blick auf den Burj Khalifa.
DXB-00240

Standort auf der Karte

Business Bay, Vereinigte Arabische Emirate
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Finanzen
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
