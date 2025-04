Bei Neubauten gibt es in der belarussischen Hauptstadt einen beträchtlichen Unterschied zwischen den Kosten für einen Quadratmeter in Standardhäusern und in Wohnsiedlungen der Premiumklasse. Im ersten Fall betragen sie nicht mehr als 1.000-1.100 USD, während sie im zweiten Fall 3.600 USD erreichen können. Die durchschnittlichen Kosten pro Quadratmeter auf dem Erstmarkt liegen bei 1.380 USD, auf dem Zweitmarkt bei 1.300 USD