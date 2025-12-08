  1. Realting.com
  Belarus
  Minsk
  Wohnungen in Neubauten

Neubauwohnungen in Minsk, Belarus

Mahiljou
1
Woblast Mahiljou
1
Minskaja Woblasz
1
Brest
1
Wohnanlage Minsk World
Wohnanlage Minsk World
Minsk, Belarus
von
$47,147
Fläche 29–61 m²
5 Immobilienobjekte 5
Möchten Sie für Ihre Familie und sich selbst eine Welt des freien Komforts, der Sicherheit und des Wohlbefindens entdecken? / p Willkommen in einem multifunktionalen und geschäftlichen Sport- und Wohnkomplex Minsk World, in dem die besten belarussischen und ausländischen Architekten da…
Immobilienagentur
ООО «Бир Бай»
Wohnanlage Маэстро
Minsk, Belarus
von
$116,290
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 20
Fläche 68–144 m²
3 Immobilienobjekte 3
Многоквартирный жилой комплекс Маэстро по выгодным условиям от застройщика. ✔ Шаговая доступность к метро. ✔ Высокие потолки и большие панорамные окна.
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
67.9 – 75.7
152,504 – 183,015
Wohnung 3 zimmer
144.2
318,183
Bauherr
Strateg Group
Wohngebäude Жилой дом по переулку Горный, 8
Minsk, Belarus
von
$108,460
Jahr der Inbetriebnahme 2019
Etagenzahl 12
Fläche 49–126 m²
12 Immobilienobjekte 12
Die Anlage befindet sich im zentralen Teil von. Minsk im Bezirk Sovetsky per. Berg, 8 und grenzt auf der Westseite an die trans. Berg; von der Nord-, Süd- und Ostseite – mit bestehender Wohnbebauung. Das Relief des Geländes mit einem ausgeprägten Hang im Süden - West, Süd - Ostrichtung. Im H…
Bauherr
Макроинжиниринг
Wohnviertel Антоновский квартал
Minsk, Belarus
von
$33,891
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 19
Fläche 45–99 m²
44 Immobilienobjekte 44
Каталог предложений по квартирам в многоэтажках жилого квартала Антоновский квартал в Минске. ✔ Широкоразвитая инфраструктура в шаговой доступности.
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
44.9
112,250
Wohnung 2 zimmer
59.3 – 64.2
68,138 – 73,796
Wohnung 3 zimmer
63.4 – 80.3
73,400 – 83,808
Wohnung 4 zimmer
98.7
101,671
Bauherr
ОАО БелАТЭП
Wohnanlage Gulliver
Minsk, Belarus
Preis auf Anfrage
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 18
Fläche 65–81 m²
70 Immobilienobjekte 70
Über das ProjektWohnanlage "Gulliver" ist ein einzigartiger Raum für ein komfortables Leben, im Herzen der Stadt gelegen. Von Norden aus ist das Grundstück auf die Straße begrenzt. Pritytskyi, aus dem Süden - Dunina-Martsinkevich Straße, aus dem Westen - das Gebiet des Eispalastes, aus dem O…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
65.7 – 68.8
132,384 – 138,795
Wohnung 3 zimmer
64.7 – 81.5
130,347 – 164,219
Bauherr
УКС МИНГОРИСПОЛКОМА
Bauherr
УКС МИНГОРИСПОЛКОМА
Sprachen
Русский
Wohnanlage МК ФАРФОРОВЫЙ
Minsk, Belarus
von
$60,500
Jahr der Inbetriebnahme 2022
Etagenzahl 15
Fläche 39–1 431 m²
18 Immobilienobjekte 18
MK „Farforovy“ – ein neuer multifunktionaler Komplex der Premiumklasse im Zentrum von Minsk. /pExklusive Lage: /pulli2 U-Bahn-Linien sind zu Fuß erreichbar – Art. Nemiga und Art. Pl. Yakub Kolas. Es ist geplant, eine dritte Filiale zu bauen. /liliIn 5 Gehminuten erreichen Sie den Victory Par…
Bauherr
ИНФОРЕАЛТ
