Wohnkomplex New Art Bay Residence with swimming pools and picturesque views, Al Jaddaf, Dubai, UAE

Wir bieten komfortable Apartments mit Blick auf Dubai Creek und Parkplätze.

Die Residenz verfügt über einen 2-stufigen Parkplatz, einen Loungebereich, ein Fitnesscenter und ein Yoga-Studio, einen Kinderclub und einen Spielplatz, Swimmingpools für Kinder und Erwachsene, einen Grillplatz, einen Co-Working-Bereich, eine Sicherheits- und Videoüberwachung, einen Garten, einen Wellnessbereich, einen Sportplatz.

Abschluss - 4. Quartal 2026.

Lage und Infrastruktur in der Nähe

Die Unterkunft befindet sich am Ufer von Dubai Creek, in einer der sichersten Gegenden von Dubai, in der Nähe von 5-Sterne-Hotels und ein paar Minuten Fahrt von der Innenstadt und internationalen Schulen.