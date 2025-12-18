Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Vereinigte Arabische Emirate
  3. Ghadeer Al Tayr
  4. Wohnimmobilien
  5. Villa
  6. Meerblick

Villen am Meer in Ghadeer Al Tayr, Vereinigte Arabische Emirate

3 immobilienobjekte total found
Villa 4 zimmer in Ghadeer Al Tayr, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 4 zimmer
Ghadeer Al Tayr, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 330 m²
Etagenzahl 2
EOI wird auf diesem Wohnkomplex gesammelt!Villa in der neuen Wohnanlage Jacob & Co in der Ge…
$2,10M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Villa 4 zimmer in Ghadeer Al Tayr, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 4 zimmer
Ghadeer Al Tayr, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 250 m²
Etagenzahl 2
EOI wird auf diesem Wohnkomplex gesammelt!Villa in der neuen Wohnanlage Jacob & Co in der Ge…
$1,63M
Villa 4 zimmer in Ghadeer Al Tayr, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 4 zimmer
Ghadeer Al Tayr, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 414 m²
Etagenzahl 2
EOI wird auf diesem Wohnkomplex gesammelt!Villa in der neuen Wohnanlage Jacob & Co in der Ge…
$3,00M
