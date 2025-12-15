Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Wohnimmobilien in Fahid Island, Vereinigte Arabische Emirate

wohnungen
8
9 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 zimmer in Fahid Island, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 2 zimmer
Fahid Island, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 123 m²
Etagenzahl 9
The Beach House - Aldar Development - neue Wohnanlage in Abu Dabi, Vereinigte Arabische Emir…
$1,19M
MwSt.
Wohnung 2 zimmer in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 2 zimmer
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 68 m²
Stockwerk 1/11
Experience the epitome of luxury living in Abu Dhabi, a city that embodies opulence and soph…
$951,602
Wohnung 1 zimmer in Fahid Island, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 1 zimmer
Fahid Island, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 44 m²
Etagenzahl 9
The Beach House - Aldar Development - neue Wohnanlage in Abu Dabi, Vereinigte Arabische Emir…
$550,649
MwSt.
Wohnung 1 zimmer in Fahid Island, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 1 zimmer
Fahid Island, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 44 m²
Etagenzahl 9
The Beach House - Aldar Development - neue Wohnanlage in Abu Dabi, Vereinigte Arabische Emir…
$550,649
MwSt.
Wohnung 2 zimmer in Fahid Island, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 2 zimmer
Fahid Island, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 143 m²
Etagenzahl 9
The Beach House - Aldar Development - neue Wohnanlage in Abu Dabi, Vereinigte Arabische Emir…
$1,39M
MwSt.
Wohnung 1 zimmer in Fahid Island, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 1 zimmer
Fahid Island, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 83 m²
Etagenzahl 9
The Beach House - Aldar Development - neue Wohnanlage in Abu Dabi, Vereinigte Arabische Emir…
$841,012
MwSt.
Wohnung 1 zimmer in Fahid Island, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 1 zimmer
Fahid Island, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 83 m²
Etagenzahl 9
The Beach House - Aldar Development - neue Wohnanlage in Abu Dabi, Vereinigte Arabische Emir…
$841,012
MwSt.
Wohnung 3 zimmer in Fahid Island, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 3 zimmer
Fahid Island, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 183 m²
Etagenzahl 9
The Beach House - Aldar Development - neue Wohnanlage in Abu Dabi, Vereinigte Arabische Emir…
$1,77M
MwSt.
Immobilienangaben in Fahid Island, Vereinigte Arabische Emirate

