Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Vereinigte Arabische Emirate
  3. Dubai
  4. Langfristige Vermietung
  5. Studio
  6. Meerblick

Monatliche Miete für Studios mit Meerblick in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

;
Business Bay
3
1 immobilienobjekt total found
Studio in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Studio
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 35 m²
Stockwerk 19/52
LUXUR STUDIO | BESTER PREIS | BURJ KHALIFA VIEWWohnung im Society House, Downtown DubaiBrand…
$2,156
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen