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Etagenwohnungen mit Garten kaufen in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

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Wohnungen auf mehreren Ebenen 5 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnungen auf mehreren Ebenen 5 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 5
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 391 m²
Ultra-luxuriöses Doppelhaus im Erdgeschoss mit einer großen Terrasse, privatem Pool und Zuga…
$6,15M
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 8 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnungen auf mehreren Ebenen 8 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 8
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 518 m²
Stockwerk 1
Riesige, hochwertige Doppelhaushälfte mit privatem Pool und Terrasse, Zugang zu Premium-Anne…
$4,41M
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 8 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnungen auf mehreren Ebenen 8 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 8
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 810 m²
Ein erstklassiges Doppelhaus im Erdgeschoss mit einer großen Terrasse, privatem Garten, priv…
$13,42M
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Immobilienangaben in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

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