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Duplexes am Meer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

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8 immobilienobjekte total found
Doppelhaus 5 zimmer in Business Bay, Vereinigte Arabische Emirate
Doppelhaus 5 zimmer
Business Bay, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 636 m²
Etagenzahl 16
Luxus Wohnungen am Wasser am Dubai Water Canal Dieses prestigeträchtige Wohnviertel am Wasse…
$8,96M
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Doppelhaus 6 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Doppelhaus 6 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 1 310 m²
Stockwerk 100/100
Luxuriöse Wohnungen mit Ratenzahlungsoption in einer Residenz in Dubai Das luxuriöse Projekt…
$34,47M
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Doppelhaus 7 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Doppelhaus 7 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 733 m²
Stockwerk 13/18
Cavalli Design Wohnungen mit privatem Pool und Garten in Dubai, Al Safa Al Safa ist eine ent…
$11,31M
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Doppelhaus 4 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Doppelhaus 4 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 240 m²
Etagenzahl 52
Stilvolle Wohnungen mit Panoramablick in Palm Jumeirah, Dubai Am Eingang zu Dubais legendäre…
$2,22M
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Doppelhaus 6 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Doppelhaus 6 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 927 m²
Stockwerk 48/50
Einzigartige von Cavalli entworfene Wohnungen mit Meerblick in Dubai Harbor Dubai Harbor ist…
$19,95M
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Doppelhaus 3 Schlafzimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Doppelhaus 3 Schlafzimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 443 m²
Etagenzahl 9
Enjoy oceanfront living on Palm Jumeirah The complex of Ocean House will house oceanside …
Preis auf Anfrage
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Doppelhaus 4 Schlafzimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Doppelhaus 4 Schlafzimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 570 m²
Etagenzahl 9
Enjoy oceanfront living on Palm Jumeirah The complex of Ocean House will house oceanside …
Preis auf Anfrage
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Doppelhaus 2 Schlafzimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Doppelhaus 2 Schlafzimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 391 m²
Etagenzahl 9
Enjoy oceanfront living on Palm Jumeirah The complex of Ocean House will house oceanside …
Preis auf Anfrage
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Immobilienangaben in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

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