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Chalets in den Vereinigten Arabischen Emiraten

1 immobilienobjekt total found
Chalet in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Chalet
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Fläche 1 878 m²
Lagevorteile: 7 Minuten zum Al Maktoum Int'l Airport (DWC). 15 Minuten zu den Dubai Park…
$13,84M
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