Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Vereinigte Arabische Emirate
  3. Business Bay
  4. Wohnimmobilien
  5. Penthouse
  6. Schwimmbad

Penthäuser mit Swimmingpool in Business Bay, Vereinigte Arabische Emirate

Penthouse Löschen
Alles löschen
2 immobilienobjekte total found
Penthouse 8 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Penthouse 8 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 8
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 1 216 m²
Stockwerk 40/45
Im Herzen von Business Bay wird ein architektonisches Meisterwerk geboren, das die Grenzen z…
$42,21M
Eine Anfrage stellen
Penthouse 17 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Penthouse 17 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 17
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 10
Fläche 4 377 m²
Stockwerk 43/45
Im Herzen von Business Bay wird ein architektonisches Meisterwerk geboren, das die Grenzen z…
$81,69M
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen