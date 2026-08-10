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Townhouses am Meer in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate

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Reihenhaus 4 zimmer in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Reihenhaus 4 zimmer
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 173 m²
Etagenzahl 2
Manchester City Residence: Lifestyle-Eigenschaft im Herzen von Yas Island, Abu Dhabi!Manches…
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Reihenhaus 5 zimmer in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Reihenhaus 5 zimmer
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 625 m²
Etagenzahl 2
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