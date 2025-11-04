  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Beylikduzu
  4. Wohnung in einem Neubau Parkway Beylikdüzü

Wohnung in einem Neubau Parkway Beylikdüzü

Beylikduzu, Türkei
von
$155,000
;
7
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 38873
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 23.07.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Marmararegion
  • Stadt
    Beylikduzu

Über den Komplex

Parkway Beylikdüzü bietet moderne Wohnungen in Beylikdüzü, Istanbul, die speziell für zeitgemäßes Familienleben im renommierten Stadtteil Adnan Kahveci konzipiert wurden. Das Projekt besteht aus zwei Wohnblöcken mit rund 90 Wohneinheiten sowie Gewerbeflächen und vereint Wohnkomfort, Investitionspotenzial und eine hohe Lebensqualität.

Parkway Beylikdüzü stellt sowohl für Investoren als auch für Eigennutzer eine attraktive Gelegenheit dar. Dank der modernen Gemeinschaftseinrichtungen, großzügigen Grünflächen und der Nähe zu wichtigen Einrichtungen und Freizeitangeboten bietet das Projekt ein komfortables Wohnumfeld. Darüber hinaus eignet es sich sowohl für den Erwerb der türkischen Staatsbürgerschaft durch Immobilieninvestition als auch für den Erhalt einer Aufenthaltserlaubnis in der Türkei auf Grundlage von Immobilieneigentum.

Projektmerkmale:

  • Erstklassige Lage: Im prestigeträchtigen Stadtteil Adnan Kahveci.

  • Familienfreundliche Grundrisse: Geräumige 2+1- und 3+1-Wohnungen.

  • Grünanlagen: Stilvoll angelegte Gärten und Erholungsbereiche.

  • Fitnesscenter: Modern ausgestattetes Fitnessstudio für die Bewohner.

  • Swimmingpool: Außenpool für Freizeit und Erholung.

  • Kinderspielbereiche: Sichere und moderne Spielplätze.

  • Gewerbeeinheiten: Zusätzlicher Mehrwert für Investoren.

  • Verkehrsanbindung: Nur wenige Minuten vom Metrobus entfernt.

  • Nahegelegene Attraktionen: In unmittelbarer Nähe zur Marina und zu öffentlichen Parks.

  • Modernes Design: Zeitgemäße Architektur und hochwertige Ausstattung.

Warum in dieses Projekt investieren?

  • Parkway Beylikdüzü vereint eine hervorragende Lage, hohen Wohnkomfort und langfristiges Wertsteigerungspotenzial in einem der dynamischsten Stadtteile Istanbuls.

  • Das Projekt eignet sich für den Erwerb der türkischen Staatsbürgerschaft durch eine Immobilieninvestition.

  • Es eignet sich außerdem für den Erhalt einer Aufenthaltserlaubnis in der Türkei auf Grundlage von Immobilieneigentum.

Objekteigenschaften

Innere Details

Heizen:

  • Individuelle Heizung

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Reparaturfunktionen:

  • Grobes finish

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Haus vermietet
  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Verleihung der Staatsbürgerschaft
  • Ferntransaktion

Standort auf der Karte

Beylikduzu, Türkei
Ausbildung
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel New complex in in the heart Mahmutlar, Alanya
Mahmutlar, Türkei
von
$121,721
Wohnanlage Modern low-rise residence with swimming pools at 750 meters from the sea, Kestel, Turkey
Muratpasa, Türkei
von
$365,887
Wohnanlage New residence with swimming pools and green areas, Istanbul, Turkey
2 Sisli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Türkei
von
$715,289
Wohnviertel Sunflower Complex
Didim, Türkei
von
$170,696
Wohnanlage New residence with a swimming pool and an underground parking in the center of Istanbul, Turkey
Kagithane, Türkei
von
$328,296
Sie sehen gerade
Wohnung in einem Neubau Parkway Beylikdüzü
Beylikduzu, Türkei
von
$155,000
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohngebäude Elite World Residence
Wohngebäude Elite World Residence
Wohngebäude Elite World Residence
Wohngebäude Elite World Residence
Wohngebäude Elite World Residence
Wohngebäude Elite World Residence
Kagithane, Türkei
Preis auf Anfrage
Erstklassige Lage & Markenhotel-Konzept Elite World Residence ist ein Wohnprojekt im Hotelkonzept in Yeni Levent–Kağıthane, einer der strategisch wichtigsten und am schnellsten wachsenden Stadtlagen Istanbuls. Das Projekt wurde in Zusammenarbeit mit Elite World Hotels & Resorts entwickelt…
Immobilienagentur
Binaa Investment
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Granada Boutique Residence
Wohnviertel Granada Boutique Residence
Wohnviertel Granada Boutique Residence
Wohnviertel Granada Boutique Residence
Wohnviertel Granada Boutique Residence
Alle anzeigen Wohnviertel Granada Boutique Residence
Wohnviertel Granada Boutique Residence
Oba, Türkei
von
$128,128
-Granada Boutique Residence ist diejenigen, die sagen, dass ich eine Wohnung in Alanya in der Nähe des Meeres mit der 5-Sterne-Infrastruktur in Hotelqualität haben möchte. Die Residenz Granada Boutique ist nur 50 Jahre alt Nur wenige Meter vom Strand entfernt befinden sich rund um den Komple…
Immobilienagentur
Basic Apartment Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Wohnungen in Gehweite zum Meer im City-Nest-Projekt
Wohngebäude Wohnungen in Gehweite zum Meer im City-Nest-Projekt
Wohngebäude Wohnungen in Gehweite zum Meer im City-Nest-Projekt
Wohngebäude Wohnungen in Gehweite zum Meer im City-Nest-Projekt
Wohngebäude Wohnungen in Gehweite zum Meer im City-Nest-Projekt
Alle anzeigen Wohngebäude Wohnungen in Gehweite zum Meer im City-Nest-Projekt
Wohngebäude Wohnungen in Gehweite zum Meer im City-Nest-Projekt
Muratpasa, Türkei
von
$181,183
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 5
Wohnungen mit Zahlungsplan im City Nest-Projekt mit Annehmlichkeiten in Antalya Muratpasa Die Wohnungen befinden sich im Stadtteil Sinan im Bezirk Muratpasa von Antalya. Der Stadtteil Sinan entwickelt sich mit den vielen Stadterneuerungsprojekten in der Region zu einem neuen aufstrebenden St…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Türkei
Immobilienverwaltung in der Türkei für Ausländer: Was Sie über Steuern, Nebenkosten und Versicherungen wissen müssen
04.11.2025
Immobilienverwaltung in der Türkei für Ausländer: Was Sie über Steuern, Nebenkosten und Versicherungen wissen müssen
Türkischer Immobilienmarkt 2025: Umsatzwachstum von 25 % und Preiswachstum nach Regionen
25.08.2025
Türkischer Immobilienmarkt 2025: Umsatzwachstum von 25 % und Preiswachstum nach Regionen
Arbeit in der Türkei für Ausländer: Wie man sie findet und welche Dokumente benötigt werden
26.05.2025
Arbeit in der Türkei für Ausländer: Wie man sie findet und welche Dokumente benötigt werden
10 Jahre Leben in der Türkei: Ein Immobilienmakler erzählt, wie sich das Land und die Einstellung ihm gegenüber im Laufe der Jahre verändert haben
08.10.2024
10 Jahre Leben in der Türkei: Ein Immobilienmakler erzählt, wie sich das Land und die Einstellung ihm gegenüber im Laufe der Jahre verändert haben
Alle Veröffentlichungen anzeigen