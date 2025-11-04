Wohnung in einem Neubau Parkway Beylikdüzü

Parkway Beylikdüzü bietet moderne Wohnungen in Beylikdüzü, Istanbul, die speziell für zeitgemäßes Familienleben im renommierten Stadtteil Adnan Kahveci konzipiert wurden. Das Projekt besteht aus zwei Wohnblöcken mit rund 90 Wohneinheiten sowie Gewerbeflächen und vereint Wohnkomfort, Investitionspotenzial und eine hohe Lebensqualität.

Parkway Beylikdüzü stellt sowohl für Investoren als auch für Eigennutzer eine attraktive Gelegenheit dar. Dank der modernen Gemeinschaftseinrichtungen, großzügigen Grünflächen und der Nähe zu wichtigen Einrichtungen und Freizeitangeboten bietet das Projekt ein komfortables Wohnumfeld. Darüber hinaus eignet es sich sowohl für den Erwerb der türkischen Staatsbürgerschaft durch Immobilieninvestition als auch für den Erhalt einer Aufenthaltserlaubnis in der Türkei auf Grundlage von Immobilieneigentum.

Projektmerkmale:

Erstklassige Lage: Im prestigeträchtigen Stadtteil Adnan Kahveci .

Familienfreundliche Grundrisse: Geräumige 2+1- und 3+1-Wohnungen .

Grünanlagen: Stilvoll angelegte Gärten und Erholungsbereiche.

Fitnesscenter: Modern ausgestattetes Fitnessstudio für die Bewohner.

Swimmingpool: Außenpool für Freizeit und Erholung.

Kinderspielbereiche: Sichere und moderne Spielplätze.

Gewerbeeinheiten: Zusätzlicher Mehrwert für Investoren.

Verkehrsanbindung: Nur wenige Minuten vom Metrobus entfernt.

Nahegelegene Attraktionen: In unmittelbarer Nähe zur Marina und zu öffentlichen Parks.

Modernes Design: Zeitgemäße Architektur und hochwertige Ausstattung.

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