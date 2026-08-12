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Häuser am Meer in Polen

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Warschau
203
Woiwodschaft Lodz
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7 immobilienobjekte total found
Haus 5 zimmer in Wiazowna, Polen
Haus 5 zimmer
Wiazowna, Polen
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 155 m²
Etagenzahl 2
Ein 155 m2 Haus zum Verkauf in Wiązowna, nur 5 km von Warschau. Geräumig, funktionell und ei…
$437,157
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Haus 8 zimmer in Mierzynek, Polen
Haus 8 zimmer
Mierzynek, Polen
Zimmer 8
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 500 m²
Etagenzahl 2
Das Haus befindet sich in der letzten Reihe von Gebäuden, direkt an der Kabacki Wald. *****…
$3,84M
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Haus 5 zimmer in Mierzynek, Polen
Haus 5 zimmer
Mierzynek, Polen
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 172 m²
Mittelsegment zum Verkauf - Białołęka, Brzeziny Street. Ein modernes, funktionelles Mittelse…
$527,238
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Haus 4 zimmer in Warschau, Polen
Haus 4 zimmer
Warschau, Polen
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 99 m²
Etagenzahl 2
Häuser zum Verkauf in der modernen Wohnanlage Miłosna in Majdan. Diese 99-Quadratmeter-Haus…
$264,679
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Haus 9 zimmer in Konstancin Jeziorna, Polen
Haus 9 zimmer
Konstancin Jeziorna, Polen
Zimmer 9
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 343 m²
Etagenzahl 2
Gaia Park Housing Estate – ein Ort, wo die Natur das Tempo setzt. Konstancin-Jeziorna ist e…
$1,07M
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Haus 4 zimmer in Mysiadlo, Polen
Haus 4 zimmer
Mysiadlo, Polen
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 114 m²
Etagenzahl 2
Häuser inspiriert von Licht, Harmonie und Natur Zielone Mysiadło ist eine moderne Nachbarsch…
$344,427
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Haus 8 zimmer in Mierzynek, Polen
Haus 8 zimmer
Mierzynek, Polen
Zimmer 8
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 758 m²
Etagenzahl 2
MODERN VILLA IN DER HEART DER ALTEN MOKOTÓW Geräumige Villa | Einzigartiger Raum | Exklusiv…
$4,21M
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