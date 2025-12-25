Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Wohnungen mit Swimmingpool in Surat Thani, Thailand

Ko Samui
7
2 immobilienobjekte total found
Wohnung 1 zimmer in Baan Bang Rak, Thailand
Wohnung 1 zimmer
Baan Bang Rak, Thailand
Zimmer 1
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 29 m²
Dieses moderne Studio ist für diejenigen geschaffen, die Komfort und Funktionalität schätzen…
$78,454
Immobilienagentur
KVARIS
Sprachen
English, Русский, Polski, Čeština
Wohnung 2 zimmer in Baan Bang Rak, Thailand
Wohnung 2 zimmer
Baan Bang Rak, Thailand
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 42 m²
Diese moderne Wohnung ist für diejenigen geschaffen, die Komfort und Funktionalität schätzen…
$114,816
Immobilienagentur
KVARIS
Sprachen
English, Русский, Polski, Čeština
