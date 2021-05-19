  1. Realting.com
Wohnkomplex Laguna Park 2

Phuket, Thailand
von
$538,495
;
21
ID: 3865
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 17.08.23

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Thailand
  • Region / Bundesland
    Provinz Phuket
  • Nachbarschaft
    Mueang Phuket
  • Stadt
    Phuket

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Business Class
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2023
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    3

Über den Komplex

Laguna Park 2 ist ein modernes Stadthausprojekt und eine Villa, die aus 53 Wohneinheiten besteht - 28 Stadthäuser und 25 Villen.

Das Projekt befindet sich in: 390/1 น รี สุน ทร Tambon Choeng Thale, Distrikt Thalang, Phuket 83110, Thailand, inmitten tropischen Grüns.

Das Projekt befindet sich neben dem Laguna Phuket Resort-Komplex, der auf einer Fläche von 1000 Hektar entlang eines drei Kilometer langen unberührten Strandabschnitts in der Bucht von Bang Tao errichtet wurde.
Es ist einer der größten und schönsten Strände der Insel mit einer entwickelten Infrastruktur, mit der Sie bequem leben können.

Der Landkomplex liegt nur eine 20-minütige Fahrt vom kürzlich erweiterten internationalen Flughafen Phuket entfernt!

Den Bewohnern des Komplexes werden Möglichkeiten zur Premium-Entspannung geboten, dank derer sich der Komplex als erstklassiges Reiseziel einen Namen gemacht hat.
Die Infrastruktur umfasst eine Reihe von Premium-Resorts, die berühmten Spa-Zentren Banyan Tree und Angsana, 30 Restaurants und Bars, darunter den Xana Beach Club, und einen Golfplatz.

Es gibt alles für einen komfortablen Aufenthalt und Zeitvertreib.

Arten und Details des Stadthauses:
- Standard: 3 Etagen, 2 Schlafzimmer, 3 Badezimmer, 1 WC ( 318 qm )
- Deluxe: 3 Etagen, 3 Schlafzimmer, 3 Badezimmer, 1 WC, privater Pool ( 318 qm )

Arten und Details der Villa:
- Standard: 3 Etagen, 4 Schlafzimmer, 5 Badezimmer ( 550 qm )
- Deluxe: 3 Etagen, 5 Schlafzimmer, 5 Badezimmer, privater Pool ( 550 qm )

LCD-PLUS:
- Pool
- Moderne Fitness
- Großes Erholungsgebiet
- Parken
- 24-Stunden-Sicherheits- und Videoüberwachungssystem
- Restaurants
- Bar
- XANA Beach Club



Rufen Sie uns an und wir werden gerne über die profitabelsten Immobilien in Thailand sprechen! Wir beraten Sie KOSTENLOS!

Standort auf der Karte

Phuket, Thailand

