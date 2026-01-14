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Wohnkomplex MAESTRO LUXURY

Phuket, Thailand
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Wohnkomplex MAESTRO LUXURY
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ID: 3643
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 17.08.23

Standort

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  • Grundstück
    Thailand
  • Region / Bundesland
    Provinz Phuket
  • Nachbarschaft
    Mueang Phuket
  • Stadt
    Phuket

Über den Komplex

MAESTRO LUXURY ist ein Projekt mit 24 geräumigen Luxusapartments und einzigartigen Annehmlichkeiten für die Eigentümer und Gäste des Komplexes.

Das Projekt befindet sich in 32, Choeng Thale, Distrikt Thalang, Phuket 83110, Thailand.

Luxuriöse Apartments mit außergewöhnlichem Interieur, Begeisterung und einzigartigen öffentlichen Annehmlichkeiten.
Grünflächen ergänzen den Komplex perfekt und verleihen einem so warmen Klima Frische.

Nur wenige Gehminuten vom Komplex entfernt befinden sich zahlreiche Geschäfte.
Ebenfalls in unmittelbarer Nähe von MAESTRO LUXURY befinden sich Bildungs- und medizinische Einrichtungen.
Der Ort, an dem sich der Komplex befindet, bietet eine gute Auswahl an Restaurants, die eine angenehme Zeit ermöglichen.

Nicht weit vom Komplex entfernt steht ein angenehmes Leben!


EINRICHTUNGEN DES LCD:
- Haustiere erlaubt
- Spielzimmer
- Fitnesscenter
- Cafe Bar
- Radfahren
- Paketschränke
- Aufzug
- Videoüberwachung
- Sicherheit rund um die Uhr
- Tiefgarage
- Lobby
- Kino
- Dachpool

Rufen Sie an oder schreiben Sie, wir wählen gerne das beste Objekt in Thailand für Sie aus! Rechtliche Unterstützung als Geschenk!

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Business Class
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    Haus übergeben
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    3

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Phuket, Thailand
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