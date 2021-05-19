  1. Realting.com
Wohnkomplex Cassia

Phuket, Thailand
von
$149,184
;
18
ID: 3864
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 07.06.23

Standort

  • Grundstück
    Thailand
  • Region / Bundesland
    Provinz Phuket
  • Nachbarschaft
    Mueang Phuket
  • Stadt
    Phuket

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Business Class
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    6

Über den Komplex

Cassia ist eine erstaunliche Wohnanlage, die 500 Meter vom Meer entfernt im Herzen des riesigen geschlossenen Gebiets von Laguna Phuket liegt.

Der Komplex befindet sich in: Moo 4, Srisoonthorn Road, Cherngtalay, Thalang Laguna Phuket, Phuket 83110, Thailand.

Das Projekt ist von Natur, Stränden, Bergen und Seen umgeben, sodass alle Bewohner 5-Sterne-Annehmlichkeiten und exzellenten Service genießen können.

Der Komplex bietet 193 Apartments auf 7 Etagen und umfasst moderne Elite-Eigentumswohnungen mit 1 und 2 Schlafzimmern.
Die Apartments sind voll möbliert. Wohnzimmer und Esszimmer öffnen sich, was das Zimmer geräumiger macht. Die kleine Küche ist komplett ausgestattet, um Ihre tägliche Küche einfacher und komfortabler zu gestalten.
Der Balkon bietet einen atemberaubenden Blick auf den Pool, den See. Noch wichtiger ist, dass es einen Privatstrand mit Sonnenliegen gibt.

Cassia ist die dritte Marke der Banyan Tree Group, die auf internationaler Ebene tätig ist und erstklassige Lebensbedingungen und Lebensstile bietet.

Die Infrastruktur umfasst mehrere erstklassige Golfplätze, einen Golfclub, einen Pferdeclub, Tennisplätze, Fitnessstudios und Spa-Zentren, Supermärkte, Restaurants und Bars sowie Bekleidungsboutiquen. Ein paar Minuten vom Komplex entfernt befindet sich der berühmte Xana Beach Club.

Es gibt alles für einen komfortablen Aufenthalt und einen unvergesslichen Zeitvertreib.

EINFACH:
- Kabelfernsehen
- Concierge-Service
- Kovorking
- Fitness
- Garten
- Whirlpool
- Laufstrecke
- Lobby
- Besprechungsraum
- Parken
- Restaurant
- Sicherheit rund um die Uhr
- Geschäft
- Pool
- Tennisplatz

Wir werden alle Feinheiten des Erwerbs von Immobilien erzählen. Wir werden bei jeder Anfrage Immobilien finden, zeigen und helfen! Schreiben oder anrufen, alle Ihre Fragen beantworten!

Phuket, Thailand

Wohnkomplex Cassia
Phuket, Thailand
