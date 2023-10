Condominium with swimming pool, mountain and garden views, 700 metres from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand

Pattaya, Thailand

von €130,338

Kapitulation vor: 2026

Das Arom Jomtien Pattaya ist eine hochwertige Boutique-Residenz im Kurort Pattaya in einer der beliebtesten Gegenden. Der Komplex liegt nur 50 Meter vom Meer entfernt und verfügt über einen Privatstrand! Die Residenzen bieten einen atemberaubenden Blick auf den Golf von Siam. Jede Residenz verfügt über eine moderne und qualitativ hochwertige Reparatur. Alle Apartments werden mit vollständiger Dekoration, Haushaltsgeräten, Internet, Klimaanlage, Möbeln, Sat-TV und einem Smart-House-System « gemietet. Auf dem Gebiet des Komplexes befinden sich tropisch angelegte Gärten mit gewundenen Fußwegen und kaskadierenden Gewässern. Infrastruktur Arom Jomtien Pattaya verfügt über die Infrastruktur auf höchstem Niveau: – Im 45. Stock befinden sich ein Loungebereich und ein Infinity-Pool. – Im 11. Stock befinden sich ein Landschaftspool und ein voll ausgestattetes Fitnessstudio. Es gibt auch ein Spa im japanischen Stil « Onsen » mit Sauna und Mineralbädern. – Im 4. Stock befindet sich ein herrlicher tropischer Landschaftsgarten des Himmels. – Im 1. Stock befindet sich eine Lobby ähnlich einem Hotelzimmer, eine Rezeption und eine Lounge mit Konferenzräumen und Toiletten. – Separates zweistöckiges Geschäftshaus für 3 Handelsgeschäfte. – Tropische Gärten mit Entspannungsbereich. – Der Komplex ist mit 3 Hochgeschwindigkeits-Passagieraufzügen und 1 Hochgeschwindigkeits-Frachtaufzug ausgestattet. – Tiefgarage auf 3 Ebenen mit der Möglichkeit, mehr als 119 Parkplätze zu platzieren. – 24-Stunden-Sicherheit mit schlüsselfertigen Zugangskameras und Videoüberwachungskameras. Standort Das Arom Jomtien befindet sich in einer der beliebtesten Gegenden von Pattaya und in der Nähe aller notwendigen Infrastrukturen und Hauptattraktionen: – Jomtien Beach: 15 Sekunden ( Sand ). – Nachtmarkt am Jomtien Beach: 30 Sekunden ( Peshcom ). – Tesco Lotus, Outlet Mall und Macro in der Sukhumvit Road: 8 Minuten mit dem Auto. – Pattaya Central Beach und Central Festival Einkaufszentrum: 20 Minuten mit dem Auto. – Internationaler Flughafen U-Tapao: 35 Minuten mit dem Auto. In unmittelbarer Nähe gibt es viele Restaurants, Bars, Cafés, Geschäfte. Rufen Sie an oder schreiben Sie, wir wählen gerne das beste Objekt in Thailand für Sie aus! Rechtliche Unterstützung als Geschenk!