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Studio-Wohnungen in Na Chom Thian, Thailand

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30 immobilienobjekte total found
Studio in Pattaya, Thailand
Studio
Pattaya, Thailand
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 28 m²
Stockwerk 3/8
Studio in DREAM in Pratamnak zu einem attraktiven Preis!Zuweisung vom Eigentümer!Eine großar…
$50,015
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Studio in Pattaya, Thailand
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Pattaya, Thailand
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 28 m²
Stockwerk 3/8
Erschwingliche Immobilien in Pratamnak - Zuweisung vom Eigentümer an DREAM!Suchen Sie die er…
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Studio in Na Chom Thian, Thailand
Studio
Na Chom Thian, Thailand
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
Stockwerk 6/8
Somphong Condotel-condominium befindet sich in Jomtien, nur 150 Meter vom Meer entfernt. Es …
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TekceTekce
Studio in Pattaya, Thailand
Studio
Pattaya, Thailand
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 31 m²
Stockwerk 2/8
New Nordic VIP Suites - 4 ist ein modernes 8-stöckiges Kondominium im beliebten Pratamnak Be…
$114,744
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Studio in Ban Na Chom Thian, Thailand
Studio
Ban Na Chom Thian, Thailand
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 24 m²
Stockwerk 2/8
Студия, Seven Seas 2 -Cote D'Azur
$80,010
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Studio in Na Chom Thian, Thailand
Studio
Na Chom Thian, Thailand
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
Stockwerk 6/8
Somphong Condotel-condominium befindet sich in Jomtien, nur 150 Meter vom Meer entfernt. Es …
$60,041
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Studio in Pattaya, Thailand
Studio
Pattaya, Thailand
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 34 m²
Stockwerk 5/8
Eigentum NEO condo befindet sich am Anfang von Jomtien, 50 Meter vom Meer und dem Strand von…
$104,070
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Studio in Pattaya, Thailand
Studio
Pattaya, Thailand
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 24 m²
Stockwerk 1/8
Siam Oriental Dream ist das 11. Boutique-Kondominium-Projekt des renommierten finnischen Ent…
$64,933
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Studio in Pattaya, Thailand
Studio
Pattaya, Thailand
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 29 m²
Stockwerk 2/8
Das grünste Gebiet der Stadt, Pratamnak, wurde einmal als Residenz der Prinzessin von Thaila…
$126,456
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Studio in Na Chom Thian, Thailand
Studio
Na Chom Thian, Thailand
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
Stockwerk 6/8
Gemütliches geräumiges Studio am Strand Somphong Condotel ist eine gemütliche Wohnanlage gem…
$60,041
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Studio in Pattaya, Thailand
Studio
Pattaya, Thailand
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 26 m²
Stockwerk 5/28
Seven Seas Le Carnival kombiniert Eleganz, Stil, Luxus und Erschwinglichkeit. Dies ist ein P…
$104,293
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Studio in Pattaya, Thailand
Studio
Pattaya, Thailand
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 29 m²
Stockwerk 7/8
Das grünste Gebiet der Stadt, Pratamnak, wurde einmal als Residenz der Prinzessin von Thaila…
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Studio in Pattaya, Thailand
Studio
Pattaya, Thailand
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 25 m²
Stockwerk 6/8
Siam Oriental Dream ist das 11. Boutique-Kondominium-Projekt des renommierten finnischen Ent…
$93,396
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Studio in Ban Na Chom Thian, Thailand
Studio
Ban Na Chom Thian, Thailand
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 29 m²
Stockwerk 3/8
Whale Marina Eigentum Pattaya Pattaya
$108,073
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Studio in Na Chom Thian, Thailand
Studio
Na Chom Thian, Thailand
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
Stockwerk 6/8
Gemütliches geräumiges Studio am Strand Somphong Condotel ist eine gemütliche Wohnanlage gem…
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Studio in Pattaya, Thailand
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Anzahl der Badezimmer 1
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New Nordic Vip-2 - Wohnanlage vom norwegischen Entwickler Nordic Group befindet sich in eine…
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Studio in Pattaya, Thailand
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Pattaya, Thailand
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Ferienwohnung Blick - der Komplex befindet sich in einer beliebten Gegend auf Pratamnak Hill…
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Studio in Pattaya, Thailand
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Pattaya, Thailand
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Casa Espana Condominium ist ein kleines, 8-stöckiges Kondominium mit einem einzigartigen Des…
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Studio in Pattaya, Thailand
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Pattaya, Thailand
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 23 m²
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Luxus Kondominium Aurora Pratamnak liegt auf einem der malerischsten Hügel von Pattaya – Pra…
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Studio in Pattaya, Thailand
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Pattaya, Thailand
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 29 m²
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Eine einmalige Gelegenheit für den Investor - 4 Lose werden auf einmal verkauft, Studio-Apar…
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Studio in Pattaya, Thailand
Studio
Pattaya, Thailand
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 24 m²
Stockwerk 4/8
Ferienwohnung in Novana
$71,115
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Studio in Pattaya, Thailand
Studio
Pattaya, Thailand
Anzahl der Badezimmer 1
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Stockwerk 4/22
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$140,082
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Studio 1 Schlafzimmer in Ban Na Chom Thian, Thailand
Studio 1 Schlafzimmer
Ban Na Chom Thian, Thailand
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Das Water Edge Condominium liegt nur einen kurzen Spaziergang vom schönen Strand von Na Jomt…
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Studio in Pattaya, Thailand
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Pattaya, Thailand
Anzahl der Badezimmer 1
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Hochflur Studio Supalai Mare ist ein stilvolles 35-stöckiges Kondominium in South Pattaya, T…
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Studio in Pattaya, Thailand
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Pattaya, Thailand
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 35 m²
Stockwerk 2/11
Jomtien Condotel ist eine kleine ruhige Anlage mit einem gepflegten Dorf am Eingang und zwei…
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Studio in Pattaya, Thailand
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Pattaya, Thailand
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 20 m²
Stockwerk 20/67
Diese brandneue Studio-Wohnung befindet sich im 20. Stock eines neuen einzigartigen Projekts…
$107,628
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Studio in Pattaya, Thailand
Studio
Pattaya, Thailand
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 54 m²
Stockwerk 22
Zu verkaufen ist ein voll möbliertes Studio in Jomtien Plaza Condotel im 22. Stock mit herrl…
$184,569
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Studio in Pattaya, Thailand
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Pattaya, Thailand
Anzahl der Badezimmer 1
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Stockwerk 24/49
Sea Spire Jomtien – das Wunder der Eleganz am Meer Spire Jomtien – ist ein einzigartiges Lux…
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Studio in Pattaya, Thailand
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Pattaya, Thailand
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Stockwerk 7/50
'Beyond 360°' Eine neue Dominante im Herzen von Pattaya. Wir präsentieren Ihnen ein komplett…
$132,979
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Studio 1 zimmer in Na Chom Thian, Thailand
Studio 1 zimmer
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Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
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Stockwerk 7/8
A luxury apartment complex in the prestigious well-maintained Jomtien area in Pattaya with i…
$62,767
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Immobilienangaben in Na Chom Thian, Thailand

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