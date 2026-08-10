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Wohnimmobilien in Khok Kloi, Thailand

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1 immobilienobjekt total found
Wohnung 5 Schlafzimmer in Khok Kloi, Thailand
Wohnung 5 Schlafzimmer
Khok Kloi, Thailand
Schlafräume 5
Fläche 1 053 m²
PHA5371 Ein neues Hi-End-Projekt bestehend aus 37 Villen und 24 Wohnungen bietet Luxus-Reso…
$5,45M
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