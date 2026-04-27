Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Thailand
  3. Pattaya
  4. Gewerbeimmobilien
  5. Fertiges Geschäft

Business zum Verkauf in Pattaya, Thailand

gewerbeimmobilien
14
hotels
4
Fertiges Geschäft Löschen
Alles löschen
9 immobilienobjekte total found
Fertiges Geschäft in Pattaya, Thailand
Fertiges Geschäft
Pattaya, Thailand
Schlafräume 12
Anzahl der Badezimmer 13
Geräumige Pool Villa zum Verkauf in South Pattaya Ideal Rental InvestmentDiese große Pool-Vi…
$588,433
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
PLC Real Estate
Sprachen
English, Deutsch, Ελληνικά, Français, 简体中文, Dutch
Fertiges Geschäft in Pattaya, Thailand
Fertiges Geschäft
Pattaya, Thailand
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
3-Storey Commercial Building for Sale – Prime Business Location auf Thappraya Road, PattayaE…
$263,247
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
PLC Real Estate
Sprachen
English, Deutsch, Ελληνικά, Français, 简体中文, Dutch
Fertiges Geschäft in Pattaya, Thailand
Fertiges Geschäft
Pattaya, Thailand
Schlafräume 36
Anzahl der Badezimmer 36
Gewerbeimmobilien 36 Zimmer zum Verkauf In Central PattayaDiese Gastfreundschaft Geschäftsmö…
$1,70M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
PLC Real Estate
Sprachen
English, Deutsch, Ελληνικά, Français, 简体中文, Dutch
Fertiges Geschäft in Pattaya, Thailand
Fertiges Geschäft
Pattaya, Thailand
Schlafräume 12
Anzahl der Badezimmer 12
Pool Villa in South Pattaya zum Verkauf - Diese weitläufige 12-Zimmer-Pool-Villa im Herzen v…
$588,433
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
PLC Real Estate
Sprachen
English, Deutsch, Ελληνικά, Français, 简体中文, Dutch
Fertiges Geschäft in Pattaya, Thailand
Fertiges Geschäft
Pattaya, Thailand
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 12
4 Etagen-Gebäude 7 Schlafzimmer in JomtienDieses 4-stöckige Geschäftsgebäude befindet sich i…
$495,523
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
PLC Real Estate
Sprachen
English, Deutsch, Ελληνικά, Français, 简体中文, Dutch
Fertiges Geschäft in Pattaya, Thailand
Fertiges Geschäft
Pattaya, Thailand
Schlafräume 195
Anzahl der Badezimmer 127
Hotel 195 Zimmer mit Grundstück zum Verkauf Pattaya Naklua AreaDieses Hotel 195 Zimmer mit G…
$10,10M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
PLC Real Estate
Sprachen
English, Deutsch, Ελληνικά, Français, 简体中文, Dutch
Fertiges Geschäft in Pattaya, Thailand
Fertiges Geschäft
Pattaya, Thailand
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Gegründet Café Business Übernahme zum Verkauf in Khao Noi PattayaDiese Geschäftseinheit befi…
$26,325
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
PLC Real Estate
Sprachen
English, Deutsch, Ελληνικά, Français, 简体中文, Dutch
Fertiges Geschäft in Pattaya, Thailand
Fertiges Geschäft
Pattaya, Thailand
Schlafräume 12
Anzahl der Badezimmer 10
Luxus Pool Villa In der Nähe des Strandes zum Verkauf auf Pratumnak Hill, Pattaya (Nur 100 M…
$1,49M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
PLC Real Estate
Sprachen
English, Deutsch, Ελληνικά, Français, 简体中文, Dutch
Fertiges Geschäft in Nong Prue, Thailand
Fertiges Geschäft
Nong Prue, Thailand
Seltene Chance!! Beliebte Central Pattaya Club zum Verkauf – Bereit zum Operieren Dieser vol…
$1,08M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
PLC Real Estate
Sprachen
English, Deutsch, Ελληνικά, Français, 简体中文, Dutch
Realting.com
Gehen