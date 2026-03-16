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Business zum Verkauf in Chon Buri, Thailand

Pattaya
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13 immobilienobjekte total found
Fertiges Geschäft in Pattaya, Thailand
Fertiges Geschäft
Pattaya, Thailand
Schlafräume 12
Anzahl der Badezimmer 12
Pool Villa in South Pattaya for Sale - This expansive 12-bedroom, 12-bathroom pool villa in …
$588,433
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Fertiges Geschäft in Nong Prue, Thailand
Fertiges Geschäft
Nong Prue, Thailand
Rare Opportunity!! Popular Central Pattaya Club for Sale – Ready to Operate This fully oper…
$1,08M
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Fertiges Geschäft in Khao Chi Chan, Thailand
Fertiges Geschäft
Khao Chi Chan, Thailand
Schlafräume 13
Anzahl der Badezimmer 13
Resort Business for Sale in Bangsaray – This 13-bedroom resort is still actively running and…
$898,135
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Fertiges Geschäft in Pattaya, Thailand
Fertiges Geschäft
Pattaya, Thailand
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 12
4 Storey Commercial Building 7 Bedroom in Jomtien This 4 storey commercial building is locat…
$495,523
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Fertiges Geschäft in Huai Yai, Thailand
Fertiges Geschäft
Huai Yai, Thailand
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 13
This luxurious private resort in Pattaya offers an exceptional living experience with 10 lav…
$4,65M
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Fertiges Geschäft in Pattaya, Thailand
Fertiges Geschäft
Pattaya, Thailand
Schlafräume 12
Anzahl der Badezimmer 10
Luxury Pool Villa Near the Beach for Sale on Pratumnak Hill, Pattaya (Only 100 meters from t…
$1,49M
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Fertiges Geschäft in Bang Sare, Thailand
Fertiges Geschäft
Bang Sare, Thailand
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Pool Villa for Sale 3 Storeys 4 Bedrooms in Bang Saray Owner Finance Available ! Start your …
$284,926
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Fertiges Geschäft in Pattaya, Thailand
Fertiges Geschäft
Pattaya, Thailand
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Established Café Business Takeover for Sale in Khao Noi Pattaya Located in the Khao Noi Patt…
$26,325
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Fertiges Geschäft in Pattaya, Thailand
Fertiges Geschäft
Pattaya, Thailand
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
3-Storey Commercial Building for Sale – Prime Business Location on Thappraya Road, Pattaya U…
$263,247
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Fertiges Geschäft in Pattaya, Thailand
Fertiges Geschäft
Pattaya, Thailand
Schlafräume 36
Anzahl der Badezimmer 36
Commercial Building 36 Rooms for Sale in Central Pattaya This hospitality business opportuni…
$1,70M
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Fertiges Geschäft in Na Chom Thian, Thailand
Fertiges Geschäft
Na Chom Thian, Thailand
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Luxury 4 Bedrooms Pool Villa in Na Jomtien for Sale – This stunning 4-bedroom, 5-bathroom po…
$1,24M
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Fertiges Geschäft in Pattaya, Thailand
Fertiges Geschäft
Pattaya, Thailand
Schlafräume 12
Anzahl der Badezimmer 13
Spacious Pool Villa for Sale in South Pattaya Ideal Rental Investment This large pool villa …
$588,433
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Fertiges Geschäft in Pattaya, Thailand
Fertiges Geschäft
Pattaya, Thailand
Schlafräume 195
Anzahl der Badezimmer 127
Hotel 195 Rooms with Land for Sale Pattaya Naklua Area This hotel 195 rooms with land for sa…
$10,10M
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Eigenschaftstypen in Chon Buri

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