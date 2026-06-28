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Häuser am See in Choeng Thale, Thailand

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776
reihenhäuser
40
duplexes
27
1 immobilienobjekt total found
Villa 6 zimmer in Choeng Thale, Thailand
Villa 6 zimmer
Choeng Thale, Thailand
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 1 300 m²
Etagenzahl 2
Wir bieten eine Villa im renommierten Resort-Bereich von Laguna / Bang Tao, innerhalb einer …
$4,17M
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Immobilienangaben in Choeng Thale, Thailand

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
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