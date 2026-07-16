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Duplexes in Choeng Thale, Thailand

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27 immobilienobjekte total found
Doppelhaus 3 zimmer in Choeng Thale, Thailand
Doppelhaus 3 zimmer
Choeng Thale, Thailand
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 382 m²
Etagenzahl 7
Eine Entwicklung von 42 Villen mit privaten Pools und Eigentumswohnungen in der erstaunliche…
$2,07M
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Doppelhaus 3 zimmer in Ban Bang Thao, Thailand
Doppelhaus 3 zimmer
Ban Bang Thao, Thailand
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 148 m²
Stockwerk 4/7
The most anticipated sales start on Phuket Island in 2024! Sales start in the 20s of Octobe…
$544,857
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Doppelhaus 4 zimmer in Ban Bang Thao, Thailand
Doppelhaus 4 zimmer
Ban Bang Thao, Thailand
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 283 m²
Stockwerk 2/2
To the sea 1300 m, Income guaranteeAbout the complex:The complex consists of 26 two-story ap…
$456,430
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Value OneValue One
Doppelhaus 3 zimmer in Choeng Thale, Thailand
Doppelhaus 3 zimmer
Choeng Thale, Thailand
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 183 m²
Stockwerk 7/7
Phuket and return tickets as a gift!* Who's suitable for: The project is ideal for investor…
$918,601
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Doppelhaus 5 zimmer in Ban Bang Thao, Thailand
Doppelhaus 5 zimmer
Ban Bang Thao, Thailand
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 349 m²
Stockwerk 4/6
400 m from Surin Beach, Reliable Developer About the Complex: A luxury class complex t…
$1,58M
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Doppelhaus 3 zimmer in Choeng Thale, Thailand
Doppelhaus 3 zimmer
Choeng Thale, Thailand
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 190 m²
Stockwerk 3/4
Phuket and return tickets as a gift!* For whom is suitable:The premium project on the first…
$1,60M
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TekceTekce
Doppelhaus 2 zimmer in Choeng Thale, Thailand
Doppelhaus 2 zimmer
Choeng Thale, Thailand
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 109 m²
Stockwerk 4/7
Phuket and return tickets as a gift!* Who's suitable for: The project is ideal for investor…
$674,044
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Doppelhaus 2 zimmer in Ban Bang Thao, Thailand
Doppelhaus 2 zimmer
Ban Bang Thao, Thailand
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 113 m²
Stockwerk 1/7
2-Zimmer-Eigentumswohnung, 113 m², im Gebäude C im 1. Stock. Wohnungsnummer MBC104Der mit Sp…
$534,012
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Doppelhaus 2 zimmer in Ban Bang Thao, Thailand
Doppelhaus 2 zimmer
Ban Bang Thao, Thailand
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 112 m²
Stockwerk 6/7
2-Zimmer-Eigentumswohnung, 112 m², im Gebäude G im 6. Stock. Wohnungsnummer MBG605Der mit Sp…
$491,481
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Doppelhaus 2 zimmer in Ban Bang Thao, Thailand
Doppelhaus 2 zimmer
Ban Bang Thao, Thailand
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 113 m²
Stockwerk 1/7
2-Zimmer-Eigentumswohnung, 113 m², im Gebäude E im 1. Stock. Wohnungsnummer MBE116Der mit Sp…
$534,012
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Doppelhaus 2 zimmer in Ban Bang Thao, Thailand
Doppelhaus 2 zimmer
Ban Bang Thao, Thailand
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 113 m²
Stockwerk 4/7
The most anticipated sales start on Phuket Island in 2024! Sales start in the 20s of Octobe…
$416,005
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Doppelhaus 4 zimmer in Choeng Thale, Thailand
Doppelhaus 4 zimmer
Choeng Thale, Thailand
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 511 m²
Stockwerk 6/7
Your ideal home in Phuket. Each buyer has tickets to Phuket and back as a gift!* For whom i…
$3,07M
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Doppelhaus 3 zimmer in Choeng Thale, Thailand
Doppelhaus 3 zimmer
Choeng Thale, Thailand
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 382 m²
Stockwerk 4/4
Phuket- und Hin- und Rückflugtickets als Geschenk!*Für wen ist es geeignet: Das luxuriöse Ki…
$1,83M
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Doppelhaus 3 zimmer in Choeng Thale, Thailand
Doppelhaus 3 zimmer
Choeng Thale, Thailand
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 382 m²
Stockwerk 4/4
Phuket and return tickets as a gift!* Who's suitable for: Luxury Kiara Reserve Residences C…
$1,83M
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Doppelhaus 1 zimmer in Choeng Thale, Thailand
Doppelhaus 1 zimmer
Choeng Thale, Thailand
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 63 m²
Stockwerk 5/7
Start of sales of a new complex The Title Artrio BangTao from the best developer in Phuket i…
$230,490
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Doppelhaus in Choeng Thale, Thailand
Doppelhaus
Choeng Thale, Thailand
Anzahl der Badezimmer 2
The new luxury condominium will be built very close to the most famous and popular area of ​…
$605,532
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Doppelhaus 5 zimmer in Ban Bang Thao, Thailand
Doppelhaus 5 zimmer
Ban Bang Thao, Thailand
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 310 m²
Stockwerk 3/6
400 m from Surin Beach, Reliable Developer About the Complex: A luxury class complex that …
$1,43M
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Doppelhaus 2 zimmer in Ban Bang Thao, Thailand
Doppelhaus 2 zimmer
Ban Bang Thao, Thailand
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 113 m²
Stockwerk 1/7
2-Zimmer-Eigentumswohnung, 113 m², im Gebäude G im 1. Stock. Wohnungsnummer MBG101Der mit Sp…
$530,834
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Doppelhaus 2 zimmer in Ban Bang Thao, Thailand
Doppelhaus 2 zimmer
Ban Bang Thao, Thailand
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 112 m²
Stockwerk 6/7
2-Zimmer-Eigentumswohnung, 112 m², im Gebäude C im 6. Stock. Wohnungsnummer MBC604Der mit Sp…
$494,631
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Doppelhaus 2 zimmer in Choeng Thale, Thailand
Doppelhaus 2 zimmer
Choeng Thale, Thailand
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 86 m²
Stockwerk 4/8
Gift roundtrip tickets to Phuket!*Suitable for: An ideal choice for family vacations and ren…
$432,449
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Doppelhaus in Choeng Thale, Thailand
Doppelhaus
Choeng Thale, Thailand
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 301 m²
Etagenzahl 7
A new project from a reliable foreign developer A unique real estate project – Condomini…
$1,81M
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Doppelhaus 2 zimmer in Ban Bang Thao, Thailand
Doppelhaus 2 zimmer
Ban Bang Thao, Thailand
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 112 m²
Stockwerk 6/7
2-Zimmer-Eigentumswohnung, 112 m², im Gebäude G im 6. Stock. Wohnungsnummer MBG604Der mit Sp…
$491,481
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Doppelhaus 2 zimmer in Ban Bang Thao, Thailand
Doppelhaus 2 zimmer
Ban Bang Thao, Thailand
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 113 m²
Stockwerk 1/7
2-Zimmer-Eigentumswohnung, 113 m², im Gebäude E im 1. Stock. Wohnungsnummer MBE115Der mit Sp…
$534,012
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Doppelhaus 2 zimmer in Choeng Thale, Thailand
Doppelhaus 2 zimmer
Choeng Thale, Thailand
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Stockwerk 7/7
Start of sales of a new complex The Title Artrio BangTao from the best developer in Phuket i…
$439,028
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Doppelhaus 2 zimmer in Ban Bang Thao, Thailand
Doppelhaus 2 zimmer
Ban Bang Thao, Thailand
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 112 m²
Stockwerk 6/7
2-Zimmer-Eigentumswohnung, 112 m², im Gebäude C im 6. Stock. Wohnungsnummer MBC605Der mit Sp…
$491,481
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Doppelhaus 2 zimmer in Ban Bang Thao, Thailand
Doppelhaus 2 zimmer
Ban Bang Thao, Thailand
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 113 m²
Stockwerk 1/7
2-Zimmer-Eigentumswohnung, 113 m², im Gebäude C im 1. Stock. Wohnungsnummer MBC105Der mit Sp…
$534,012
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Doppelhaus 3 zimmer in Choeng Thale, Thailand
Doppelhaus 3 zimmer
Choeng Thale, Thailand
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 301 m²
Stockwerk 4/7
Holen Sie sich ein Ticket nach Phuket als Geschenk!*Für wen ist es: Das Projekt ist ideal fü…
$1,87M
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Immobilienangaben in Choeng Thale, Thailand

mit Schwimmbad
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