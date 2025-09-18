Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Thailand
  3. Choeng Thale
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Garage

Häuser mit Garage in Choeng Thale, Thailand

villen
749
reihenhäuser
32
duplexes
26
1 immobilienobjekt total found
Haus 3 zimmer in Choeng Thale, Thailand
Haus 3 zimmer
Choeng Thale, Thailand
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 243 m²
Etagenzahl 1
Die beste Investitionsmöglichkeit in Phuket: 2-Zimmer-Villen in der renommiertesten Gegend d…
$397,000
Immobilienagentur
Atlas property
Sprachen
English, Русский, Українська, עִברִית
