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Neubau Häuser in Föderationskreis Nordwest, Russland

Oblast Leningrad
394
Vsevolozhsky District
177
Kakisalmi District
108
Rajon Wyborg
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Hüttendorf Lintulovo
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Hüttendorf Lintulovo
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Hüttendorf Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russland
von
$115,377
Ein Ferienhausdorf besser gesehen als beschrieben, und das ist FACT. Lintulovo ist ein außergewöhnlicher Ort, umgeben von der ausdrucksvollen nördlichen Natur des Karelischen Isthmus. Genießen Sie die Ruhe des Waldes, Spaziergänge zum malerischen See und die Nähe von Zelenogorsk mit seiner I…
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Hüttendorf Negorod Toksovo
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Hüttendorf Negorod Toksovo
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Leskolovskoe selskoe poselenie, Russland
von
$249,100
Das Cottage Village, wo der Wald direkt an Ihrer Tür beginnt und es ändert alles! Die Luft ist sauberer, Sommer kühler und Kindheit heller. Dieser Ort ist für diejenigen, die näher an der Natur sein wollen, ohne Sicherheit und Business-Klasse. 20 Minuten von der Ringstraße auf der Autobahn N…
Bauherr
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Hüttendorf Lubimovo
Hüttendorf Lubimovo
Hüttendorf Lubimovo
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Hüttendorf Lubimovo
Ladoga, Russland
von
$36,771
IZHS Grundstücke mit Gas in einem Hüttendorf in der Nähe von Pavlovsk und Pushkin____________Ort:Das Dorf liegt im Stadtteil Tosnensky, nur 30 km von St. Petersburg entfernt.→ Auf der Moskauer Autobahn führt die Straße nach Puschkin 20 Minuten zum Pavlovsky Park - 15 Minuten. → In Gehdistanz…
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Hüttendorf Levada 2
Hüttendorf Levada 2
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Hüttendorf Levada 2
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Kujvozovskoe selskoe poselenie, Russland
von
$24,120
Sie können ein Grundstück kaufen, oder Sie können eine nachdenkliche Umgebung wählen - wo nicht nur die Natur geschätzt wird, sondern auch eine hohe Infrastruktur! Ferienhaus Dorf Levada-2, Vsevolozhsky Bezirk, Matoxa Dorf, 30 Minuten von der Ringstraße auf der Autobahn Novopriozersk. Für Kä…
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Hüttendorf Korkinskij Rucej
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Hüttendorf Korkinskij Rucej
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Hüttendorf Korkinskij Rucej
Koltusskoe gorodskoe poselenie, Russland
von
$28,545
Das Ferienhausdorf "Korkinsky Creek" befindet sich im Stadtteil Vsevolozhsky der Region Len. Nur 12 km von St. Petersburg, nicht weit vom Korkinsee entfernt. Wenn Sie von einem reichen und komfortablen Leben in der Natur in der Nähe der Stadt träumen, dann sind preiswerte Gebiete mit einer g…
Bauherr
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Hüttendorf Vuoksaari
Hüttendorf Vuoksaari
Hüttendorf Vuoksaari
Hüttendorf Vuoksaari
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Hüttendorf Vuoksaari
Romaskinskoe selskoe poselenie, Russland
von
$20,672
Wenn Ihr Ziel ist, ein Grundstück in der Nähe eines Sees in der Region Leningrad zu kaufen, achten Sie auf dieses Angebot. Die Grundstücke befinden sich in einem Hüttendorf am Ufer des Flusses Vuoksy-Virta, in der Nähe des Waldes, die Privatsphäre, Komfort und nachhaltigen Wert der Lage biet…
Bauherr
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Hüttendorf Levada
Hüttendorf Levada
Hüttendorf Levada
Hüttendorf Levada
Hüttendorf Levada
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Hüttendorf Levada
Lehtusi, Russland
von
$41,601
Natur als Umwelt. Komfort ist normal. Auf Verkauf Land im fertigen Hüttendorf "Levada". Dies ist ein Format des Landlebens, in dem die natürliche Umgebung mit einer gut ausgedachten Infrastruktur kombiniert wird. Es gibt kein Service-Unternehmen und keine obligatorischen monatlichen Gebühren…
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Hüttendorf Otradnaa buhta 20
Hüttendorf Otradnaa buhta 20
Hüttendorf Otradnaa buhta 20
Hüttendorf Otradnaa buhta 20
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Hüttendorf Otradnaa buhta 20
Plodovskoe selskoe poselenie, Russland
von
$38,174
Der See ist wie ein privater Raum, und es ist ein FACT. Auf Verkauf ist ein fertig gebautes Ferienhaus Dorf "Otradnaya Bay 2", befindet sich auf der 1. Linie des Sees des gleichen Namens. Das geräumige Los in der Nähe des Wassers, die gebildete Lebensumgebung und die natürliche Umgebung scha…
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Hüttendorf Negorod Toksovo
Hüttendorf Negorod Toksovo
Hüttendorf Negorod Toksovo
Hüttendorf Negorod Toksovo
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Hüttendorf Negorod Toksovo
Leskolovskoe selskoe poselenie, Russland
Preis auf Anfrage
Das Cottage Village, wo der Wald direkt an Ihrer Tür beginnt und es ändert alles! Die Luft ist sauberer, Sommer kühler und Kindheit heller. Dieser Ort ist für diejenigen, die näher an der Natur sein wollen, ohne Sicherheit und Business-Klasse. 20 Minuten von der Ringstraße auf der Autobahn N…
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Hüttendorf Korkinskij Rucej
Hüttendorf Korkinskij Rucej
Hüttendorf Korkinskij Rucej
Hüttendorf Korkinskij Rucej
Hüttendorf Korkinskij Rucej
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Hüttendorf Korkinskij Rucej
Koltusskoe gorodskoe poselenie, Russland
von
$23,961
Das Ferienhausdorf "Korkinsky Creek" befindet sich im Stadtteil Vsevolozhsky der Region Len. Nur 12 km von St. Petersburg, nicht weit vom Korkinsee entfernt. Wenn Sie von einem reichen und komfortablen Leben in der Natur in der Nähe der Stadt träumen, dann sind preiswerte Gebiete mit einer g…
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Hüttendorf Korkinskij Rucej
Hüttendorf Korkinskij Rucej
Hüttendorf Korkinskij Rucej
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Koltusskoe gorodskoe poselenie, Russland
von
$28,045
Das Ferienhausdorf "Korkinsky Creek" befindet sich im Stadtteil Vsevolozhsky der Region Len. Nur 12 km von St. Petersburg, nicht weit vom Korkinsee entfernt. Wenn Sie von einem reichen und komfortablen Leben in der Natur in der Nähe der Stadt träumen, dann sind preiswerte Gebiete mit einer g…
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Hüttendorf Ucastki na oz Komsomolskoe
Hüttendorf Ucastki na oz Komsomolskoe
Hüttendorf Ucastki na oz Komsomolskoe
Hüttendorf Ucastki na oz Komsomolskoe
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Hüttendorf Ucastki na oz Komsomolskoe
Gromovskoe selskoe poselenie, Russland
von
$169,575
Arten, von denen du nur träumen solltest! Insgesamt 11 Grundstücke mit Meerblick auf der 1. Linie des KomsomolskoyeseesDies ist ein Ort, wo Sie allein mit sich selbst sein können und geliebte Menschen, verlangsamen und fühlen die Harmonie des Lebens, finden Frieden und Inspiration. Gehen Sie…
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Hüttendorf Levada 2
Hüttendorf Levada 2
Hüttendorf Levada 2
Hüttendorf Levada 2
Hüttendorf Levada 2
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Hüttendorf Levada 2
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Russland
von
$30,922
Sie können ein Grundstück kaufen, oder Sie können eine nachdenkliche Umgebung wählen - wo nicht nur die Natur geschätzt wird, sondern auch eine hohe Infrastruktur! Ferienhaus Dorf Levada-2, Vsevolozhsky Bezirk, Matoxa Dorf, 30 Minuten von der Ringstraße auf der Autobahn Novopriozersk. Für Kä…
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Hüttendorf Otradnaa buhta 20
Hüttendorf Otradnaa buhta 20
Hüttendorf Otradnaa buhta 20
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Hüttendorf Otradnaa buhta 20
Plodovskoe selskoe poselenie, Russland
von
$33,404
Der See ist wie ein privater Raum, und es ist ein FACT. Auf Verkauf ist ein fertig gebautes Ferienhaus Dorf "Otradnaya Bay 2", befindet sich auf der 1. Linie des Sees des gleichen Namens. Das geräumige Los in der Nähe des Wassers, die gebildete Lebensumgebung und die natürliche Umgebung scha…
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Hüttendorf Prilesnyj stil
Hüttendorf Prilesnyj stil
Hüttendorf Prilesnyj stil
Hüttendorf Prilesnyj stil
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Koltusskoe gorodskoe poselenie, Russland
von
$82,767
Wenn Sie nicht nur ein Grundstück suchen, sondern einen Raum zum Wohnen außerhalb der Stadt - Sie haben es gefunden! Cottage Dorf Prilesny Style ist ein Ort, wo Stille, Ästhetik und durchdachte Umgebung ihren eigenen Rhythmus des Lebens bilden. Hier wählen Sie Komfort ohne Kompromisse und Um…
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Hüttendorf Otradnaa buhta 20
Hüttendorf Otradnaa buhta 20
Hüttendorf Otradnaa buhta 20
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Plodovskoe selskoe poselenie, Russland
von
$34,528
Der See ist wie ein privater Raum, und es ist ein FACT. Auf Verkauf ist ein fertig gebautes Ferienhaus Dorf "Otradnaya Bay 2", befindet sich auf der 1. Linie des Sees des gleichen Namens. Das geräumige Los in der Nähe des Wassers, die gebildete Lebensumgebung und die natürliche Umgebung scha…
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Hüttendorf Vuoksaari
Hüttendorf Vuoksaari
Hüttendorf Vuoksaari
Hüttendorf Vuoksaari
Hüttendorf Vuoksaari
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Romaskinskoe selskoe poselenie, Russland
von
$23,148
Wenn Ihr Ziel ist, ein Grundstück in der Nähe eines Sees in der Region Leningrad zu kaufen, achten Sie auf dieses Angebot. Die Grundstücke befinden sich in einem Hüttendorf am Ufer des Flusses Vuoksy-Virta, in der Nähe des Waldes, die Privatsphäre, Komfort und nachhaltigen Wert der Lage biet…
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Hüttendorf Negorod Toksovo
Hüttendorf Negorod Toksovo
Hüttendorf Negorod Toksovo
Hüttendorf Negorod Toksovo
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Leskolovskoe selskoe poselenie, Russland
Preis auf Anfrage
Das Cottage Village, wo der Wald direkt an Ihrer Tür beginnt und es ändert alles! Die Luft ist sauberer, Sommer kühler und Kindheit heller. Dieser Ort ist für diejenigen, die näher an der Natur sein wollen, ohne Sicherheit und Business-Klasse. 20 Minuten von der Ringstraße auf der Autobahn N…
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Hüttendorf Sosnovyj plaz
Hüttendorf Sosnovyj plaz
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Hüttendorf Sosnovyj plaz
Primorskoe gorodskoe poselenie, Russland
Preis auf Anfrage
Grundstück im vorbereiteten Dorf in der Nähe des Pioneer See und direkt neben dem Wald!Ort:100 km vom CAD→ Das Grundstück befindet sich im Stadtteil Vyborg von LO, im fertigen Hüttendorf "Pine Beach", am Sandstrand des Sees Pioneer, umgeben von Reliktwäldern und der Natur des Karelian Isthmu…
Bauherr
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Hüttendorf Otradnaa buhta 20
Hüttendorf Otradnaa buhta 20
Hüttendorf Otradnaa buhta 20
Hüttendorf Otradnaa buhta 20
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Hüttendorf Otradnaa buhta 20
Plodovskoe selskoe poselenie, Russland
von
$38,275
Der See ist wie ein privater Raum, und es ist ein FACT. Auf Verkauf ist ein fertig gebautes Ferienhaus Dorf "Otradnaya Bay 2", befindet sich auf der 1. Linie des Sees des gleichen Namens. Das geräumige Los in der Nähe des Wassers, die gebildete Lebensumgebung und die natürliche Umgebung scha…
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Hüttendorf Lubimovo
Hüttendorf Lubimovo
Hüttendorf Lubimovo
Hüttendorf Lubimovo
Hüttendorf Lubimovo
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Hüttendorf Lubimovo
Ladoga, Russland
von
$37,295
IZHS Grundstücke mit Gas in einem Hüttendorf in der Nähe von Pavlovsk und Pushkin____________Ort:Das Dorf liegt im Stadtteil Tosnensky, nur 30 km von St. Petersburg entfernt.→ Auf der Moskauer Autobahn führt die Straße nach Puschkin 20 Minuten zum Pavlovsky Park - 15 Minuten. → In Gehdistanz…
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Hüttendorf Negorod Toksovo
Hüttendorf Negorod Toksovo
Hüttendorf Negorod Toksovo
Hüttendorf Negorod Toksovo
Hüttendorf Negorod Toksovo
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Hüttendorf Negorod Toksovo
Leskolovskoe selskoe poselenie, Russland
Preis auf Anfrage
Das Cottage Village, wo der Wald direkt an Ihrer Tür beginnt und es ändert alles! Die Luft ist sauberer, Sommer kühler und Kindheit heller. Dieser Ort ist für diejenigen, die näher an der Natur sein wollen, ohne Sicherheit und Business-Klasse. 20 Minuten von der Ringstraße auf der Autobahn N…
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Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
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Hüttendorf Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russland
von
$155,112
Ein Ferienhausdorf besser gesehen als beschrieben, und das ist FACT. Lintulovo ist ein außergewöhnlicher Ort, umgeben von der ausdrucksvollen nördlichen Natur des Karelischen Isthmus. Genießen Sie die Ruhe des Waldes, Spaziergänge zum malerischen See und die Nähe von Zelenogorsk mit seiner I…
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Hüttendorf Lubimovo
Hüttendorf Lubimovo
Hüttendorf Lubimovo
Hüttendorf Lubimovo
Hüttendorf Lubimovo
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Hüttendorf Lubimovo
Ladoga, Russland
von
$37,357
IZHS Grundstücke mit Gas in einem Hüttendorf in der Nähe von Pavlovsk und Pushkin____________Ort:Das Dorf liegt im Stadtteil Tosnensky, nur 30 km von St. Petersburg entfernt.→ Auf der Moskauer Autobahn führt die Straße nach Puschkin 20 Minuten zum Pavlovsky Park - 15 Minuten. → In Gehdistanz…
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Hüttendorf Levada 2
Hüttendorf Levada 2
Hüttendorf Levada 2
Hüttendorf Levada 2
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Kujvozovskoe selskoe poselenie, Russland
von
$30,554
Sie können ein Grundstück kaufen, oder Sie können eine nachdenkliche Umgebung wählen - wo nicht nur die Natur geschätzt wird, sondern auch eine hohe Infrastruktur! Ferienhaus Dorf Levada-2, Vsevolozhsky Bezirk, Matoxa Dorf, 30 Minuten von der Ringstraße auf der Autobahn Novopriozersk. Für Kä…
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Hüttendorf Negorod Toksovo
Hüttendorf Negorod Toksovo
Hüttendorf Negorod Toksovo
Hüttendorf Negorod Toksovo
Hüttendorf Negorod Toksovo
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Leskolovskoe selskoe poselenie, Russland
Preis auf Anfrage
Das Cottage Village, wo der Wald direkt an Ihrer Tür beginnt und es ändert alles! Die Luft ist sauberer, Sommer kühler und Kindheit heller. Dieser Ort ist für diejenigen, die näher an der Natur sein wollen, ohne Sicherheit und Business-Klasse. 20 Minuten von der Ringstraße auf der Autobahn N…
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Hüttendorf Prilesnyj stil
Hüttendorf Prilesnyj stil
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Koltusskoe gorodskoe poselenie, Russland
von
$105,951
Wenn Sie nicht nur ein Grundstück suchen, sondern einen Raum zum Wohnen außerhalb der Stadt - Sie haben es gefunden! Cottage Dorf Prilesny Style ist ein Ort, wo Stille, Ästhetik und durchdachte Umgebung ihren eigenen Rhythmus des Lebens bilden. Hier wählen Sie Komfort ohne Kompromisse und Um…
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Hüttendorf Lubimovo
Hüttendorf Lubimovo
Hüttendorf Lubimovo
Hüttendorf Lubimovo
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Ladoga, Russland
von
$36,431
IZHS Grundstücke mit Gas in einem Hüttendorf in der Nähe von Pavlovsk und Pushkin____________Ort:Das Dorf liegt im Stadtteil Tosnensky, nur 30 km von St. Petersburg entfernt.→ Auf der Moskauer Autobahn führt die Straße nach Puschkin 20 Minuten zum Pavlovsky Park - 15 Minuten. → In Gehdistanz…
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Hüttendorf Korkinskij Rucej
Hüttendorf Korkinskij Rucej
Hüttendorf Korkinskij Rucej
Hüttendorf Korkinskij Rucej
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Koltusskoe gorodskoe poselenie, Russland
von
$30,566
Das Ferienhausdorf "Korkinsky Creek" befindet sich im Stadtteil Vsevolozhsky der Region Len. Nur 12 km von St. Petersburg, nicht weit vom Korkinsee entfernt. Wenn Sie von einem reichen und komfortablen Leben in der Natur in der Nähe der Stadt träumen, dann sind preiswerte Gebiete mit einer g…
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Koltusskoe gorodskoe poselenie, Russland
von
$79,819
Wenn Sie nicht nur ein Grundstück suchen, sondern einen Raum zum Wohnen außerhalb der Stadt - Sie haben es gefunden! Cottage Dorf Prilesny Style ist ein Ort, wo Stille, Ästhetik und durchdachte Umgebung ihren eigenen Rhythmus des Lebens bilden. Hier wählen Sie Komfort ohne Kompromisse und Um…
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Hüttendorf Levada 2
Hüttendorf Levada 2
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Hüttendorf Levada 2
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Kujvozovskoe selskoe poselenie, Russland
von
$31,010
Sie können ein Grundstück kaufen, oder Sie können eine nachdenkliche Umgebung wählen - wo nicht nur die Natur geschätzt wird, sondern auch eine hohe Infrastruktur! Ferienhaus Dorf Levada-2, Vsevolozhsky Bezirk, Matoxa Dorf, 30 Minuten von der Ringstraße auf der Autobahn Novopriozersk. Für Kä…
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Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
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Hüttendorf Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russland
von
$103,094
Ein Ferienhausdorf besser gesehen als beschrieben, und das ist FACT. Lintulovo ist ein außergewöhnlicher Ort, umgeben von der ausdrucksvollen nördlichen Natur des Karelischen Isthmus. Genießen Sie die Ruhe des Waldes, Spaziergänge zum malerischen See und die Nähe von Zelenogorsk mit seiner I…
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Hüttendorf Vuoksaari
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Romaskinskoe selskoe poselenie, Russland
von
$21,122
Wenn Ihr Ziel ist, ein Grundstück in der Nähe eines Sees in der Region Leningrad zu kaufen, achten Sie auf dieses Angebot. Die Grundstücke befinden sich in einem Hüttendorf am Ufer des Flusses Vuoksy-Virta, in der Nähe des Waldes, die Privatsphäre, Komfort und nachhaltigen Wert der Lage biet…
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Hüttendorf Otradnaa buhta 20
Hüttendorf Otradnaa buhta 20
Hüttendorf Otradnaa buhta 20
Hüttendorf Otradnaa buhta 20
Hüttendorf Otradnaa buhta 20
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Hüttendorf Otradnaa buhta 20
Plodovskoe selskoe poselenie, Russland
von
$29,338
Der See ist wie ein privater Raum, und es ist ein FACT. Auf Verkauf ist ein fertig gebautes Ferienhaus Dorf "Otradnaya Bay 2", befindet sich auf der 1. Linie des Sees des gleichen Namens. Das geräumige Los in der Nähe des Wassers, die gebildete Lebensumgebung und die natürliche Umgebung scha…
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Hüttendorf Negorod Zanevskij
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Imeni Swerdlowa, Russland
von
$285,782
Sind Sie auf der Suche nach einem geräumigen Grundstück, wo nichts von der wichtigen ablenkt - nur Natur, Stille und Harmonie? Wir haben ihn gefunden! Auf Verkauf bestimmte Bereiche in der Kammer Teil der Hütte Dorf "Negorod Zanevsky"! Ruf mich an! Solche Angebote in der Stadt erscheinen sel…
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Hüttendorf Otradnaa buhta 20
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Hüttendorf Otradnaa buhta 20
Plodovskoe selskoe poselenie, Russland
von
$60,030
Der See ist wie ein privater Raum, und es ist ein FACT. Auf Verkauf ist ein fertig gebautes Ferienhaus Dorf "Otradnaya Bay 2", befindet sich auf der 1. Linie des Sees des gleichen Namens. Das geräumige Los in der Nähe des Wassers, die gebildete Lebensumgebung und die natürliche Umgebung scha…
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Das Cottage Village, wo der Wald direkt an Ihrer Tür beginnt und es ändert alles! Die Luft ist sauberer, Sommer kühler und Kindheit heller. Dieser Ort ist für diejenigen, die näher an der Natur sein wollen, ohne Sicherheit und Business-Klasse. 20 Minuten von der Ringstraße auf der Autobahn N…
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von
$64,622
Ein Ferienhausdorf besser gesehen als beschrieben, und das ist FACT. Lintulovo ist ein außergewöhnlicher Ort, umgeben von der ausdrucksvollen nördlichen Natur des Karelischen Isthmus. Genießen Sie die Ruhe des Waldes, Spaziergänge zum malerischen See und die Nähe von Zelenogorsk mit seiner I…
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$110,636
Das Cottage Village, wo der Wald direkt an Ihrer Tür beginnt und es ändert alles! Die Luft ist sauberer, Sommer kühler und Kindheit heller. Dieser Ort ist für diejenigen, die näher an der Natur sein wollen, ohne Sicherheit und Business-Klasse. 20 Minuten von der Ringstraße auf der Autobahn N…
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Hüttendorf Levada 2
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Kujvozovskoe selskoe poselenie, Russland
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$42,000
Sie können ein Grundstück kaufen, oder Sie können eine nachdenkliche Umgebung wählen - wo nicht nur die Natur geschätzt wird, sondern auch eine hohe Infrastruktur! Ferienhaus Dorf Levada-2, Vsevolozhsky Bezirk, Matoxa Dorf, 30 Minuten von der Ringstraße auf der Autobahn Novopriozersk. Für Kä…
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von
$103,627
Ein Ferienhausdorf besser gesehen als beschrieben, und das ist FACT. Lintulovo ist ein außergewöhnlicher Ort, umgeben von der ausdrucksvollen nördlichen Natur des Karelischen Isthmus. Genießen Sie die Ruhe des Waldes, Spaziergänge zum malerischen See und die Nähe von Zelenogorsk mit seiner I…
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Hüttendorf Korkinskij Rucej
Hüttendorf Korkinskij Rucej
Hüttendorf Korkinskij Rucej
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$30,891
Das Ferienhausdorf "Korkinsky Creek" befindet sich im Stadtteil Vsevolozhsky der Region Len. Nur 12 km von St. Petersburg, nicht weit vom Korkinsee entfernt. Wenn Sie von einem reichen und komfortablen Leben in der Natur in der Nähe der Stadt träumen, dann sind preiswerte Gebiete mit einer g…
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Hüttendorf Levada
Lehtusi, Russland
von
$35,462
Natur als Umwelt. Komfort ist normal. Auf Verkauf Land im fertigen Hüttendorf "Levada". Dies ist ein Format des Landlebens, in dem die natürliche Umgebung mit einer gut ausgedachten Infrastruktur kombiniert wird. Es gibt kein Service-Unternehmen und keine obligatorischen monatlichen Gebühren…
Bauherr
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Hüttendorf Prilesnyj 20
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Koltusskoe gorodskoe poselenie, Russland
von
$37,118
Das Grundstück im fertigen Dorf "Prilesny 2.0" 15 Minuten von St. Petersburg!________________Ort:Vsevolozhsky Bezirk Leningrad Region16 km vom RAD→ Auf der Autobahn Murmansk können Sie nach St. Petersburg gelangen.→ Das Dorf liegt neben dem Dorf Eksolovo, wo es einen Laden gibt, wo Sie essen…
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Hüttendorf Lintulovo
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Pervomajskoe selskoe poselenie, Russland
von
$141,722
Ein Ferienhausdorf besser gesehen als beschrieben, und das ist FACT. Lintulovo ist ein außergewöhnlicher Ort, umgeben von der ausdrucksvollen nördlichen Natur des Karelischen Isthmus. Genießen Sie die Ruhe des Waldes, Spaziergänge zum malerischen See und die Nähe von Zelenogorsk mit seiner I…
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Hüttendorf Lintulovo
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Pervomajskoe selskoe poselenie, Russland
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$141,351
Ein Ferienhausdorf besser gesehen als beschrieben, und das ist FACT. Lintulovo ist ein außergewöhnlicher Ort, umgeben von der ausdrucksvollen nördlichen Natur des Karelischen Isthmus. Genießen Sie die Ruhe des Waldes, Spaziergänge zum malerischen See und die Nähe von Zelenogorsk mit seiner I…
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Hüttendorf Lubimovo
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Ladoga, Russland
von
$38,252
IZHS Grundstücke mit Gas in einem Hüttendorf in der Nähe von Pavlovsk und Pushkin____________Ort:Das Dorf liegt im Stadtteil Tosnensky, nur 30 km von St. Petersburg entfernt.→ Auf der Moskauer Autobahn führt die Straße nach Puschkin 20 Minuten zum Pavlovsky Park - 15 Minuten. → In Gehdistanz…
Bauherr
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Hüttendorf Lintulovo
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Pervomajskoe selskoe poselenie, Russland
von
$121,819
Ein Ferienhausdorf besser gesehen als beschrieben, und das ist FACT. Lintulovo ist ein außergewöhnlicher Ort, umgeben von der ausdrucksvollen nördlichen Natur des Karelischen Isthmus. Genießen Sie die Ruhe des Waldes, Spaziergänge zum malerischen See und die Nähe von Zelenogorsk mit seiner I…
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Romaskinskoe selskoe poselenie, Russland
von
$68,132
Wenn Ihr Ziel ist, ein Grundstück in der Nähe eines Sees in der Region Leningrad zu kaufen, achten Sie auf dieses Angebot. Die Grundstücke befinden sich in einem Hüttendorf am Ufer des Flusses Vuoksy-Virta, in der Nähe des Waldes, die Privatsphäre, Komfort und nachhaltigen Wert der Lage biet…
Bauherr
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Romaskinskoe selskoe poselenie, Russland
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$21,121
Wenn Ihr Ziel ist, ein Grundstück in der Nähe eines Sees in der Region Leningrad zu kaufen, achten Sie auf dieses Angebot. Die Grundstücke befinden sich in einem Hüttendorf am Ufer des Flusses Vuoksy-Virta, in der Nähe des Waldes, die Privatsphäre, Komfort und nachhaltigen Wert der Lage biet…
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Romaskinskoe selskoe poselenie, Russland
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$44,794
Wenn Ihr Ziel ist, ein Grundstück in der Nähe eines Sees in der Region Leningrad zu kaufen, achten Sie auf dieses Angebot. Die Grundstücke befinden sich in einem Hüttendorf am Ufer des Flusses Vuoksy-Virta, in der Nähe des Waldes, die Privatsphäre, Komfort und nachhaltigen Wert der Lage biet…
Bauherr
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Romaskinskoe selskoe poselenie, Russland
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$21,174
Wenn Ihr Ziel ist, ein Grundstück in der Nähe eines Sees in der Region Leningrad zu kaufen, achten Sie auf dieses Angebot. Die Grundstücke befinden sich in einem Hüttendorf am Ufer des Flusses Vuoksy-Virta, in der Nähe des Waldes, die Privatsphäre, Komfort und nachhaltigen Wert der Lage biet…
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Hüttendorf Otradnaa buhta 20
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Hüttendorf Otradnaa buhta 20
Plodovskoe selskoe poselenie, Russland
von
$29,006
Der See ist wie ein privater Raum, und es ist ein FACT. Auf Verkauf ist ein fertig gebautes Ferienhaus Dorf "Otradnaya Bay 2", befindet sich auf der 1. Linie des Sees des gleichen Namens. Das geräumige Los in der Nähe des Wassers, die gebildete Lebensumgebung und die natürliche Umgebung scha…
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Hüttendorf Lintulovo
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Pervomajskoe selskoe poselenie, Russland
von
$114,010
Ein Ferienhausdorf besser gesehen als beschrieben, und das ist FACT. Lintulovo ist ein außergewöhnlicher Ort, umgeben von der ausdrucksvollen nördlichen Natur des Karelischen Isthmus. Genießen Sie die Ruhe des Waldes, Spaziergänge zum malerischen See und die Nähe von Zelenogorsk mit seiner I…
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Hüttendorf Ucastki na oz Komsomolskoe
Hüttendorf Ucastki na oz Komsomolskoe
Hüttendorf Ucastki na oz Komsomolskoe
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Gromovskoe selskoe poselenie, Russland
von
$121,445
Arten, von denen du nur träumen solltest! Insgesamt 11 Grundstücke mit Meerblick auf der 1. Linie des KomsomolskoyeseesDies ist ein Ort, wo Sie allein mit sich selbst sein können und geliebte Menschen, verlangsamen und fühlen die Harmonie des Lebens, finden Frieden und Inspiration. Gehen Sie…
Bauherr
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Hüttendorf Negorod Toksovo
Hüttendorf Negorod Toksovo
Hüttendorf Negorod Toksovo
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Leskolovskoe selskoe poselenie, Russland
von
$152,379
Das Cottage Village, wo der Wald direkt an Ihrer Tür beginnt und es ändert alles! Die Luft ist sauberer, Sommer kühler und Kindheit heller. Dieser Ort ist für diejenigen, die näher an der Natur sein wollen, ohne Sicherheit und Business-Klasse. 20 Minuten von der Ringstraße auf der Autobahn N…
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Pervomajskoe selskoe poselenie, Russland
von
$79,944
Ein Ferienhausdorf besser gesehen als beschrieben, und das ist FACT. Lintulovo ist ein außergewöhnlicher Ort, umgeben von der ausdrucksvollen nördlichen Natur des Karelischen Isthmus. Genießen Sie die Ruhe des Waldes, Spaziergänge zum malerischen See und die Nähe von Zelenogorsk mit seiner I…
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Hüttendorf Otradnaa buhta 20
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Hüttendorf Otradnaa buhta 20
Plodovskoe selskoe poselenie, Russland
von
$28,313
Der See ist wie ein privater Raum, und es ist ein FACT. Auf Verkauf ist ein fertig gebautes Ferienhaus Dorf "Otradnaya Bay 2", befindet sich auf der 1. Linie des Sees des gleichen Namens. Das geräumige Los in der Nähe des Wassers, die gebildete Lebensumgebung und die natürliche Umgebung scha…
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Hüttendorf Lintulovo
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Pervomajskoe selskoe poselenie, Russland
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$137,842
Ein Ferienhausdorf besser gesehen als beschrieben, und das ist FACT. Lintulovo ist ein außergewöhnlicher Ort, umgeben von der ausdrucksvollen nördlichen Natur des Karelischen Isthmus. Genießen Sie die Ruhe des Waldes, Spaziergänge zum malerischen See und die Nähe von Zelenogorsk mit seiner I…
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Hüttendorf Lubimovo
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Ladoga, Russland
von
$38,222
IZHS Grundstücke mit Gas in einem Hüttendorf in der Nähe von Pavlovsk und Pushkin____________Ort:Das Dorf liegt im Stadtteil Tosnensky, nur 30 km von St. Petersburg entfernt.→ Auf der Moskauer Autobahn führt die Straße nach Puschkin 20 Minuten zum Pavlovsky Park - 15 Minuten. → In Gehdistanz…
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Hüttendorf Vuoksaari
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Romaskinskoe selskoe poselenie, Russland
von
$49,727
Wenn Ihr Ziel ist, ein Grundstück in der Nähe eines Sees in der Region Leningrad zu kaufen, achten Sie auf dieses Angebot. Die Grundstücke befinden sich in einem Hüttendorf am Ufer des Flusses Vuoksy-Virta, in der Nähe des Waldes, die Privatsphäre, Komfort und nachhaltigen Wert der Lage biet…
Bauherr
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Hüttendorf Vuoksaari
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Romaskinskoe selskoe poselenie, Russland
von
$40,561
Wenn Ihr Ziel ist, ein Grundstück in der Nähe eines Sees in der Region Leningrad zu kaufen, achten Sie auf dieses Angebot. Die Grundstücke befinden sich in einem Hüttendorf am Ufer des Flusses Vuoksy-Virta, in der Nähe des Waldes, die Privatsphäre, Komfort und nachhaltigen Wert der Lage biet…
Bauherr
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Ladoga, Russland
von
$41,525
IZHS Grundstücke mit Gas in einem Hüttendorf in der Nähe von Pavlovsk und Pushkin____________Ort:Das Dorf liegt im Stadtteil Tosnensky, nur 30 km von St. Petersburg entfernt.→ Auf der Moskauer Autobahn führt die Straße nach Puschkin 20 Minuten zum Pavlovsky Park - 15 Minuten. → In Gehdistanz…
Bauherr
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Romaskinskoe selskoe poselenie, Russland
von
$21,776
Wenn Ihr Ziel ist, ein Grundstück in der Nähe eines Sees in der Region Leningrad zu kaufen, achten Sie auf dieses Angebot. Die Grundstücke befinden sich in einem Hüttendorf am Ufer des Flusses Vuoksy-Virta, in der Nähe des Waldes, die Privatsphäre, Komfort und nachhaltigen Wert der Lage biet…
Bauherr
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Romaskinskoe selskoe poselenie, Russland
von
$136,260
Wenn Ihr Ziel ist, ein Grundstück in der Nähe eines Sees in der Region Leningrad zu kaufen, achten Sie auf dieses Angebot. Die Grundstücke befinden sich in einem Hüttendorf am Ufer des Flusses Vuoksy-Virta, in der Nähe des Waldes, die Privatsphäre, Komfort und nachhaltigen Wert der Lage biet…
Bauherr
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Hüttendorf Negorod Toksovo
Hüttendorf Negorod Toksovo
Hüttendorf Negorod Toksovo
Hüttendorf Negorod Toksovo
Hüttendorf Negorod Toksovo
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Hüttendorf Negorod Toksovo
Leskolovskoe selskoe poselenie, Russland
Preis auf Anfrage
Das Cottage Village, wo der Wald direkt an Ihrer Tür beginnt und es ändert alles! Die Luft ist sauberer, Sommer kühler und Kindheit heller. Dieser Ort ist für diejenigen, die näher an der Natur sein wollen, ohne Sicherheit und Business-Klasse. 20 Minuten von der Ringstraße auf der Autobahn N…
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Leskolovskoe selskoe poselenie, Russland
Preis auf Anfrage
Das Cottage Village, wo der Wald direkt an Ihrer Tür beginnt und es ändert alles! Die Luft ist sauberer, Sommer kühler und Kindheit heller. Dieser Ort ist für diejenigen, die näher an der Natur sein wollen, ohne Sicherheit und Business-Klasse. 20 Minuten von der Ringstraße auf der Autobahn N…
Bauherr
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Hüttendorf Negorod Toksovo
Hüttendorf Negorod Toksovo
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Hüttendorf Negorod Toksovo
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Hüttendorf Negorod Toksovo
Leskolovskoe selskoe poselenie, Russland
Preis auf Anfrage
Das Cottage Village, wo der Wald direkt an Ihrer Tür beginnt und es ändert alles! Die Luft ist sauberer, Sommer kühler und Kindheit heller. Dieser Ort ist für diejenigen, die näher an der Natur sein wollen, ohne Sicherheit und Business-Klasse. 20 Minuten von der Ringstraße auf der Autobahn N…
Bauherr
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Hüttendorf Vuoksaari
Hüttendorf Vuoksaari
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Hüttendorf Vuoksaari
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Romaskinskoe selskoe poselenie, Russland
von
$50,849
Wenn Ihr Ziel ist, ein Grundstück in der Nähe eines Sees in der Region Leningrad zu kaufen, achten Sie auf dieses Angebot. Die Grundstücke befinden sich in einem Hüttendorf am Ufer des Flusses Vuoksy-Virta, in der Nähe des Waldes, die Privatsphäre, Komfort und nachhaltigen Wert der Lage biet…
Bauherr
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Romaskinskoe selskoe poselenie, Russland
von
$86,190
Wenn Ihr Ziel ist, ein Grundstück in der Nähe eines Sees in der Region Leningrad zu kaufen, achten Sie auf dieses Angebot. Die Grundstücke befinden sich in einem Hüttendorf am Ufer des Flusses Vuoksy-Virta, in der Nähe des Waldes, die Privatsphäre, Komfort und nachhaltigen Wert der Lage biet…
Bauherr
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Hüttendorf Levada 2
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Kujvozovskoe selskoe poselenie, Russland
von
$20,835
Sie können ein Grundstück kaufen, oder Sie können eine nachdenkliche Umgebung wählen - wo nicht nur die Natur geschätzt wird, sondern auch eine hohe Infrastruktur! Ferienhaus Dorf Levada-2, Vsevolozhsky Bezirk, Matoxa Dorf, 30 Minuten von der Ringstraße auf der Autobahn Novopriozersk. Für Kä…
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Pervomajskoe selskoe poselenie, Russland
von
$75,281
Ein Ferienhausdorf besser gesehen als beschrieben, und das ist FACT. Lintulovo ist ein außergewöhnlicher Ort, umgeben von der ausdrucksvollen nördlichen Natur des Karelischen Isthmus. Genießen Sie die Ruhe des Waldes, Spaziergänge zum malerischen See und die Nähe von Zelenogorsk mit seiner I…
Bauherr
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Pervomajskoe selskoe poselenie, Russland
von
$67,238
Ein Ferienhausdorf besser gesehen als beschrieben, und das ist FACT. Lintulovo ist ein außergewöhnlicher Ort, umgeben von der ausdrucksvollen nördlichen Natur des Karelischen Isthmus. Genießen Sie die Ruhe des Waldes, Spaziergänge zum malerischen See und die Nähe von Zelenogorsk mit seiner I…
Bauherr
ФАКТ.Коттеджные поселки
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Hüttendorf Vuoksaari
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Hüttendorf Vuoksaari
Romaskinskoe selskoe poselenie, Russland
von
$22,309
Wenn Ihr Ziel ist, ein Grundstück in der Nähe eines Sees in der Region Leningrad zu kaufen, achten Sie auf dieses Angebot. Die Grundstücke befinden sich in einem Hüttendorf am Ufer des Flusses Vuoksy-Virta, in der Nähe des Waldes, die Privatsphäre, Komfort und nachhaltigen Wert der Lage biet…
Bauherr
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Hüttendorf Levada 2
Hüttendorf Levada 2
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Kujvozovskoe selskoe poselenie, Russland
von
$40,515
Sie können ein Grundstück kaufen, oder Sie können eine nachdenkliche Umgebung wählen - wo nicht nur die Natur geschätzt wird, sondern auch eine hohe Infrastruktur! Ferienhaus Dorf Levada-2, Vsevolozhsky Bezirk, Matoxa Dorf, 30 Minuten von der Ringstraße auf der Autobahn Novopriozersk. Für Kä…
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Hüttendorf Otradnaa buhta 20
Hüttendorf Otradnaa buhta 20
Hüttendorf Otradnaa buhta 20
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Hüttendorf Otradnaa buhta 20
Plodovskoe selskoe poselenie, Russland
von
$35,636
Der See ist wie ein privater Raum, und es ist ein FACT. Auf Verkauf ist ein fertig gebautes Ferienhaus Dorf "Otradnaya Bay 2", befindet sich auf der 1. Linie des Sees des gleichen Namens. Das geräumige Los in der Nähe des Wassers, die gebildete Lebensumgebung und die natürliche Umgebung scha…
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Hüttendorf Prilesnyj 20
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Hüttendorf Prilesnyj 20
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Hüttendorf Prilesnyj 20
Koltusskoe gorodskoe poselenie, Russland
von
$63,280
Das Grundstück im fertigen Dorf "Prilesny 2.0" 15 Minuten von St. Petersburg!________________Ort:Vsevolozhsky Bezirk Leningrad Region16 km vom RAD→ Auf der Autobahn Murmansk können Sie nach St. Petersburg gelangen.→ Das Dorf liegt neben dem Dorf Eksolovo, wo es einen Laden gibt, wo Sie essen…
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Hüttendorf Levada 2 domovladenia Boxmate
Hüttendorf Levada 2 domovladenia Boxmate
Hüttendorf Levada 2 domovladenia Boxmate
Hüttendorf Levada 2 domovladenia Boxmate
Hüttendorf Levada 2 domovladenia Boxmate
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Hüttendorf Levada 2 domovladenia Boxmate
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Russland
von
$20,835
Bauen Sie ein saisonales Haus oder ein Familiennest für mehrere Generationen in Levada 2! Gehen Sie durch den gemischten Wald, lassen Sie sich von den malerischen Ausblicken inspirieren, die scheinbar von den Gemälden berühmter Klassiker heruntergekommen sind, ist dieser Ort ein echter Schat…
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Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Alle anzeigen Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russland
von
$150,633
Ein Ferienhausdorf besser gesehen als beschrieben, und das ist FACT. Lintulovo ist ein außergewöhnlicher Ort, umgeben von der ausdrucksvollen nördlichen Natur des Karelischen Isthmus. Genießen Sie die Ruhe des Waldes, Spaziergänge zum malerischen See und die Nähe von Zelenogorsk mit seiner I…
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Hüttendorf Levada 2
Hüttendorf Levada 2
Hüttendorf Levada 2
Hüttendorf Levada 2
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Hüttendorf Levada 2
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Russland
von
$40,515
Sie können ein Grundstück kaufen, oder Sie können eine nachdenkliche Umgebung wählen - wo nicht nur die Natur geschätzt wird, sondern auch eine hohe Infrastruktur! Ferienhaus Dorf Levada-2, Vsevolozhsky Bezirk, Matoxa Dorf, 30 Minuten von der Ringstraße auf der Autobahn Novopriozersk. Für Kä…
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Hüttendorf Otradnaa buhta 20
Hüttendorf Otradnaa buhta 20
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Hüttendorf Otradnaa buhta 20
Alle anzeigen Hüttendorf Otradnaa buhta 20
Hüttendorf Otradnaa buhta 20
Plodovskoe selskoe poselenie, Russland
von
$34,840
Der See ist wie ein privater Raum, und es ist ein FACT. Auf Verkauf ist ein fertig gebautes Ferienhaus Dorf "Otradnaya Bay 2", befindet sich auf der 1. Linie des Sees des gleichen Namens. Das geräumige Los in der Nähe des Wassers, die gebildete Lebensumgebung und die natürliche Umgebung scha…
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Hüttendorf Ucastki na oz Komsomolskoe
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Alle anzeigen Hüttendorf Ucastki na oz Komsomolskoe
Hüttendorf Ucastki na oz Komsomolskoe
Gromovskoe selskoe poselenie, Russland
von
$118,228
Arten, von denen du nur träumen solltest! Insgesamt 11 Grundstücke mit Meerblick auf der 1. Linie des KomsomolskoyeseesDies ist ein Ort, wo Sie allein mit sich selbst sein können und geliebte Menschen, verlangsamen und fühlen die Harmonie des Lebens, finden Frieden und Inspiration. Gehen Sie…
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Hüttendorf Prilesnyj 20
Hüttendorf Prilesnyj 20
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Hüttendorf Prilesnyj 20
Alle anzeigen Hüttendorf Prilesnyj 20
Hüttendorf Prilesnyj 20
Koltusskoe gorodskoe poselenie, Russland
von
$69,173
Das Grundstück im fertigen Dorf "Prilesny 2.0" 15 Minuten von St. Petersburg!________________Ort:Vsevolozhsky Bezirk Leningrad Region16 km vom RAD→ Auf der Autobahn Murmansk können Sie nach St. Petersburg gelangen.→ Das Dorf liegt neben dem Dorf Eksolovo, wo es einen Laden gibt, wo Sie essen…
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Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Alle anzeigen Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russland
von
$123,092
Ein Ferienhausdorf besser gesehen als beschrieben, und das ist FACT. Lintulovo ist ein außergewöhnlicher Ort, umgeben von der ausdrucksvollen nördlichen Natur des Karelischen Isthmus. Genießen Sie die Ruhe des Waldes, Spaziergänge zum malerischen See und die Nähe von Zelenogorsk mit seiner I…
Bauherr
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Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Alle anzeigen Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russland
von
$105,998
Ein Ferienhausdorf besser gesehen als beschrieben, und das ist FACT. Lintulovo ist ein außergewöhnlicher Ort, umgeben von der ausdrucksvollen nördlichen Natur des Karelischen Isthmus. Genießen Sie die Ruhe des Waldes, Spaziergänge zum malerischen See und die Nähe von Zelenogorsk mit seiner I…
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Hüttendorf Levada
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Hüttendorf Levada
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Lehtusi, Russland
von
$39,070
Natur als Umwelt. Komfort ist normal. Auf Verkauf Land im fertigen Hüttendorf "Levada". Dies ist ein Format des Landlebens, in dem die natürliche Umgebung mit einer gut ausgedachten Infrastruktur kombiniert wird. Es gibt kein Service-Unternehmen und keine obligatorischen monatlichen Gebühren…
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Hüttendorf Lubimovo
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Hüttendorf Lubimovo
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Hüttendorf Lubimovo
Ladoga, Russland
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$37,419
IZHS Grundstücke mit Gas in einem Hüttendorf in der Nähe von Pavlovsk und Pushkin____________Ort:Das Dorf liegt im Stadtteil Tosnensky, nur 30 km von St. Petersburg entfernt.→ Auf der Moskauer Autobahn führt die Straße nach Puschkin 20 Minuten zum Pavlovsky Park - 15 Minuten. → In Gehdistanz…
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Hüttendorf Ucastki na oz Komsomolskoe
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Hüttendorf Ucastki na oz Komsomolskoe
Gromovskoe selskoe poselenie, Russland
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$169,266
Arten, von denen du nur träumen solltest! Insgesamt 11 Grundstücke mit Meerblick auf der 1. Linie des KomsomolskoyeseesDies ist ein Ort, wo Sie allein mit sich selbst sein können und geliebte Menschen, verlangsamen und fühlen die Harmonie des Lebens, finden Frieden und Inspiration. Gehen Sie…
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Hüttendorf Tis da Glad
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Hüttendorf Tis da Glad
Primorskoe gorodskoe poselenie, Russland
von
$31,916
Sie suchen nach einem Grundstück, in dem nichts von den wichtigen Dingen ablenkt - nur Natur, Stille und Harmonie? Wir haben ihn gefunden! Fertiges Hüttendorf "Tisha da Glad" umgeben von Wald und zwischen 2 Seen, etwa eine Stunde von der Ringstraße entfernt, fügen Sie dieses Angebot zum Favo…
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Hüttendorf Otradnaa buhta 20
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Plodovskoe selskoe poselenie, Russland
von
$32,099
Der See ist wie ein privater Raum, und es ist ein FACT. Auf Verkauf ist ein fertig gebautes Ferienhaus Dorf "Otradnaya Bay 2", befindet sich auf der 1. Linie des Sees des gleichen Namens. Das geräumige Los in der Nähe des Wassers, die gebildete Lebensumgebung und die natürliche Umgebung scha…
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Hüttendorf Levada
Hüttendorf Levada
Hüttendorf Levada
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Toksovskoe gorodskoe poselenie, Russland
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$45,911
Natur als Umwelt. Komfort ist normal. Auf Verkauf Land im fertigen Hüttendorf "Levada". Dies ist ein Format des Landlebens, in dem die natürliche Umgebung mit einer gut ausgedachten Infrastruktur kombiniert wird. Es gibt kein Service-Unternehmen und keine obligatorischen monatlichen Gebühren…
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Hüttendorf Lubimovo
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Hüttendorf Lubimovo
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Ladoga, Russland
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$36,894
IZHS Grundstücke mit Gas in einem Hüttendorf in der Nähe von Pavlovsk und Pushkin____________Ort:Das Dorf liegt im Stadtteil Tosnensky, nur 30 km von St. Petersburg entfernt.→ Auf der Moskauer Autobahn führt die Straße nach Puschkin 20 Minuten zum Pavlovsky Park - 15 Minuten. → In Gehdistanz…
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Hüttendorf Otradnaa buhta 20
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Hüttendorf Otradnaa buhta 20
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Plodovskoe selskoe poselenie, Russland
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$35,983
Der See ist wie ein privater Raum, und es ist ein FACT. Auf Verkauf ist ein fertig gebautes Ferienhaus Dorf "Otradnaya Bay 2", befindet sich auf der 1. Linie des Sees des gleichen Namens. Das geräumige Los in der Nähe des Wassers, die gebildete Lebensumgebung und die natürliche Umgebung scha…
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Hüttendorf Negorod Toksovo
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Hüttendorf Negorod Toksovo
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Leskolovskoe selskoe poselenie, Russland
Preis auf Anfrage
Das Cottage Village, wo der Wald direkt an Ihrer Tür beginnt und es ändert alles! Die Luft ist sauberer, Sommer kühler und Kindheit heller. Dieser Ort ist für diejenigen, die näher an der Natur sein wollen, ohne Sicherheit und Business-Klasse. 20 Minuten von der Ringstraße auf der Autobahn N…
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Hüttendorf Levada 2
Hüttendorf Levada 2
Hüttendorf Levada 2
Hüttendorf Levada 2
Hüttendorf Levada 2
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Hüttendorf Levada 2
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Russland
von
$20,835
Sie können ein Grundstück kaufen, oder Sie können eine nachdenkliche Umgebung wählen - wo nicht nur die Natur geschätzt wird, sondern auch eine hohe Infrastruktur! Ferienhaus Dorf Levada-2, Vsevolozhsky Bezirk, Matoxa Dorf, 30 Minuten von der Ringstraße auf der Autobahn Novopriozersk. Für Kä…
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Hüttendorf Prilesnyj 20
Hüttendorf Prilesnyj 20
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Koltusskoe gorodskoe poselenie, Russland
von
$53,203
Das Grundstück im fertigen Dorf "Prilesny 2.0" 15 Minuten von St. Petersburg!________________Ort:Vsevolozhsky Bezirk Leningrad Region16 km vom RAD→ Auf der Autobahn Murmansk können Sie nach St. Petersburg gelangen.→ Das Dorf liegt neben dem Dorf Eksolovo, wo es einen Laden gibt, wo Sie essen…
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Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
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Hüttendorf Lintulovo
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Hüttendorf Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russland
von
$122,652
Ein Ferienhausdorf besser gesehen als beschrieben, und das ist FACT. Lintulovo ist ein außergewöhnlicher Ort, umgeben von der ausdrucksvollen nördlichen Natur des Karelischen Isthmus. Genießen Sie die Ruhe des Waldes, Spaziergänge zum malerischen See und die Nähe von Zelenogorsk mit seiner I…
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Hüttendorf Krokusy
Hüttendorf Krokusy
Hüttendorf Krokusy
Hüttendorf Krokusy
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Hüttendorf Krokusy
Koltusskoe gorodskoe poselenie, Russland
von
$62,594
Grundstück in einem Hüttendorf 13 km von St. Petersburg Crocusa15 Minuten zur Ringstraße, in der Nähe des Nevsky Forest Park und des Korkinsees______Ort:Vsevolozhsky Bezirk Leningrad Region, 11 km vom CAD→ Auf der Autobahn Murmansk können Sie nach St. Petersburg gelangen.Die sozial.signifika…
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Hüttendorf Negorod Toksovo
Hüttendorf Negorod Toksovo
Hüttendorf Negorod Toksovo
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Leskolovskoe selskoe poselenie, Russland
Preis auf Anfrage
Das Cottage Village, wo der Wald direkt an Ihrer Tür beginnt und es ändert alles! Die Luft ist sauberer, Sommer kühler und Kindheit heller. Dieser Ort ist für diejenigen, die näher an der Natur sein wollen, ohne Sicherheit und Business-Klasse. 20 Minuten von der Ringstraße auf der Autobahn N…
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