Gromovskoe selskoe poselenie, Russland

Arten, von denen du nur träumen solltest! Insgesamt 11 Grundstücke mit Meerblick auf der 1. Linie des KomsomolskoyeseesDies ist ein Ort, wo Sie allein mit sich selbst sein können und geliebte Menschen, verlangsamen und fühlen die Harmonie des Lebens, finden Frieden und Inspiration. Gehen Sie…