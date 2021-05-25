  1. Realting.com
  2. Russland
  3. Fedorovskoe gorodskoe poselenie
  4. Hüttendorf Lubimovo

Hüttendorf Lubimovo

Ladoga, Russland
von
$32,995
;
17
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 32737
Neue Gebäude-ID auf Realting
In CRM: 4933
ID des neuen Gebäudes auf der Firmenwebsite
Letzte Aktualisierung: 25.10.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Russland
  • Region / Bundesland
    Föderationskreis Nordwest
  • Nachbarschaft
    Tusina District
  • Stadt
    Fedorovskoe gorodskoe poselenie
  • Dorf
    Ladoga

Standort auf der Karte

Ladoga, Russland

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Hüttendorf Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russland
von
$61,193
Hüttendorf Korkinskij Rucej
Koltusskoe gorodskoe poselenie, Russland
von
$38,289
Hüttendorf Tis da Glad
Primorskoe gorodskoe poselenie, Russland
von
$30,797
Hüttendorf Otradnaa buhta 20
Plodovskoe selskoe poselenie, Russland
von
$35,206
Hüttendorf Levada
Lehtusi, Russland
von
$31,219
Sie sehen gerade
Hüttendorf Lubimovo
Ladoga, Russland
von
$32,995
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Hüttendorf Levada
Hüttendorf Levada
Hüttendorf Levada
Hüttendorf Levada
Hüttendorf Levada
Alle anzeigen Hüttendorf Levada
Hüttendorf Levada
Lehtusi, Russland
von
$20,899
Bauherr
ФАКТ.Коттеджные поселки
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Alle anzeigen Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russland
von
$73,956
Bauherr
ФАКТ.Коттеджные поселки
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf Prilesnyj 20
Hüttendorf Prilesnyj 20
Hüttendorf Prilesnyj 20
Hüttendorf Prilesnyj 20
Hüttendorf Prilesnyj 20
Alle anzeigen Hüttendorf Prilesnyj 20
Hüttendorf Prilesnyj 20
Koltusskoe gorodskoe poselenie, Russland
von
$30,544
Bauherr
ФАКТ.Коттеджные поселки
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Russland
Allrussischer Wohnungskongress in Sotschi 2021: Das Programm wird reichhaltig sein!
25.05.2021
Allrussischer Wohnungskongress in Sotschi 2021: Das Programm wird reichhaltig sein!
Alle Veröffentlichungen anzeigen