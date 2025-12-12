  1. Realting.com
  2. Russland
  3. Toksovskoe gorodskoe poselenie
  4. Neue Häuser

Neubau Häuser in Toksovskoe gorodskoe poselenie, Russland

Moskau
1
Föderationskreis Nordwest
454
Oblast Leningrad
454
Vsevolozhsky District
209
Zeig mehr
Suche nach neuen Gebäuden
Verstecken
Suche nach neuen Gebäuden
Erweiterte Suche Kompakte Suche
Suchoptionen
Sortieren
Auf der Karte
Hüttendorf Levada
Hüttendorf Levada
Hüttendorf Levada
Hüttendorf Levada
Hüttendorf Levada
Alle anzeigen Hüttendorf Levada
Hüttendorf Levada
Toksovskoe gorodskoe poselenie, Russland
von
$44,108
Der letzte Teil im Hüttendorf "Levada", 30 km vom Rennen im Norden der Region Leningrad Ort:Vsevolozhsky Bezirk, 30 km vom CAD→ Sie können nach St. Petersburg durch Novoprizerskoe Autobahn oder durch die Straße 41K-065 in Richtung des Dorfes Lehtusi.→ Die soziale Infrastruktur befindet sich …
Bauherr
ФАКТ.Коттеджные поселки
Eine Anfrage stellen
Auf der Karte
Realting.com
Gehen