Hüttendorf Lubimovo

IZHS Grundstücke mit Gas in einem Hüttendorf in der Nähe von Pavlovsk und Pushkin

____________

Ort:

Das Dorf liegt im Stadtteil Tosnensky, nur 30 km von St. Petersburg entfernt.

→ Auf der Moskauer Autobahn führt die Straße nach Puschkin 20 Minuten zum Pavlovsky Park - 15 Minuten.

→ In Gehdistanz von Lyubimovo im benachbarten Dorf Annolovo finden Sie: Apotheken, Lebensmittelgeschäfte, Geldautomaten

→ Eine 5-minütige Fahrt von Lyubimovo, im Zentrum von Fedorovskoye gibt es eine wichtige soziale Infrastruktur: Krankenhäuser, Schule, Kindergarten, Bankfilialen.





Natürliche Umwelt:

R. Izhora, R. Black (spill)



Kommunikation und Infrastruktur des Dorfes:

→ Strom 15 kW

Checkpoints, Sicherheit.

→ Ruhebereich

→ Kinder- und Sportplatz

→ Weite Straßen - Asphaltkrümel, offenes Entwässerungssystem

→ Der Dienst des Territoriums wird von der professionellen Service-Unternehmen "Greenline" durchgeführt



Kaufbedingungen:

→ Hypothek von führenden Banken auf Präferenzprogrammen

→ Installation vom Preis wie bei 100% Zahlung! Frei von Interesse für das erste Jahr; bis zu 48 Monate; Möglichkeit des Baus unmittelbar nach Abschluss der Transaktion;

Handel zu Marktwert mit einem Deal von 1 Woche



Garantie:

→ Verkauf direkt vom Eigentümer, es gibt Dokumente

→ Das Projekt wird von FACT umgesetzt.

→ Das Service-Unternehmen bietet Unterstützung bei der Lösung aller Probleme nach dem Kauf der Website



Brauchen Sie eine kleinere oder größere Fläche? Rufen Sie uns jetzt an und wir holen es für Sie von unseren Seiten!



Mögliche Online-Präsentationsseite Nr. 194. Cadastral Anzahl der Website: 47:26:0108001:10471