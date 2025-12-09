  1. Realting.com
  2. Russland
  3. Rajon Wyborg
  4. Neue Häuser

Neubau Häuser in Rajon Wyborg, Russland

Pervomajskoe selskoe poselenie
73
Primorskoe gorodskoe poselenie
10
Suche nach neuen Gebäuden
Verstecken
Suche nach neuen Gebäuden
Erweiterte Suche Kompakte Suche
Suchoptionen
Sortieren
Auf der Karte
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Alle anzeigen Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russland
von
$142,749
Grundstück im Dorf mit eigenem Park im Vyborg Bezirk____________Ort:Cottage village "Lintulovo" 35 km von St. Petersburg. In 15 Minuten mit dem Auto ist Zelenogorsk, die die notwendige Infrastruktur für Ruhe und Leben hat: Schulen und Kindergärten; Geschäfte und Apotheken;Restaurants und Wel…
Bauherr
ФАКТ.Коттеджные поселки
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Alle anzeigen Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russland
von
$96,355
Grundstück im Dorf mit eigenem Park im Vyborg Bezirk____________Ort:Cottage village "Lintulovo" 35 km von St. Petersburg. In 15 Minuten mit dem Auto ist Zelenogorsk, die die notwendige Infrastruktur für Ruhe und Leben hat: Schulen und Kindergärten; Geschäfte und Apotheken;Restaurants und Wel…
Bauherr
ФАКТ.Коттеджные поселки
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Alle anzeigen Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russland
von
$127,947
Grundstück im Dorf mit eigenem Park im Vyborg Bezirk____________Ort:Cottage village "Lintulovo" 35 km von St. Petersburg. In 15 Minuten mit dem Auto ist Zelenogorsk, die die notwendige Infrastruktur für Ruhe und Leben hat: Schulen und Kindergärten; Geschäfte und Apotheken;Restaurants und Wel…
Bauherr
ФАКТ.Коттеджные поселки
Eine Anfrage stellen
OneOne
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Alle anzeigen Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russland
von
$70,317
Grundstück im Dorf mit eigenem Park im Vyborg Bezirk____________Ort:Cottage village "Lintulovo" 35 km von St. Petersburg. In 15 Minuten mit dem Auto ist Zelenogorsk, die die notwendige Infrastruktur für Ruhe und Leben hat: Schulen und Kindergärten; Geschäfte und Apotheken;Restaurants und Wel…
Bauherr
ФАКТ.Коттеджные поселки
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Alle anzeigen Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russland
von
$67,725
Grundstück im Dorf mit eigenem Park im Vyborg Bezirk____________Ort:Cottage village "Lintulovo" 35 km von St. Petersburg. In 15 Minuten mit dem Auto ist Zelenogorsk, die die notwendige Infrastruktur für Ruhe und Leben hat: Schulen und Kindergärten; Geschäfte und Apotheken;Restaurants und Wel…
Bauherr
ФАКТ.Коттеджные поселки
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Alle anzeigen Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russland
von
$78,667
Grundstück im Dorf mit eigenem Park im Vyborg Bezirk____________Ort:Cottage village "Lintulovo" 35 km von St. Petersburg. In 15 Minuten mit dem Auto ist Zelenogorsk, die die notwendige Infrastruktur für Ruhe und Leben hat: Schulen und Kindergärten; Geschäfte und Apotheken;Restaurants und Wel…
Bauherr
ФАКТ.Коттеджные поселки
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Alle anzeigen Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russland
von
$95,399
Grundstück im Dorf mit eigenem Park im Vyborg Bezirk____________Ort:Cottage village "Lintulovo" 35 km von St. Petersburg. In 15 Minuten mit dem Auto ist Zelenogorsk, die die notwendige Infrastruktur für Ruhe und Leben hat: Schulen und Kindergärten; Geschäfte und Apotheken;Restaurants und Wel…
Bauherr
ФАКТ.Коттеджные поселки
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Alle anzeigen Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russland
von
$150,756
Grundstück im Dorf mit eigenem Park im Vyborg Bezirk____________Ort:Cottage village "Lintulovo" 35 km von St. Petersburg. In 15 Minuten mit dem Auto ist Zelenogorsk, die die notwendige Infrastruktur für Ruhe und Leben hat: Schulen und Kindergärten; Geschäfte und Apotheken;Restaurants und Wel…
Bauherr
ФАКТ.Коттеджные поселки
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Alle anzeigen Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russland
von
$118,597
Grundstück im Dorf mit eigenem Park im Vyborg Bezirk____________Ort:Cottage village "Lintulovo" 35 km von St. Petersburg. In 15 Minuten mit dem Auto ist Zelenogorsk, die die notwendige Infrastruktur für Ruhe und Leben hat: Schulen und Kindergärten; Geschäfte und Apotheken;Restaurants und Wel…
Bauherr
ФАКТ.Коттеджные поселки
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Alle anzeigen Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russland
von
$138,840
Grundstück im Dorf mit eigenem Park im Vyborg Bezirk____________Ort:Cottage village "Lintulovo" 35 km von St. Petersburg. In 15 Minuten mit dem Auto ist Zelenogorsk, die die notwendige Infrastruktur für Ruhe und Leben hat: Schulen und Kindergärten; Geschäfte und Apotheken;Restaurants und Wel…
Bauherr
ФАКТ.Коттеджные поселки
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Alle anzeigen Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russland
von
$101,484
Grundstück im Dorf mit eigenem Park im Vyborg Bezirk____________Ort:Cottage village "Lintulovo" 35 km von St. Petersburg. In 15 Minuten mit dem Auto ist Zelenogorsk, die die notwendige Infrastruktur für Ruhe und Leben hat: Schulen und Kindergärten; Geschäfte und Apotheken;Restaurants und Wel…
Bauherr
ФАКТ.Коттеджные поселки
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Alle anzeigen Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russland
von
$161,314
Grundstück im Dorf mit eigenem Park im Vyborg Bezirk____________Ort:Cottage village "Lintulovo" 35 km von St. Petersburg. In 15 Minuten mit dem Auto ist Zelenogorsk, die die notwendige Infrastruktur für Ruhe und Leben hat: Schulen und Kindergärten; Geschäfte und Apotheken;Restaurants und Wel…
Bauherr
ФАКТ.Коттеджные поселки
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Alle anzeigen Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russland
von
$140,545
Grundstück im Dorf mit eigenem Park im Vyborg Bezirk____________Ort:Cottage village "Lintulovo" 35 km von St. Petersburg. In 15 Minuten mit dem Auto ist Zelenogorsk, die die notwendige Infrastruktur für Ruhe und Leben hat: Schulen und Kindergärten; Geschäfte und Apotheken;Restaurants und Wel…
Bauherr
ФАКТ.Коттеджные поселки
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf Sosnovyj plaz
Hüttendorf Sosnovyj plaz
Hüttendorf Sosnovyj plaz
Hüttendorf Sosnovyj plaz
Hüttendorf Sosnovyj plaz
Alle anzeigen Hüttendorf Sosnovyj plaz
Hüttendorf Sosnovyj plaz
Primorskoe gorodskoe poselenie, Russland
von
$29,400
Grundstück im vorbereiteten Dorf in der Nähe des Pioneer See und direkt neben dem Wald!Ort:100 km vom CAD→ Das Grundstück befindet sich im Stadtteil Vyborg von LO, im fertigen Hüttendorf "Pine Beach", am Sandstrand des Sees Pioneer, umgeben von Reliktwäldern und der Natur des Karelian Isthmu…
Bauherr
ФАКТ.Коттеджные поселки
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf Tis da Glad
Hüttendorf Tis da Glad
Hüttendorf Tis da Glad
Hüttendorf Tis da Glad
Hüttendorf Tis da Glad
Alle anzeigen Hüttendorf Tis da Glad
Hüttendorf Tis da Glad
Primorskoe gorodskoe poselenie, Russland
von
$51,436
Ein Grundstück in einem angelegten Dorf in der Nähe von zwei Seen und einem Nadelwald Ort:Vyborg Bezirk Leningrad, 85 km vom CAD→ Sie können nach St. Petersburg von Primorsky und Vyborg AutobahnDie sozial.signifikante Infrastruktur befindet sich 5 Autominuten in den Siedlungen - Red Valley, …
Bauherr
ФАКТ.Коттеджные поселки
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Alle anzeigen Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russland
von
$146,404
Grundstück im Dorf mit eigenem Park im Vyborg Bezirk____________Ort:Cottage village "Lintulovo" 35 km von St. Petersburg. In 15 Minuten mit dem Auto ist Zelenogorsk, die die notwendige Infrastruktur für Ruhe und Leben hat: Schulen und Kindergärten; Geschäfte und Apotheken;Restaurants und Wel…
Bauherr
ФАКТ.Коттеджные поселки
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf Tis da Glad
Hüttendorf Tis da Glad
Hüttendorf Tis da Glad
Hüttendorf Tis da Glad
Hüttendorf Tis da Glad
Alle anzeigen Hüttendorf Tis da Glad
Hüttendorf Tis da Glad
Primorskoe gorodskoe poselenie, Russland
von
$32,147
Ein Grundstück in einem angelegten Dorf in der Nähe von zwei Seen und einem Nadelwald Ort:Vyborg Bezirk Leningrad, 85 km vom CAD→ Sie können nach St. Petersburg von Primorsky und Vyborg AutobahnDie sozial.signifikante Infrastruktur befindet sich 5 Autominuten in den Siedlungen - Red Valley, …
Bauherr
ФАКТ.Коттеджные поселки
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Alle anzeigen Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russland
von
$151,023
Grundstück im Dorf mit eigenem Park im Vyborg Bezirk____________Ort:Cottage village "Lintulovo" 35 km von St. Petersburg. In 15 Minuten mit dem Auto ist Zelenogorsk, die die notwendige Infrastruktur für Ruhe und Leben hat: Schulen und Kindergärten; Geschäfte und Apotheken;Restaurants und Wel…
Bauherr
ФАКТ.Коттеджные поселки
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Alle anzeigen Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russland
von
$93,859
Grundstück im Dorf mit eigenem Park im Vyborg Bezirk____________Ort:Cottage village "Lintulovo" 35 km von St. Petersburg. In 15 Minuten mit dem Auto ist Zelenogorsk, die die notwendige Infrastruktur für Ruhe und Leben hat: Schulen und Kindergärten; Geschäfte und Apotheken;Restaurants und Wel…
Bauherr
ФАКТ.Коттеджные поселки
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Alle anzeigen Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russland
von
$104,481
Grundstück im Dorf mit eigenem Park im Vyborg Bezirk____________Ort:Cottage village "Lintulovo" 35 km von St. Petersburg. In 15 Minuten mit dem Auto ist Zelenogorsk, die die notwendige Infrastruktur für Ruhe und Leben hat: Schulen und Kindergärten; Geschäfte und Apotheken;Restaurants und Wel…
Bauherr
ФАКТ.Коттеджные поселки
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Alle anzeigen Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russland
von
$122,932
Grundstück im Dorf mit eigenem Park im Vyborg Bezirk____________Ort:Cottage village "Lintulovo" 35 km von St. Petersburg. In 15 Minuten mit dem Auto ist Zelenogorsk, die die notwendige Infrastruktur für Ruhe und Leben hat: Schulen und Kindergärten; Geschäfte und Apotheken;Restaurants und Wel…
Bauherr
ФАКТ.Коттеджные поселки
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Alle anzeigen Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russland
von
$196,750
Grundstück im Dorf mit eigenem Park im Vyborg Bezirk____________Ort:Cottage village "Lintulovo" 35 km von St. Petersburg. In 15 Minuten mit dem Auto ist Zelenogorsk, die die notwendige Infrastruktur für Ruhe und Leben hat: Schulen und Kindergärten; Geschäfte und Apotheken;Restaurants und Wel…
Bauherr
ФАКТ.Коттеджные поселки
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Alle anzeigen Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russland
von
$127,489
Grundstück im Dorf mit eigenem Park im Vyborg Bezirk____________Ort:Cottage village "Lintulovo" 35 km von St. Petersburg. In 15 Minuten mit dem Auto ist Zelenogorsk, die die notwendige Infrastruktur für Ruhe und Leben hat: Schulen und Kindergärten; Geschäfte und Apotheken;Restaurants und Wel…
Bauherr
ФАКТ.Коттеджные поселки
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Alle anzeigen Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russland
von
$106,817
Grundstück im Dorf mit eigenem Park im Vyborg Bezirk____________Ort:Cottage village "Lintulovo" 35 km von St. Petersburg. In 15 Minuten mit dem Auto ist Zelenogorsk, die die notwendige Infrastruktur für Ruhe und Leben hat: Schulen und Kindergärten; Geschäfte und Apotheken;Restaurants und Wel…
Bauherr
ФАКТ.Коттеджные поселки
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Alle anzeigen Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russland
von
$112,450
Grundstück im Dorf mit eigenem Park im Vyborg Bezirk____________Ort:Cottage village "Lintulovo" 35 km von St. Petersburg. In 15 Minuten mit dem Auto ist Zelenogorsk, die die notwendige Infrastruktur für Ruhe und Leben hat: Schulen und Kindergärten; Geschäfte und Apotheken;Restaurants und Wel…
Bauherr
ФАКТ.Коттеджные поселки
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Alle anzeigen Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russland
von
$123,196
Grundstück im Dorf mit eigenem Park im Vyborg Bezirk____________Ort:Cottage village "Lintulovo" 35 km von St. Petersburg. In 15 Minuten mit dem Auto ist Zelenogorsk, die die notwendige Infrastruktur für Ruhe und Leben hat: Schulen und Kindergärten; Geschäfte und Apotheken;Restaurants und Wel…
Bauherr
ФАКТ.Коттеджные поселки
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Alle anzeigen Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russland
von
$114,836
Grundstück im Dorf mit eigenem Park im Vyborg Bezirk____________Ort:Cottage village "Lintulovo" 35 km von St. Petersburg. In 15 Minuten mit dem Auto ist Zelenogorsk, die die notwendige Infrastruktur für Ruhe und Leben hat: Schulen und Kindergärten; Geschäfte und Apotheken;Restaurants und Wel…
Bauherr
ФАКТ.Коттеджные поселки
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Alle anzeigen Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russland
von
$104,378
Grundstück im Dorf mit eigenem Park im Vyborg Bezirk____________Ort:Cottage village "Lintulovo" 35 km von St. Petersburg. In 15 Minuten mit dem Auto ist Zelenogorsk, die die notwendige Infrastruktur für Ruhe und Leben hat: Schulen und Kindergärten; Geschäfte und Apotheken;Restaurants und Wel…
Bauherr
ФАКТ.Коттеджные поселки
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Alle anzeigen Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russland
von
$97,822
Grundstück im Dorf mit eigenem Park im Vyborg Bezirk____________Ort:Cottage village "Lintulovo" 35 km von St. Petersburg. In 15 Minuten mit dem Auto ist Zelenogorsk, die die notwendige Infrastruktur für Ruhe und Leben hat: Schulen und Kindergärten; Geschäfte und Apotheken;Restaurants und Wel…
Bauherr
ФАКТ.Коттеджные поселки
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Alle anzeigen Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russland
von
$91,489
Grundstück im Dorf mit eigenem Park im Vyborg Bezirk____________Ort:Cottage village "Lintulovo" 35 km von St. Petersburg. In 15 Minuten mit dem Auto ist Zelenogorsk, die die notwendige Infrastruktur für Ruhe und Leben hat: Schulen und Kindergärten; Geschäfte und Apotheken;Restaurants und Wel…
Bauherr
ФАКТ.Коттеджные поселки
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Alle anzeigen Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russland
von
$80,523
Grundstück im Dorf mit eigenem Park im Vyborg Bezirk____________Ort:Cottage village "Lintulovo" 35 km von St. Petersburg. In 15 Minuten mit dem Auto ist Zelenogorsk, die die notwendige Infrastruktur für Ruhe und Leben hat: Schulen und Kindergärten; Geschäfte und Apotheken;Restaurants und Wel…
Bauherr
ФАКТ.Коттеджные поселки
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf Sosnovyj plaz
Hüttendorf Sosnovyj plaz
Hüttendorf Sosnovyj plaz
Hüttendorf Sosnovyj plaz
Hüttendorf Sosnovyj plaz
Alle anzeigen Hüttendorf Sosnovyj plaz
Hüttendorf Sosnovyj plaz
Primorskoe gorodskoe poselenie, Russland
von
$29,313
Grundstück im vorbereiteten Dorf in der Nähe des Pioneer See und direkt neben dem Wald!Ort:100 km vom CAD→ Das Grundstück befindet sich im Stadtteil Vyborg von LO, im fertigen Hüttendorf "Pine Beach", am Sandstrand des Sees Pioneer, umgeben von Reliktwäldern und der Natur des Karelian Isthmu…
Bauherr
ФАКТ.Коттеджные поселки
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Alle anzeigen Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russland
von
$106,766
Grundstück im Dorf mit eigenem Park im Vyborg Bezirk____________Ort:Cottage village "Lintulovo" 35 km von St. Petersburg. In 15 Minuten mit dem Auto ist Zelenogorsk, die die notwendige Infrastruktur für Ruhe und Leben hat: Schulen und Kindergärten; Geschäfte und Apotheken;Restaurants und Wel…
Bauherr
ФАКТ.Коттеджные поселки
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf Sosnovyj plaz
Hüttendorf Sosnovyj plaz
Hüttendorf Sosnovyj plaz
Hüttendorf Sosnovyj plaz
Hüttendorf Sosnovyj plaz
Alle anzeigen Hüttendorf Sosnovyj plaz
Hüttendorf Sosnovyj plaz
Primorskoe gorodskoe poselenie, Russland
von
$78,326
Grundstück im vorbereiteten Dorf in der Nähe des Pioneer See und direkt neben dem Wald!Ort:100 km vom CAD→ Das Grundstück befindet sich im Stadtteil Vyborg von LO, im fertigen Hüttendorf "Pine Beach", am Sandstrand des Sees Pioneer, umgeben von Reliktwäldern und der Natur des Karelian Isthmu…
Bauherr
ФАКТ.Коттеджные поселки
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Alle anzeigen Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russland
von
$65,090
Grundstück im Dorf mit eigenem Park im Vyborg Bezirk____________Ort:Cottage village "Lintulovo" 35 km von St. Petersburg. In 15 Minuten mit dem Auto ist Zelenogorsk, die die notwendige Infrastruktur für Ruhe und Leben hat: Schulen und Kindergärten; Geschäfte und Apotheken;Restaurants und Wel…
Bauherr
ФАКТ.Коттеджные поселки
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Alle anzeigen Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russland
von
$129,856
Grundstück im Dorf mit eigenem Park im Vyborg Bezirk____________Ort:Cottage village "Lintulovo" 35 km von St. Petersburg. In 15 Minuten mit dem Auto ist Zelenogorsk, die die notwendige Infrastruktur für Ruhe und Leben hat: Schulen und Kindergärten; Geschäfte und Apotheken;Restaurants und Wel…
Bauherr
ФАКТ.Коттеджные поселки
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Alle anzeigen Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russland
von
$71,643
Grundstück im Dorf mit eigenem Park im Vyborg Bezirk____________Ort:Cottage village "Lintulovo" 35 km von St. Petersburg. In 15 Minuten mit dem Auto ist Zelenogorsk, die die notwendige Infrastruktur für Ruhe und Leben hat: Schulen und Kindergärten; Geschäfte und Apotheken;Restaurants und Wel…
Bauherr
ФАКТ.Коттеджные поселки
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Alle anzeigen Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russland
von
$141,162
Grundstück im Dorf mit eigenem Park im Vyborg Bezirk____________Ort:Cottage village "Lintulovo" 35 km von St. Petersburg. In 15 Minuten mit dem Auto ist Zelenogorsk, die die notwendige Infrastruktur für Ruhe und Leben hat: Schulen und Kindergärten; Geschäfte und Apotheken;Restaurants und Wel…
Bauherr
ФАКТ.Коттеджные поселки
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Alle anzeigen Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russland
von
$12,142
Grundstück im Dorf mit eigenem Park im Vyborg Bezirk____________Ort:Cottage village "Lintulovo" 35 km von St. Petersburg. In 15 Minuten mit dem Auto ist Zelenogorsk, die die notwendige Infrastruktur für Ruhe und Leben hat: Schulen und Kindergärten; Geschäfte und Apotheken;Restaurants und Wel…
Bauherr
ФАКТ.Коттеджные поселки
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Alle anzeigen Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russland
von
$90,220
Grundstück im Dorf mit eigenem Park im Vyborg Bezirk____________Ort:Cottage village "Lintulovo" 35 km von St. Petersburg. In 15 Minuten mit dem Auto ist Zelenogorsk, die die notwendige Infrastruktur für Ruhe und Leben hat: Schulen und Kindergärten; Geschäfte und Apotheken;Restaurants und Wel…
Bauherr
ФАКТ.Коттеджные поселки
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Alle anzeigen Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russland
von
$109,195
Grundstück im Dorf mit eigenem Park im Vyborg Bezirk____________Ort:Cottage village "Lintulovo" 35 km von St. Petersburg. In 15 Minuten mit dem Auto ist Zelenogorsk, die die notwendige Infrastruktur für Ruhe und Leben hat: Schulen und Kindergärten; Geschäfte und Apotheken;Restaurants und Wel…
Bauherr
ФАКТ.Коттеджные поселки
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Alle anzeigen Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russland
von
$122,702
Grundstück im Dorf mit eigenem Park im Vyborg Bezirk____________Ort:Cottage village "Lintulovo" 35 km von St. Petersburg. In 15 Minuten mit dem Auto ist Zelenogorsk, die die notwendige Infrastruktur für Ruhe und Leben hat: Schulen und Kindergärten; Geschäfte und Apotheken;Restaurants und Wel…
Bauherr
ФАКТ.Коттеджные поселки
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Alle anzeigen Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russland
von
$102,832
Grundstück im Dorf mit eigenem Park im Vyborg Bezirk____________Ort:Cottage village "Lintulovo" 35 km von St. Petersburg. In 15 Minuten mit dem Auto ist Zelenogorsk, die die notwendige Infrastruktur für Ruhe und Leben hat: Schulen und Kindergärten; Geschäfte und Apotheken;Restaurants und Wel…
Bauherr
ФАКТ.Коттеджные поселки
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Alle anzeigen Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russland
von
$97,832
Grundstück im Dorf mit eigenem Park im Vyborg Bezirk____________Ort:Cottage village "Lintulovo" 35 km von St. Petersburg. In 15 Minuten mit dem Auto ist Zelenogorsk, die die notwendige Infrastruktur für Ruhe und Leben hat: Schulen und Kindergärten; Geschäfte und Apotheken;Restaurants und Wel…
Bauherr
ФАКТ.Коттеджные поселки
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Alle anzeigen Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russland
von
$115,954
Grundstück im Dorf mit eigenem Park im Vyborg Bezirk____________Ort:Cottage village "Lintulovo" 35 km von St. Petersburg. In 15 Minuten mit dem Auto ist Zelenogorsk, die die notwendige Infrastruktur für Ruhe und Leben hat: Schulen und Kindergärten; Geschäfte und Apotheken;Restaurants und Wel…
Bauherr
ФАКТ.Коттеджные поселки
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Alle anzeigen Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russland
von
$83,322
Grundstück im Dorf mit eigenem Park im Vyborg Bezirk____________Ort:Cottage village "Lintulovo" 35 km von St. Petersburg. In 15 Minuten mit dem Auto ist Zelenogorsk, die die notwendige Infrastruktur für Ruhe und Leben hat: Schulen und Kindergärten; Geschäfte und Apotheken;Restaurants und Wel…
Bauherr
ФАКТ.Коттеджные поселки
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Alle anzeigen Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russland
von
$151,724
Grundstück im Dorf mit eigenem Park im Vyborg Bezirk____________Ort:Cottage village "Lintulovo" 35 km von St. Petersburg. In 15 Minuten mit dem Auto ist Zelenogorsk, die die notwendige Infrastruktur für Ruhe und Leben hat: Schulen und Kindergärten; Geschäfte und Apotheken;Restaurants und Wel…
Bauherr
ФАКТ.Коттеджные поселки
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Alle anzeigen Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russland
von
$118,810
Grundstück im Dorf mit eigenem Park im Vyborg Bezirk____________Ort:Cottage village "Lintulovo" 35 km von St. Petersburg. In 15 Minuten mit dem Auto ist Zelenogorsk, die die notwendige Infrastruktur für Ruhe und Leben hat: Schulen und Kindergärten; Geschäfte und Apotheken;Restaurants und Wel…
Bauherr
ФАКТ.Коттеджные поселки
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Alle anzeigen Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russland
von
$115,447
Grundstück im Dorf mit eigenem Park im Vyborg Bezirk____________Ort:Cottage village "Lintulovo" 35 km von St. Petersburg. In 15 Minuten mit dem Auto ist Zelenogorsk, die die notwendige Infrastruktur für Ruhe und Leben hat: Schulen und Kindergärten; Geschäfte und Apotheken;Restaurants und Wel…
Bauherr
ФАКТ.Коттеджные поселки
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Alle anzeigen Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russland
von
$109,190
Grundstück im Dorf mit eigenem Park im Vyborg Bezirk____________Ort:Cottage village "Lintulovo" 35 km von St. Petersburg. In 15 Minuten mit dem Auto ist Zelenogorsk, die die notwendige Infrastruktur für Ruhe und Leben hat: Schulen und Kindergärten; Geschäfte und Apotheken;Restaurants und Wel…
Bauherr
ФАКТ.Коттеджные поселки
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Alle anzeigen Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russland
von
$103,841
Grundstück im Dorf mit eigenem Park im Vyborg Bezirk____________Ort:Cottage village "Lintulovo" 35 km von St. Petersburg. In 15 Minuten mit dem Auto ist Zelenogorsk, die die notwendige Infrastruktur für Ruhe und Leben hat: Schulen und Kindergärten; Geschäfte und Apotheken;Restaurants und Wel…
Bauherr
ФАКТ.Коттеджные поселки
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Alle anzeigen Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russland
von
$123,540
Grundstück im Dorf mit eigenem Park im Vyborg Bezirk____________Ort:Cottage village "Lintulovo" 35 km von St. Petersburg. In 15 Minuten mit dem Auto ist Zelenogorsk, die die notwendige Infrastruktur für Ruhe und Leben hat: Schulen und Kindergärten; Geschäfte und Apotheken;Restaurants und Wel…
Bauherr
ФАКТ.Коттеджные поселки
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Alle anzeigen Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russland
von
$129,345
Grundstück im Dorf mit eigenem Park im Vyborg Bezirk____________Ort:Cottage village "Lintulovo" 35 km von St. Petersburg. In 15 Minuten mit dem Auto ist Zelenogorsk, die die notwendige Infrastruktur für Ruhe und Leben hat: Schulen und Kindergärten; Geschäfte und Apotheken;Restaurants und Wel…
Bauherr
ФАКТ.Коттеджные поселки
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Alle anzeigen Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russland
von
$122,580
Grundstück im Dorf mit eigenem Park im Vyborg Bezirk____________Ort:Cottage village "Lintulovo" 35 km von St. Petersburg. In 15 Minuten mit dem Auto ist Zelenogorsk, die die notwendige Infrastruktur für Ruhe und Leben hat: Schulen und Kindergärten; Geschäfte und Apotheken;Restaurants und Wel…
Bauherr
ФАКТ.Коттеджные поселки
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Alle anzeigen Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russland
von
$116,213
Grundstück im Dorf mit eigenem Park im Vyborg Bezirk____________Ort:Cottage village "Lintulovo" 35 km von St. Petersburg. In 15 Minuten mit dem Auto ist Zelenogorsk, die die notwendige Infrastruktur für Ruhe und Leben hat: Schulen und Kindergärten; Geschäfte und Apotheken;Restaurants und Wel…
Bauherr
ФАКТ.Коттеджные поселки
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Alle anzeigen Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russland
von
$115,382
Grundstück im Dorf mit eigenem Park im Vyborg Bezirk____________Ort:Cottage village "Lintulovo" 35 km von St. Petersburg. In 15 Minuten mit dem Auto ist Zelenogorsk, die die notwendige Infrastruktur für Ruhe und Leben hat: Schulen und Kindergärten; Geschäfte und Apotheken;Restaurants und Wel…
Bauherr
ФАКТ.Коттеджные поселки
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Alle anzeigen Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russland
von
$124,850
Grundstück im Dorf mit eigenem Park im Vyborg Bezirk____________Ort:Cottage village "Lintulovo" 35 km von St. Petersburg. In 15 Minuten mit dem Auto ist Zelenogorsk, die die notwendige Infrastruktur für Ruhe und Leben hat: Schulen und Kindergärten; Geschäfte und Apotheken;Restaurants und Wel…
Bauherr
ФАКТ.Коттеджные поселки
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Alle anzeigen Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russland
von
$85,917
Grundstück im Dorf mit eigenem Park im Vyborg Bezirk____________Ort:Cottage village "Lintulovo" 35 km von St. Petersburg. In 15 Minuten mit dem Auto ist Zelenogorsk, die die notwendige Infrastruktur für Ruhe und Leben hat: Schulen und Kindergärten; Geschäfte und Apotheken;Restaurants und Wel…
Bauherr
ФАКТ.Коттеджные поселки
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Alle anzeigen Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russland
von
$156,236
Grundstück im Dorf mit eigenem Park im Vyborg Bezirk____________Ort:Cottage village "Lintulovo" 35 km von St. Petersburg. In 15 Minuten mit dem Auto ist Zelenogorsk, die die notwendige Infrastruktur für Ruhe und Leben hat: Schulen und Kindergärten; Geschäfte und Apotheken;Restaurants und Wel…
Bauherr
ФАКТ.Коттеджные поселки
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Alle anzeigen Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russland
von
$216,243
Grundstück im Dorf mit eigenem Park im Vyborg Bezirk____________Ort:Cottage village "Lintulovo" 35 km von St. Petersburg. In 15 Minuten mit dem Auto ist Zelenogorsk, die die notwendige Infrastruktur für Ruhe und Leben hat: Schulen und Kindergärten; Geschäfte und Apotheken;Restaurants und Wel…
Bauherr
ФАКТ.Коттеджные поселки
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf Tis da Glad
Hüttendorf Tis da Glad
Hüttendorf Tis da Glad
Hüttendorf Tis da Glad
Hüttendorf Tis da Glad
Alle anzeigen Hüttendorf Tis da Glad
Hüttendorf Tis da Glad
Primorskoe gorodskoe poselenie, Russland
von
$30,592
Ein Grundstück in einem angelegten Dorf in der Nähe von zwei Seen und einem Nadelwald Ort:Vyborg Bezirk Leningrad, 85 km vom CAD→ Sie können nach St. Petersburg von Primorsky und Vyborg AutobahnDie sozial.signifikante Infrastruktur befindet sich 5 Autominuten in den Siedlungen - Red Valley, …
Bauherr
ФАКТ.Коттеджные поселки
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Alle anzeigen Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russland
von
$84,766
Grundstück im Dorf mit eigenem Park im Vyborg Bezirk____________Ort:Cottage village "Lintulovo" 35 km von St. Petersburg. In 15 Minuten mit dem Auto ist Zelenogorsk, die die notwendige Infrastruktur für Ruhe und Leben hat: Schulen und Kindergärten; Geschäfte und Apotheken;Restaurants und Wel…
Bauherr
ФАКТ.Коттеджные поселки
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Alle anzeigen Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russland
von
$130,760
Grundstück im Dorf mit eigenem Park im Vyborg Bezirk____________Ort:Cottage village "Lintulovo" 35 km von St. Petersburg. In 15 Minuten mit dem Auto ist Zelenogorsk, die die notwendige Infrastruktur für Ruhe und Leben hat: Schulen und Kindergärten; Geschäfte und Apotheken;Restaurants und Wel…
Bauherr
ФАКТ.Коттеджные поселки
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Alle anzeigen Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russland
von
$88,528
Grundstück im Dorf mit eigenem Park im Vyborg Bezirk____________Ort:Cottage village "Lintulovo" 35 km von St. Petersburg. In 15 Minuten mit dem Auto ist Zelenogorsk, die die notwendige Infrastruktur für Ruhe und Leben hat: Schulen und Kindergärten; Geschäfte und Apotheken;Restaurants und Wel…
Bauherr
ФАКТ.Коттеджные поселки
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Alle anzeigen Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russland
von
$123,984
Grundstück im Dorf mit eigenem Park im Vyborg Bezirk____________Ort:Cottage village "Lintulovo" 35 km von St. Petersburg. In 15 Minuten mit dem Auto ist Zelenogorsk, die die notwendige Infrastruktur für Ruhe und Leben hat: Schulen und Kindergärten; Geschäfte und Apotheken;Restaurants und Wel…
Bauherr
ФАКТ.Коттеджные поселки
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Alle anzeigen Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russland
von
$98,694
Grundstück im Dorf mit eigenem Park im Vyborg Bezirk____________Ort:Cottage village "Lintulovo" 35 km von St. Petersburg. In 15 Minuten mit dem Auto ist Zelenogorsk, die die notwendige Infrastruktur für Ruhe und Leben hat: Schulen und Kindergärten; Geschäfte und Apotheken;Restaurants und Wel…
Bauherr
ФАКТ.Коттеджные поселки
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Alle anzeigen Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russland
von
$122,007
Grundstück im Dorf mit eigenem Park im Vyborg Bezirk____________Ort:Cottage village "Lintulovo" 35 km von St. Petersburg. In 15 Minuten mit dem Auto ist Zelenogorsk, die die notwendige Infrastruktur für Ruhe und Leben hat: Schulen und Kindergärten; Geschäfte und Apotheken;Restaurants und Wel…
Bauherr
ФАКТ.Коттеджные поселки
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Alle anzeigen Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russland
von
$65,824
Grundstück im Dorf mit eigenem Park im Vyborg Bezirk____________Ort:Cottage village "Lintulovo" 35 km von St. Petersburg. In 15 Minuten mit dem Auto ist Zelenogorsk, die die notwendige Infrastruktur für Ruhe und Leben hat: Schulen und Kindergärten; Geschäfte und Apotheken;Restaurants und Wel…
Bauherr
ФАКТ.Коттеджные поселки
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Alle anzeigen Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russland
von
$75,826
Grundstück im Dorf mit eigenem Park im Vyborg Bezirk____________Ort:Cottage village "Lintulovo" 35 km von St. Petersburg. In 15 Minuten mit dem Auto ist Zelenogorsk, die die notwendige Infrastruktur für Ruhe und Leben hat: Schulen und Kindergärten; Geschäfte und Apotheken;Restaurants und Wel…
Bauherr
ФАКТ.Коттеджные поселки
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Alle anzeigen Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russland
von
$112,109
Grundstück im Dorf mit eigenem Park im Vyborg Bezirk____________Ort:Cottage village "Lintulovo" 35 km von St. Petersburg. In 15 Minuten mit dem Auto ist Zelenogorsk, die die notwendige Infrastruktur für Ruhe und Leben hat: Schulen und Kindergärten; Geschäfte und Apotheken;Restaurants und Wel…
Bauherr
ФАКТ.Коттеджные поселки
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Alle anzeigen Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russland
von
$103,898
Grundstück im Dorf mit eigenem Park im Vyborg Bezirk____________Ort:Cottage village "Lintulovo" 35 km von St. Petersburg. In 15 Minuten mit dem Auto ist Zelenogorsk, die die notwendige Infrastruktur für Ruhe und Leben hat: Schulen und Kindergärten; Geschäfte und Apotheken;Restaurants und Wel…
Bauherr
ФАКТ.Коттеджные поселки
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf Tis da Glad
Hüttendorf Tis da Glad
Hüttendorf Tis da Glad
Hüttendorf Tis da Glad
Hüttendorf Tis da Glad
Alle anzeigen Hüttendorf Tis da Glad
Hüttendorf Tis da Glad
Primorskoe gorodskoe poselenie, Russland
von
$30,502
Ein Grundstück in einem angelegten Dorf in der Nähe von zwei Seen und einem Nadelwald Ort:Vyborg Bezirk Leningrad, 85 km vom CAD→ Sie können nach St. Petersburg von Primorsky und Vyborg AutobahnDie sozial.signifikante Infrastruktur befindet sich 5 Autominuten in den Siedlungen - Red Valley, …
Bauherr
ФАКТ.Коттеджные поселки
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Alle anzeigen Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russland
von
$121,785
Grundstück im Dorf mit eigenem Park im Vyborg Bezirk____________Ort:Cottage village "Lintulovo" 35 km von St. Petersburg. In 15 Minuten mit dem Auto ist Zelenogorsk, die die notwendige Infrastruktur für Ruhe und Leben hat: Schulen und Kindergärten; Geschäfte und Apotheken;Restaurants und Wel…
Bauherr
ФАКТ.Коттеджные поселки
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Alle anzeigen Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russland
von
$142,375
Grundstück im Dorf mit eigenem Park im Vyborg Bezirk____________Ort:Cottage village "Lintulovo" 35 km von St. Petersburg. In 15 Minuten mit dem Auto ist Zelenogorsk, die die notwendige Infrastruktur für Ruhe und Leben hat: Schulen und Kindergärten; Geschäfte und Apotheken;Restaurants und Wel…
Bauherr
ФАКТ.Коттеджные поселки
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Alle anzeigen Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russland
von
$113,533
Grundstück im Dorf mit eigenem Park im Vyborg Bezirk____________Ort:Cottage village "Lintulovo" 35 km von St. Petersburg. In 15 Minuten mit dem Auto ist Zelenogorsk, die die notwendige Infrastruktur für Ruhe und Leben hat: Schulen und Kindergärten; Geschäfte und Apotheken;Restaurants und Wel…
Bauherr
ФАКТ.Коттеджные поселки
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Alle anzeigen Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russland
von
$115,383
Grundstück im Dorf mit eigenem Park im Vyborg Bezirk____________Ort:Cottage village "Lintulovo" 35 km von St. Petersburg. In 15 Minuten mit dem Auto ist Zelenogorsk, die die notwendige Infrastruktur für Ruhe und Leben hat: Schulen und Kindergärten; Geschäfte und Apotheken;Restaurants und Wel…
Bauherr
ФАКТ.Коттеджные поселки
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Alle anzeigen Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russland
von
$104,791
Grundstück im Dorf mit eigenem Park im Vyborg Bezirk____________Ort:Cottage village "Lintulovo" 35 km von St. Petersburg. In 15 Minuten mit dem Auto ist Zelenogorsk, die die notwendige Infrastruktur für Ruhe und Leben hat: Schulen und Kindergärten; Geschäfte und Apotheken;Restaurants und Wel…
Bauherr
ФАКТ.Коттеджные поселки
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Alle anzeigen Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russland
von
$105,318
Grundstück im Dorf mit eigenem Park im Vyborg Bezirk____________Ort:Cottage village "Lintulovo" 35 km von St. Petersburg. In 15 Minuten mit dem Auto ist Zelenogorsk, die die notwendige Infrastruktur für Ruhe und Leben hat: Schulen und Kindergärten; Geschäfte und Apotheken;Restaurants und Wel…
Bauherr
ФАКТ.Коттеджные поселки
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Alle anzeigen Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russland
von
$137,638
Grundstück im Dorf mit eigenem Park im Vyborg Bezirk____________Ort:Cottage village "Lintulovo" 35 km von St. Petersburg. In 15 Minuten mit dem Auto ist Zelenogorsk, die die notwendige Infrastruktur für Ruhe und Leben hat: Schulen und Kindergärten; Geschäfte und Apotheken;Restaurants und Wel…
Bauherr
ФАКТ.Коттеджные поселки
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf Sosnovyj plaz
Hüttendorf Sosnovyj plaz
Hüttendorf Sosnovyj plaz
Hüttendorf Sosnovyj plaz
Hüttendorf Sosnovyj plaz
Alle anzeigen Hüttendorf Sosnovyj plaz
Hüttendorf Sosnovyj plaz
Primorskoe gorodskoe poselenie, Russland
von
$34,605
Grundstück im vorbereiteten Dorf in der Nähe des Pioneer See und direkt neben dem Wald!Ort:100 km vom CAD→ Das Grundstück befindet sich im Stadtteil Vyborg von LO, im fertigen Hüttendorf "Pine Beach", am Sandstrand des Sees Pioneer, umgeben von Reliktwäldern und der Natur des Karelian Isthmu…
Bauherr
ФАКТ.Коттеджные поселки
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf Tis da Glad
Hüttendorf Tis da Glad
Hüttendorf Tis da Glad
Hüttendorf Tis da Glad
Hüttendorf Tis da Glad
Alle anzeigen Hüttendorf Tis da Glad
Hüttendorf Tis da Glad
Primorskoe gorodskoe poselenie, Russland
von
$38,323
Ein Grundstück in einem angelegten Dorf in der Nähe von zwei Seen und einem Nadelwald Ort:Vyborg Bezirk Leningrad, 85 km vom CAD→ Sie können nach St. Petersburg von Primorsky und Vyborg AutobahnDie sozial.signifikante Infrastruktur befindet sich 5 Autominuten in den Siedlungen - Red Valley, …
Bauherr
ФАКТ.Коттеджные поселки
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Alle anzeigen Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russland
von
$127,306
Grundstück im Dorf mit eigenem Park im Vyborg Bezirk____________Ort:Cottage village "Lintulovo" 35 km von St. Petersburg. In 15 Minuten mit dem Auto ist Zelenogorsk, die die notwendige Infrastruktur für Ruhe und Leben hat: Schulen und Kindergärten; Geschäfte und Apotheken;Restaurants und Wel…
Bauherr
ФАКТ.Коттеджные поселки
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf Tis da Glad
Hüttendorf Tis da Glad
Hüttendorf Tis da Glad
Hüttendorf Tis da Glad
Hüttendorf Tis da Glad
Alle anzeigen Hüttendorf Tis da Glad
Hüttendorf Tis da Glad
Primorskoe gorodskoe poselenie, Russland
von
$32,758
Ein Grundstück in einem angelegten Dorf in der Nähe von zwei Seen und einem Nadelwald Ort:Vyborg Bezirk Leningrad, 85 km vom CAD→ Sie können nach St. Petersburg von Primorsky und Vyborg AutobahnDie sozial.signifikante Infrastruktur befindet sich 5 Autominuten in den Siedlungen - Red Valley, …
Bauherr
ФАКТ.Коттеджные поселки
Eine Anfrage stellen
Auf der Karte
Realting.com
Gehen