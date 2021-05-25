Hüttendorf Vuoksaari

Ermöglichen Sie die Anzeige von Website-Inhalten und den Zugriff auf Funktionen. Diese Art von Cookies wird nur für den ordnungsgemäßen Betrieb der Website verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Eine Deaktivierung ist nicht möglich, ohne die Funktion der Website zu beeinträchtigen.
Wo Sie bleiben möchten: Land am Ufer des Sees in der Region Leningrad
Wenn Sie ein Grundstück in der Region Leningrad kaufen möchten, besonders ein Grundstück am Ufer des Sees - verpassen Sie Vuoksaari nicht! Neben dem Hüttendorf gibt es einen Kunstpark mit Ökotropen! Orte zu Fuß, Inspiration und Einsamkeit mit der Natur sind eine tolle Ergänzung!
Was macht Vooxaari besonders → Die erste Linie des Flusses Vuoksa-Virta - mit direktem Zugang zum Wasser → Die natürliche Umgebung - Seen, dichter Wald, frische Luft - alles, wofür wir den Karelischen Isthmus lieben. → Grundstücke von 6 bis 18 Hektar - um eine Landresidenz oder ein kleines Haus zu bauen und die Plantage zu zerbrechen ist Ihnen. → Wählen Sie die Erholung für die Seele: sapsurfing, kayaking, rafting, Reiten → Zu Fuß erreichbar: Supermarkt, Postamt, OZON, Forellenhof → Verkehrszugänglichkeit - nach St. Petersburg nur 95 km entlang der malerischen Autobahn Novopriozersk Kommunikation und Infrastruktur – Asphaltstraßen, Strom 15 kW, Landschaft Erholungsgebiet und Strand
Kaufbedingungen: → Hypothek von führenden Banken auf Präferenzprogrammen → Installation vom Preis wie bei 100% Zahlung! Frei von Interesse für 9 Monate; Möglichkeit des Baus unmittelbar nach Abschluss der Transaktion; Handel zu Marktwert mit einem Deal von 1 Woche → Zusätzliche Vorteile für Käufer aus Regionen
Wuoksaari ist nicht nur die Erde, es ist die Grundlage des neuen Lebens. Es ist einfach hier zu atmen. Ich will hier bleiben. Alles, was bleibt, ist, Ihre eigene Website zu wählen – und wir werden alles zeigen und erzählen. Kontaktieren Sie uns und wir organisieren eine Präsentation zu einem günstigen Zeitpunkt für Sie. Abschnitt 54. Cadastral Nummer 1: 47:03:0502002:527
Standort auf der Karte
Romaskinskoe selskoe poselenie, Russland
Hypotheken-Rechner
Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus.
