Hüttendorf Vuoksaari

Romaskinskoe selskoe poselenie, Russland
von
$20,070
;
6
ID: 32648
Neue Gebäude-ID auf Realting
In CRM: 5008
ID des neuen Gebäudes auf der Firmenwebsite
Letzte Aktualisierung: 14.10.25

Standort

  • Grundstück
    Russland
  • Region / Bundesland
    Föderationskreis Nordwest
  • Nachbarschaft
    Käkisalmi District
  • Stadt
    Romaskinskoe selskoe poselenie

Standort auf der Karte

Romaskinskoe selskoe poselenie, Russland

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Sie sehen gerade
Hüttendorf Vuoksaari
Romaskinskoe selskoe poselenie, Russland
von
$20,070
Andere Komplexe
Hüttendorf Vuoksaari
Romaskinskoe selskoe poselenie, Russland
von
$25,047
Wo Sie bleiben möchten: Land am Ufer des Sees in der Region LeningradWenn Sie ein Grundstück in der Region Leningrad kaufen möchten, besonders ein Grundstück am Ufer des Sees - verpassen Sie Vuoksaari nicht! Neben dem Hüttendorf gibt es einen Kunstpark mit Ökotropen! Orte zu Fuß, Inspiration…
Bauherr
ФАКТ.Коттеджные поселки
Hüttendorf Otradnaa buhta 20
Plodovskoe selskoe poselenie, Russland
von
$26,979
Grundstück am Ufer des Sees Otradnoe____________Ort:Das Dorf befindet sich am Ufer des Sees Otradnoye, mit dem mehrere malerische Seen koexistieren: Komsomolskoye, Sukhodolskoye und Vuoksa, und im Osten - See Ladoga.→ Alles, was Sie für das Leben brauchen, ist 20 Minuten mit dem Auto in der …
Bauherr
ФАКТ.Коттеджные поселки
Hüttendorf Negorod Toksovo
Leskolovskoe selskoe poselenie, Russland
Preis auf Anfrage
Bauherr
ФАКТ.Коттеджные поселки
