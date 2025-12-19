  1. Realting.com
Hüttendorf Prilesnyj stil
Hüttendorf Prilesnyj stil
Hüttendorf Prilesnyj stil
Hüttendorf Prilesnyj stil
Hüttendorf Prilesnyj stil
Alle anzeigen Hüttendorf Prilesnyj stil
Hüttendorf Prilesnyj stil
Koltusskoe gorodskoe poselenie, Russland
von
$79,371
Ihr ideales Zuhause beginnt, wo Sie leben möchten.PLEASE STYLE ist ein fertig gebautes und Wohndorf im Stadtteil Vsevolozhsky, 15 Minuten von der Ringstraße entlang der Autobahn Murmansk entfernt. Hier können Sie Grundstücke und Fertighäuser mit unterschiedlichen Grad der Fertigstellung kauf…
Bauherr
ФАКТ.Коттеджные поселки
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf Otradnaa buhta 20
Hüttendorf Otradnaa buhta 20
Hüttendorf Otradnaa buhta 20
Hüttendorf Otradnaa buhta 20
Hüttendorf Otradnaa buhta 20
Alle anzeigen Hüttendorf Otradnaa buhta 20
Hüttendorf Otradnaa buhta 20
Plodovskoe selskoe poselenie, Russland
von
$29,280
Grundstück am Ufer des Sees Otradnoe____________Ort:Das Dorf befindet sich am Ufer des Sees Otradnoye, mit dem mehrere malerische Seen koexistieren: Komsomolskoye, Sukhodolskoye und Vuoksa, und im Osten - See Ladoga.→ Alles, was Sie für das Leben brauchen, ist 20 Minuten mit dem Auto in der …
Bauherr
ФАКТ.Коттеджные поселки
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf Otradnaa buhta 20
Hüttendorf Otradnaa buhta 20
Hüttendorf Otradnaa buhta 20
Hüttendorf Otradnaa buhta 20
Hüttendorf Otradnaa buhta 20
Alle anzeigen Hüttendorf Otradnaa buhta 20
Hüttendorf Otradnaa buhta 20
Plodovskoe selskoe poselenie, Russland
von
$27,117
Grundstück am Ufer des Sees Otradnoe____________Ort:Das Dorf befindet sich am Ufer des Sees Otradnoye, mit dem mehrere malerische Seen koexistieren: Komsomolskoye, Sukhodolskoye und Vuoksa, und im Osten - See Ladoga.→ Alles, was Sie für das Leben brauchen, ist 20 Minuten mit dem Auto in der …
Bauherr
ФАКТ.Коттеджные поселки
Eine Anfrage stellen
TekceTekce
Hüttendorf Korkinskij Rucej
Hüttendorf Korkinskij Rucej
Hüttendorf Korkinskij Rucej
Hüttendorf Korkinskij Rucej
Hüttendorf Korkinskij Rucej
Alle anzeigen Hüttendorf Korkinskij Rucej
Hüttendorf Korkinskij Rucej
Koltusskoe gorodskoe poselenie, Russland
von
$29,995
Das Ferienhausdorf "Korkinsky Creek" befindet sich im Stadtteil Vsevolozhsky der Region Len. Nur 12 km von St. Petersburg, nicht weit vom Korkinsee entfernt. Wenn Sie von einem reichen und komfortablen Leben in der Natur in der Nähe der Stadt träumen, dann sind preiswerte Gebiete mit einer g…
Bauherr
ФАКТ.Коттеджные поселки
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf Lubimovo
Hüttendorf Lubimovo
Hüttendorf Lubimovo
Hüttendorf Lubimovo
Hüttendorf Lubimovo
Alle anzeigen Hüttendorf Lubimovo
Hüttendorf Lubimovo
Ladoga, Russland
von
$29,635
IZHS Grundstücke mit Gas in einem Hüttendorf in der Nähe von Pavlovsk und Pushkin____________Ort:Das Dorf liegt im Stadtteil Tosnensky, nur 30 km von St. Petersburg entfernt.→ Auf der Moskauer Autobahn führt die Straße nach Puschkin 20 Minuten zum Pavlovsky Park - 15 Minuten. → In Gehdistanz…
Bauherr
ФАКТ.Коттеджные поселки
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf Negorod Toksovo
Hüttendorf Negorod Toksovo
Hüttendorf Negorod Toksovo
Hüttendorf Negorod Toksovo
Hüttendorf Negorod Toksovo
Alle anzeigen Hüttendorf Negorod Toksovo
Hüttendorf Negorod Toksovo
Leskolovskoe selskoe poselenie, Russland
Preis auf Anfrage
Negorod Toksovo ist der Ort, wo Sie der Architekt Ihres Lebens sind, und das ist FACT. Malerische Flächen und Fertighäuser 15 Minuten von der Ringstraße auf der Autobahn Novopriozerskoe entfernt. In der Nähe der Wälder und Seen, berühmte Erholungszentren. Ruf mich an! AUTHOR'S BACK, die ein …
Bauherr
ФАКТ.Коттеджные поселки
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf Vuoksaari
Hüttendorf Vuoksaari
Hüttendorf Vuoksaari
Hüttendorf Vuoksaari
Hüttendorf Vuoksaari
Alle anzeigen Hüttendorf Vuoksaari
Hüttendorf Vuoksaari
Romaskinskoe selskoe poselenie, Russland
von
$41,206
Wo Sie bleiben möchten: Land am Ufer des Sees in der Region LeningradWenn Sie ein Grundstück in der Region Leningrad kaufen möchten, besonders ein Grundstück am Ufer des Sees - verpassen Sie Vuoksaari nicht! Neben dem Hüttendorf gibt es einen Kunstpark mit Ökotropen! Orte zu Fuß, Inspiration…
Bauherr
ФАКТ.Коттеджные поселки
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf Korkinskij Rucej
Hüttendorf Korkinskij Rucej
Hüttendorf Korkinskij Rucej
Hüttendorf Korkinskij Rucej
Hüttendorf Korkinskij Rucej
Alle anzeigen Hüttendorf Korkinskij Rucej
Hüttendorf Korkinskij Rucej
Koltusskoe gorodskoe poselenie, Russland
von
$27,842
Das Ferienhausdorf "Korkinsky Creek" befindet sich im Stadtteil Vsevolozhsky der Region Len. Nur 12 km von St. Petersburg, nicht weit vom Korkinsee entfernt. Wenn Sie von einem reichen und komfortablen Leben in der Natur in der Nähe der Stadt träumen, dann sind preiswerte Gebiete mit einer g…
Bauherr
ФАКТ.Коттеджные поселки
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Alle anzeigen Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russland
von
$94,736
Grundstück im Dorf mit eigenem Park im Vyborg Bezirk____________Ort:Cottage village "Lintulovo" 35 km von St. Petersburg. In 15 Minuten mit dem Auto ist Zelenogorsk, die die notwendige Infrastruktur für Ruhe und Leben hat: Schulen und Kindergärten; Geschäfte und Apotheken;Restaurants und Wel…
Bauherr
ФАКТ.Коттеджные поселки
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Alle anzeigen Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russland
von
$101,475
Grundstück im Dorf mit eigenem Park im Vyborg Bezirk____________Ort:Cottage village "Lintulovo" 35 km von St. Petersburg. In 15 Minuten mit dem Auto ist Zelenogorsk, die die notwendige Infrastruktur für Ruhe und Leben hat: Schulen und Kindergärten; Geschäfte und Apotheken;Restaurants und Wel…
Bauherr
ФАКТ.Коттеджные поселки
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf Otradnaa buhta 20
Hüttendorf Otradnaa buhta 20
Hüttendorf Otradnaa buhta 20
Hüttendorf Otradnaa buhta 20
Hüttendorf Otradnaa buhta 20
Alle anzeigen Hüttendorf Otradnaa buhta 20
Hüttendorf Otradnaa buhta 20
Plodovskoe selskoe poselenie, Russland
von
$25,834
Grundstück am Ufer des Sees Otradnoe____________Ort:Das Dorf befindet sich am Ufer des Sees Otradnoye, mit dem mehrere malerische Seen koexistieren: Komsomolskoye, Sukhodolskoye und Vuoksa, und im Osten - See Ladoga.→ Alles, was Sie für das Leben brauchen, ist 20 Minuten mit dem Auto in der …
Bauherr
ФАКТ.Коттеджные поселки
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Alle anzeigen Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russland
von
$117,931
Grundstück im Dorf mit eigenem Park im Vyborg Bezirk____________Ort:Cottage village "Lintulovo" 35 km von St. Petersburg. In 15 Minuten mit dem Auto ist Zelenogorsk, die die notwendige Infrastruktur für Ruhe und Leben hat: Schulen und Kindergärten; Geschäfte und Apotheken;Restaurants und Wel…
Bauherr
ФАКТ.Коттеджные поселки
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf Korkinskij Rucej
Hüttendorf Korkinskij Rucej
Hüttendorf Korkinskij Rucej
Hüttendorf Korkinskij Rucej
Hüttendorf Korkinskij Rucej
Alle anzeigen Hüttendorf Korkinskij Rucej
Hüttendorf Korkinskij Rucej
Koltusskoe gorodskoe poselenie, Russland
von
$27,122
Das Ferienhausdorf "Korkinsky Creek" befindet sich im Stadtteil Vsevolozhsky der Region Len. Nur 12 km von St. Petersburg, nicht weit vom Korkinsee entfernt. Wenn Sie von einem reichen und komfortablen Leben in der Natur in der Nähe der Stadt träumen, dann sind preiswerte Gebiete mit einer g…
Bauherr
ФАКТ.Коттеджные поселки
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf Lubimovo
Hüttendorf Lubimovo
Hüttendorf Lubimovo
Hüttendorf Lubimovo
Hüttendorf Lubimovo
Alle anzeigen Hüttendorf Lubimovo
Hüttendorf Lubimovo
Ladoga, Russland
von
$33,844
IZHS Grundstücke mit Gas in einem Hüttendorf in der Nähe von Pavlovsk und Pushkin____________Ort:Das Dorf liegt im Stadtteil Tosnensky, nur 30 km von St. Petersburg entfernt.→ Auf der Moskauer Autobahn führt die Straße nach Puschkin 20 Minuten zum Pavlovsky Park - 15 Minuten. → In Gehdistanz…
Bauherr
ФАКТ.Коттеджные поселки
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf Otradnaa buhta 20
Hüttendorf Otradnaa buhta 20
Hüttendorf Otradnaa buhta 20
Hüttendorf Otradnaa buhta 20
Hüttendorf Otradnaa buhta 20
Alle anzeigen Hüttendorf Otradnaa buhta 20
Hüttendorf Otradnaa buhta 20
Plodovskoe selskoe poselenie, Russland
von
$35,981
Grundstück am Ufer des Sees Otradnoe____________Ort:Das Dorf befindet sich am Ufer des Sees Otradnoye, mit dem mehrere malerische Seen koexistieren: Komsomolskoye, Sukhodolskoye und Vuoksa, und im Osten - See Ladoga.→ Alles, was Sie für das Leben brauchen, ist 20 Minuten mit dem Auto in der …
Bauherr
ФАКТ.Коттеджные поселки
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf Vuoksaari
Hüttendorf Vuoksaari
Hüttendorf Vuoksaari
Hüttendorf Vuoksaari
Hüttendorf Vuoksaari
Alle anzeigen Hüttendorf Vuoksaari
Hüttendorf Vuoksaari
Romaskinskoe selskoe poselenie, Russland
von
$23,470
Wo Sie bleiben möchten: Land am Ufer des Sees in der Region LeningradWenn Sie ein Grundstück in der Region Leningrad kaufen möchten, besonders ein Grundstück am Ufer des Sees - verpassen Sie Vuoksaari nicht! Neben dem Hüttendorf gibt es einen Kunstpark mit Ökotropen! Orte zu Fuß, Inspiration…
Bauherr
ФАКТ.Коттеджные поселки
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf Levada 2 domovladenia Boxmate
Hüttendorf Levada 2 domovladenia Boxmate
Hüttendorf Levada 2 domovladenia Boxmate
Hüttendorf Levada 2 domovladenia Boxmate
Hüttendorf Levada 2 domovladenia Boxmate
Alle anzeigen Hüttendorf Levada 2 domovladenia Boxmate
Hüttendorf Levada 2 domovladenia Boxmate
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Russland
von
$20,322
Bauen Sie ein saisonales Haus oder ein Familiennest für mehrere Generationen in Levada 2! Gehen Sie durch den gemischten Wald, lassen Sie sich von den malerischen Ausblicken inspirieren, die scheinbar von den Gemälden berühmter Klassiker heruntergekommen sind, ist dieser Ort ein echter Schat…
Bauherr
ФАКТ.Коттеджные поселки
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Alle anzeigen Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russland
von
$11,581
Grundstück im Dorf mit eigenem Park im Vyborg Bezirk____________Ort:Cottage village "Lintulovo" 35 km von St. Petersburg. In 15 Minuten mit dem Auto ist Zelenogorsk, die die notwendige Infrastruktur für Ruhe und Leben hat: Schulen und Kindergärten; Geschäfte und Apotheken;Restaurants und Wel…
Bauherr
ФАКТ.Коттеджные поселки
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf Negorod Toksovo
Hüttendorf Negorod Toksovo
Hüttendorf Negorod Toksovo
Hüttendorf Negorod Toksovo
Hüttendorf Negorod Toksovo
Alle anzeigen Hüttendorf Negorod Toksovo
Hüttendorf Negorod Toksovo
Leskolovskoe selskoe poselenie, Russland
Preis auf Anfrage
Negorod Toksovo ist der Ort, wo Sie der Architekt Ihres Lebens sind, und das ist FACT. Malerische Flächen und Fertighäuser 15 Minuten von der Ringstraße auf der Autobahn Novopriozerskoe entfernt. In der Nähe der Wälder und Seen, berühmte Erholungszentren. Ruf mich an! AUTHOR'S BACK, die ein …
Bauherr
ФАКТ.Коттеджные поселки
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf Levada 2 domovladenia Boxmate
Hüttendorf Levada 2 domovladenia Boxmate
Hüttendorf Levada 2 domovladenia Boxmate
Hüttendorf Levada 2 domovladenia Boxmate
Hüttendorf Levada 2 domovladenia Boxmate
Alle anzeigen Hüttendorf Levada 2 domovladenia Boxmate
Hüttendorf Levada 2 domovladenia Boxmate
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Russland
von
$20,322
Bauen Sie ein saisonales Haus oder ein Familiennest für mehrere Generationen in Levada 2! Gehen Sie durch den gemischten Wald, lassen Sie sich von den malerischen Ausblicken inspirieren, die scheinbar von den Gemälden berühmter Klassiker heruntergekommen sind, ist dieser Ort ein echter Schat…
Bauherr
ФАКТ.Коттеджные поселки
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf Otradnaa buhta 20
Hüttendorf Otradnaa buhta 20
Hüttendorf Otradnaa buhta 20
Hüttendorf Otradnaa buhta 20
Hüttendorf Otradnaa buhta 20
Alle anzeigen Hüttendorf Otradnaa buhta 20
Hüttendorf Otradnaa buhta 20
Plodovskoe selskoe poselenie, Russland
von
$29,140
Grundstück am Ufer des Sees Otradnoe____________Ort:Das Dorf befindet sich am Ufer des Sees Otradnoye, mit dem mehrere malerische Seen koexistieren: Komsomolskoye, Sukhodolskoye und Vuoksa, und im Osten - See Ladoga.→ Alles, was Sie für das Leben brauchen, ist 20 Minuten mit dem Auto in der …
Bauherr
ФАКТ.Коттеджные поселки
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf Vuoksaari
Hüttendorf Vuoksaari
Hüttendorf Vuoksaari
Hüttendorf Vuoksaari
Hüttendorf Vuoksaari
Alle anzeigen Hüttendorf Vuoksaari
Hüttendorf Vuoksaari
Romaskinskoe selskoe poselenie, Russland
von
$66,454
Wo Sie bleiben möchten: Land am Ufer des Sees in der Region LeningradWenn Sie ein Grundstück in der Region Leningrad kaufen möchten, besonders ein Grundstück am Ufer des Sees - verpassen Sie Vuoksaari nicht! Neben dem Hüttendorf gibt es einen Kunstpark mit Ökotropen! Orte zu Fuß, Inspiration…
Bauherr
ФАКТ.Коттеджные поселки
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf Levada
Hüttendorf Levada
Hüttendorf Levada
Hüttendorf Levada
Hüttendorf Levada
Alle anzeigen Hüttendorf Levada
Hüttendorf Levada
Lehtusi, Russland
von
$24,496
Der letzte Teil im Hüttendorf "Levada", 30 km vom Rennen im Norden der Region Leningrad Ort:Vsevolozhsky Bezirk, 30 km vom CAD→ Sie können nach St. Petersburg durch Novoprizerskoe Autobahn oder durch die Straße 41K-065 in Richtung des Dorfes Lehtusi.→ Die soziale Infrastruktur befindet sich …
Bauherr
ФАКТ.Коттеджные поселки
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf Korkinskij Rucej
Hüttendorf Korkinskij Rucej
Hüttendorf Korkinskij Rucej
Hüttendorf Korkinskij Rucej
Hüttendorf Korkinskij Rucej
Alle anzeigen Hüttendorf Korkinskij Rucej
Hüttendorf Korkinskij Rucej
Koltusskoe gorodskoe poselenie, Russland
von
$27,578
Das Ferienhausdorf "Korkinsky Creek" befindet sich im Stadtteil Vsevolozhsky der Region Len. Nur 12 km von St. Petersburg, nicht weit vom Korkinsee entfernt. Wenn Sie von einem reichen und komfortablen Leben in der Natur in der Nähe der Stadt träumen, dann sind preiswerte Gebiete mit einer g…
Bauherr
ФАКТ.Коттеджные поселки
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf Lubimovo
Hüttendorf Lubimovo
Hüttendorf Lubimovo
Hüttendorf Lubimovo
Hüttendorf Lubimovo
Alle anzeigen Hüttendorf Lubimovo
Hüttendorf Lubimovo
Ladoga, Russland
von
$29,094
IZHS Grundstücke mit Gas in einem Hüttendorf in der Nähe von Pavlovsk und Pushkin____________Ort:Das Dorf liegt im Stadtteil Tosnensky, nur 30 km von St. Petersburg entfernt.→ Auf der Moskauer Autobahn führt die Straße nach Puschkin 20 Minuten zum Pavlovsky Park - 15 Minuten. → In Gehdistanz…
Bauherr
ФАКТ.Коттеджные поселки
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Alle anzeigen Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russland
von
$145,985
Grundstück im Dorf mit eigenem Park im Vyborg Bezirk____________Ort:Cottage village "Lintulovo" 35 km von St. Petersburg. In 15 Minuten mit dem Auto ist Zelenogorsk, die die notwendige Infrastruktur für Ruhe und Leben hat: Schulen und Kindergärten; Geschäfte und Apotheken;Restaurants und Wel…
Bauherr
ФАКТ.Коттеджные поселки
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf Prilesnyj 20
Hüttendorf Prilesnyj 20
Hüttendorf Prilesnyj 20
Hüttendorf Prilesnyj 20
Hüttendorf Prilesnyj 20
Alle anzeigen Hüttendorf Prilesnyj 20
Hüttendorf Prilesnyj 20
Koltusskoe gorodskoe poselenie, Russland
von
$38,959
Das Grundstück im fertigen Dorf "Prilesny 2.0" 15 Minuten von St. Petersburg!________________Ort:Vsevolozhsky Bezirk Leningrad Region16 km vom RAD→ Auf der Autobahn Murmansk können Sie nach St. Petersburg gelangen.→ Das Dorf liegt neben dem Dorf Eksolovo, wo es einen Laden gibt, wo Sie essen…
Bauherr
ФАКТ.Коттеджные поселки
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf Vuoksaari
Hüttendorf Vuoksaari
Hüttendorf Vuoksaari
Hüttendorf Vuoksaari
Hüttendorf Vuoksaari
Alle anzeigen Hüttendorf Vuoksaari
Hüttendorf Vuoksaari
Romaskinskoe selskoe poselenie, Russland
von
$81,112
Wo Sie bleiben möchten: Land am Ufer des Sees in der Region LeningradWenn Sie ein Grundstück in der Region Leningrad kaufen möchten, besonders ein Grundstück am Ufer des Sees - verpassen Sie Vuoksaari nicht! Neben dem Hüttendorf gibt es einen Kunstpark mit Ökotropen! Orte zu Fuß, Inspiration…
Bauherr
ФАКТ.Коттеджные поселки
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf Otradnaa buhta 20
Hüttendorf Otradnaa buhta 20
Hüttendorf Otradnaa buhta 20
Hüttendorf Otradnaa buhta 20
Hüttendorf Otradnaa buhta 20
Alle anzeigen Hüttendorf Otradnaa buhta 20
Hüttendorf Otradnaa buhta 20
Plodovskoe selskoe poselenie, Russland
von
$37,333
Grundstück am Ufer des Sees Otradnoe____________Ort:Das Dorf befindet sich am Ufer des Sees Otradnoye, mit dem mehrere malerische Seen koexistieren: Komsomolskoye, Sukhodolskoye und Vuoksa, und im Osten - See Ladoga.→ Alles, was Sie für das Leben brauchen, ist 20 Minuten mit dem Auto in der …
Bauherr
ФАКТ.Коттеджные поселки
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Alle anzeigen Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russland
von
$85,727
Grundstück im Dorf mit eigenem Park im Vyborg Bezirk____________Ort:Cottage village "Lintulovo" 35 km von St. Petersburg. In 15 Minuten mit dem Auto ist Zelenogorsk, die die notwendige Infrastruktur für Ruhe und Leben hat: Schulen und Kindergärten; Geschäfte und Apotheken;Restaurants und Wel…
Bauherr
ФАКТ.Коттеджные поселки
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf Levada 2 domovladenia Boxmate
Hüttendorf Levada 2 domovladenia Boxmate
Hüttendorf Levada 2 domovladenia Boxmate
Hüttendorf Levada 2 domovladenia Boxmate
Hüttendorf Levada 2 domovladenia Boxmate
Alle anzeigen Hüttendorf Levada 2 domovladenia Boxmate
Hüttendorf Levada 2 domovladenia Boxmate
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Russland
von
$20,322
Bauen Sie ein saisonales Haus oder ein Familiennest für mehrere Generationen in Levada 2! Gehen Sie durch den gemischten Wald, lassen Sie sich von den malerischen Ausblicken inspirieren, die scheinbar von den Gemälden berühmter Klassiker heruntergekommen sind, ist dieser Ort ein echter Schat…
Bauherr
ФАКТ.Коттеджные поселки
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf Prilesnyj stil
Hüttendorf Prilesnyj stil
Hüttendorf Prilesnyj stil
Hüttendorf Prilesnyj stil
Hüttendorf Prilesnyj stil
Alle anzeigen Hüttendorf Prilesnyj stil
Hüttendorf Prilesnyj stil
Koltusskoe gorodskoe poselenie, Russland
Preis auf Anfrage
Ihr ideales Zuhause beginnt, wo Sie leben möchten.PLEASE STYLE ist ein fertig gebautes und Wohndorf im Stadtteil Vsevolozhsky, 15 Minuten von der Ringstraße entlang der Autobahn Murmansk entfernt. Hier können Sie Grundstücke und Fertighäuser mit unterschiedlichen Grad der Fertigstellung kauf…
Bauherr
ФАКТ.Коттеджные поселки
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf Korkinskij Rucej
Hüttendorf Korkinskij Rucej
Hüttendorf Korkinskij Rucej
Hüttendorf Korkinskij Rucej
Hüttendorf Korkinskij Rucej
Alle anzeigen Hüttendorf Korkinskij Rucej
Hüttendorf Korkinskij Rucej
Koltusskoe gorodskoe poselenie, Russland
von
$28,861
Das Ferienhausdorf "Korkinsky Creek" befindet sich im Stadtteil Vsevolozhsky der Region Len. Nur 12 km von St. Petersburg, nicht weit vom Korkinsee entfernt. Wenn Sie von einem reichen und komfortablen Leben in der Natur in der Nähe der Stadt träumen, dann sind preiswerte Gebiete mit einer g…
Bauherr
ФАКТ.Коттеджные поселки
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf Vuoksaari
Hüttendorf Vuoksaari
Hüttendorf Vuoksaari
Hüttendorf Vuoksaari
Hüttendorf Vuoksaari
Alle anzeigen Hüttendorf Vuoksaari
Hüttendorf Vuoksaari
Romaskinskoe selskoe poselenie, Russland
von
$34,141
Wo Sie bleiben möchten: Land am Ufer des Sees in der Region LeningradWenn Sie ein Grundstück in der Region Leningrad kaufen möchten, besonders ein Grundstück am Ufer des Sees - verpassen Sie Vuoksaari nicht! Neben dem Hüttendorf gibt es einen Kunstpark mit Ökotropen! Orte zu Fuß, Inspiration…
Bauherr
ФАКТ.Коттеджные поселки
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf Otradnaa buhta 20
Hüttendorf Otradnaa buhta 20
Hüttendorf Otradnaa buhta 20
Hüttendorf Otradnaa buhta 20
Hüttendorf Otradnaa buhta 20
Alle anzeigen Hüttendorf Otradnaa buhta 20
Hüttendorf Otradnaa buhta 20
Plodovskoe selskoe poselenie, Russland
von
$28,615
Grundstück am Ufer des Sees Otradnoe____________Ort:Das Dorf befindet sich am Ufer des Sees Otradnoye, mit dem mehrere malerische Seen koexistieren: Komsomolskoye, Sukhodolskoye und Vuoksa, und im Osten - See Ladoga.→ Alles, was Sie für das Leben brauchen, ist 20 Minuten mit dem Auto in der …
Bauherr
ФАКТ.Коттеджные поселки
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf Vuoksaari
Hüttendorf Vuoksaari
Hüttendorf Vuoksaari
Hüttendorf Vuoksaari
Hüttendorf Vuoksaari
Alle anzeigen Hüttendorf Vuoksaari
Hüttendorf Vuoksaari
Romaskinskoe selskoe poselenie, Russland
von
$25,235
Wo Sie bleiben möchten: Land am Ufer des Sees in der Region LeningradWenn Sie ein Grundstück in der Region Leningrad kaufen möchten, besonders ein Grundstück am Ufer des Sees - verpassen Sie Vuoksaari nicht! Neben dem Hüttendorf gibt es einen Kunstpark mit Ökotropen! Orte zu Fuß, Inspiration…
Bauherr
ФАКТ.Коттеджные поселки
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Alle anzeigen Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russland
von
$119,042
Grundstück im Dorf mit eigenem Park im Vyborg Bezirk____________Ort:Cottage village "Lintulovo" 35 km von St. Petersburg. In 15 Minuten mit dem Auto ist Zelenogorsk, die die notwendige Infrastruktur für Ruhe und Leben hat: Schulen und Kindergärten; Geschäfte und Apotheken;Restaurants und Wel…
Bauherr
ФАКТ.Коттеджные поселки
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf Lubimovo
Hüttendorf Lubimovo
Hüttendorf Lubimovo
Hüttendorf Lubimovo
Hüttendorf Lubimovo
Alle anzeigen Hüttendorf Lubimovo
Hüttendorf Lubimovo
Ladoga, Russland
von
$32,593
IZHS Grundstücke mit Gas in einem Hüttendorf in der Nähe von Pavlovsk und Pushkin____________Ort:Das Dorf liegt im Stadtteil Tosnensky, nur 30 km von St. Petersburg entfernt.→ Auf der Moskauer Autobahn führt die Straße nach Puschkin 20 Minuten zum Pavlovsky Park - 15 Minuten. → In Gehdistanz…
Bauherr
ФАКТ.Коттеджные поселки
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf Vuoksaari
Hüttendorf Vuoksaari
Hüttendorf Vuoksaari
Hüttendorf Vuoksaari
Hüttendorf Vuoksaari
Alle anzeigen Hüttendorf Vuoksaari
Hüttendorf Vuoksaari
Romaskinskoe selskoe poselenie, Russland
von
$20,695
Wo Sie bleiben möchten: Land am Ufer des Sees in der Region LeningradWenn Sie ein Grundstück in der Region Leningrad kaufen möchten, besonders ein Grundstück am Ufer des Sees - verpassen Sie Vuoksaari nicht! Neben dem Hüttendorf gibt es einen Kunstpark mit Ökotropen! Orte zu Fuß, Inspiration…
Bauherr
ФАКТ.Коттеджные поселки
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf Korkinskij Rucej
Hüttendorf Korkinskij Rucej
Hüttendorf Korkinskij Rucej
Hüttendorf Korkinskij Rucej
Hüttendorf Korkinskij Rucej
Alle anzeigen Hüttendorf Korkinskij Rucej
Hüttendorf Korkinskij Rucej
Koltusskoe gorodskoe poselenie, Russland
von
$24,933
Das Ferienhausdorf "Korkinsky Creek" befindet sich im Stadtteil Vsevolozhsky der Region Len. Nur 12 km von St. Petersburg, nicht weit vom Korkinsee entfernt. Wenn Sie von einem reichen und komfortablen Leben in der Natur in der Nähe der Stadt träumen, dann sind preiswerte Gebiete mit einer g…
Bauherr
ФАКТ.Коттеджные поселки
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf Levada 2 domovladenia Boxmate
Hüttendorf Levada 2 domovladenia Boxmate
Hüttendorf Levada 2 domovladenia Boxmate
Hüttendorf Levada 2 domovladenia Boxmate
Hüttendorf Levada 2 domovladenia Boxmate
Alle anzeigen Hüttendorf Levada 2 domovladenia Boxmate
Hüttendorf Levada 2 domovladenia Boxmate
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Russland
von
$29,156
Bauen Sie ein saisonales Haus oder ein Familiennest für mehrere Generationen in Levada 2! Gehen Sie durch den gemischten Wald, lassen Sie sich von den malerischen Ausblicken inspirieren, die scheinbar von den Gemälden berühmter Klassiker heruntergekommen sind, ist dieser Ort ein echter Schat…
Bauherr
ФАКТ.Коттеджные поселки
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf Prilesnyj stil
Hüttendorf Prilesnyj stil
Hüttendorf Prilesnyj stil
Hüttendorf Prilesnyj stil
Hüttendorf Prilesnyj stil
Alle anzeigen Hüttendorf Prilesnyj stil
Hüttendorf Prilesnyj stil
Koltusskoe gorodskoe poselenie, Russland
von
$96,761
Ihr ideales Zuhause beginnt, wo Sie leben möchten.PLEASE STYLE ist ein fertig gebautes und Wohndorf im Stadtteil Vsevolozhsky, 15 Minuten von der Ringstraße entlang der Autobahn Murmansk entfernt. Hier können Sie Grundstücke und Fertighäuser mit unterschiedlichen Grad der Fertigstellung kauf…
Bauherr
ФАКТ.Коттеджные поселки
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf Levada 2 domovladenia Boxmate
Hüttendorf Levada 2 domovladenia Boxmate
Hüttendorf Levada 2 domovladenia Boxmate
Hüttendorf Levada 2 domovladenia Boxmate
Hüttendorf Levada 2 domovladenia Boxmate
Alle anzeigen Hüttendorf Levada 2 domovladenia Boxmate
Hüttendorf Levada 2 domovladenia Boxmate
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Russland
Preis auf Anfrage
Bauen Sie ein saisonales Haus oder ein Familiennest für mehrere Generationen in Levada 2! Gehen Sie durch den gemischten Wald, lassen Sie sich von den malerischen Ausblicken inspirieren, die scheinbar von den Gemälden berühmter Klassiker heruntergekommen sind, ist dieser Ort ein echter Schat…
Bauherr
ФАКТ.Коттеджные поселки
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf Lubimovo
Hüttendorf Lubimovo
Hüttendorf Lubimovo
Hüttendorf Lubimovo
Hüttendorf Lubimovo
Alle anzeigen Hüttendorf Lubimovo
Hüttendorf Lubimovo
Ladoga, Russland
von
$35,294
IZHS Grundstücke mit Gas in einem Hüttendorf in der Nähe von Pavlovsk und Pushkin____________Ort:Das Dorf liegt im Stadtteil Tosnensky, nur 30 km von St. Petersburg entfernt.→ Auf der Moskauer Autobahn führt die Straße nach Puschkin 20 Minuten zum Pavlovsky Park - 15 Minuten. → In Gehdistanz…
Bauherr
ФАКТ.Коттеджные поселки
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Alle anzeigen Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russland
von
$111,731
Grundstück im Dorf mit eigenem Park im Vyborg Bezirk____________Ort:Cottage village "Lintulovo" 35 km von St. Petersburg. In 15 Minuten mit dem Auto ist Zelenogorsk, die die notwendige Infrastruktur für Ruhe und Leben hat: Schulen und Kindergärten; Geschäfte und Apotheken;Restaurants und Wel…
Bauherr
ФАКТ.Коттеджные поселки
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf Vuoksaari
Hüttendorf Vuoksaari
Hüttendorf Vuoksaari
Hüttendorf Vuoksaari
Hüttendorf Vuoksaari
Alle anzeigen Hüttendorf Vuoksaari
Hüttendorf Vuoksaari
Romaskinskoe selskoe poselenie, Russland
von
$18,969
Wo Sie bleiben möchten: Land am Ufer des Sees in der Region LeningradWenn Sie ein Grundstück in der Region Leningrad kaufen möchten, besonders ein Grundstück am Ufer des Sees - verpassen Sie Vuoksaari nicht! Neben dem Hüttendorf gibt es einen Kunstpark mit Ökotropen! Orte zu Fuß, Inspiration…
Bauherr
ФАКТ.Коттеджные поселки
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf Levada 2 domovladenia Boxmate
Hüttendorf Levada 2 domovladenia Boxmate
Hüttendorf Levada 2 domovladenia Boxmate
Hüttendorf Levada 2 domovladenia Boxmate
Hüttendorf Levada 2 domovladenia Boxmate
Alle anzeigen Hüttendorf Levada 2 domovladenia Boxmate
Hüttendorf Levada 2 domovladenia Boxmate
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Russland
von
$26,599
Bauen Sie ein saisonales Haus oder ein Familiennest für mehrere Generationen in Levada 2! Gehen Sie durch den gemischten Wald, lassen Sie sich von den malerischen Ausblicken inspirieren, die scheinbar von den Gemälden berühmter Klassiker heruntergekommen sind, ist dieser Ort ein echter Schat…
Bauherr
ФАКТ.Коттеджные поселки
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf Negorod Toksovo
Hüttendorf Negorod Toksovo
Hüttendorf Negorod Toksovo
Hüttendorf Negorod Toksovo
Hüttendorf Negorod Toksovo
Alle anzeigen Hüttendorf Negorod Toksovo
Hüttendorf Negorod Toksovo
Leskolovskoe selskoe poselenie, Russland
Preis auf Anfrage
Negorod Toksovo ist der Ort, wo Sie der Architekt Ihres Lebens sind, und das ist FACT. Malerische Flächen und Fertighäuser 15 Minuten von der Ringstraße auf der Autobahn Novopriozerskoe entfernt. In der Nähe der Wälder und Seen, berühmte Erholungszentren. Ruf mich an! AUTHOR'S BACK, die ein …
Bauherr
ФАКТ.Коттеджные поселки
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf Otradnaa buhta 20
Hüttendorf Otradnaa buhta 20
Hüttendorf Otradnaa buhta 20
Hüttendorf Otradnaa buhta 20
Hüttendorf Otradnaa buhta 20
Alle anzeigen Hüttendorf Otradnaa buhta 20
Hüttendorf Otradnaa buhta 20
Plodovskoe selskoe poselenie, Russland
von
$28,251
Grundstück am Ufer des Sees Otradnoe____________Ort:Das Dorf befindet sich am Ufer des Sees Otradnoye, mit dem mehrere malerische Seen koexistieren: Komsomolskoye, Sukhodolskoye und Vuoksa, und im Osten - See Ladoga.→ Alles, was Sie für das Leben brauchen, ist 20 Minuten mit dem Auto in der …
Bauherr
ФАКТ.Коттеджные поселки
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf Otradnaa buhta 20
Hüttendorf Otradnaa buhta 20
Hüttendorf Otradnaa buhta 20
Hüttendorf Otradnaa buhta 20
Hüttendorf Otradnaa buhta 20
Alle anzeigen Hüttendorf Otradnaa buhta 20
Hüttendorf Otradnaa buhta 20
Plodovskoe selskoe poselenie, Russland
von
$48,991
Grundstück am Ufer des Sees Otradnoe____________Ort:Das Dorf befindet sich am Ufer des Sees Otradnoye, mit dem mehrere malerische Seen koexistieren: Komsomolskoye, Sukhodolskoye und Vuoksa, und im Osten - See Ladoga.→ Alles, was Sie für das Leben brauchen, ist 20 Minuten mit dem Auto in der …
Bauherr
ФАКТ.Коттеджные поселки
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf Negorod Toksovo
Hüttendorf Negorod Toksovo
Hüttendorf Negorod Toksovo
Hüttendorf Negorod Toksovo
Hüttendorf Negorod Toksovo
Alle anzeigen Hüttendorf Negorod Toksovo
Hüttendorf Negorod Toksovo
Leskolovskoe selskoe poselenie, Russland
Preis auf Anfrage
Negorod Toksovo ist der Ort, wo Sie der Architekt Ihres Lebens sind, und das ist FACT. Malerische Flächen und Fertighäuser 15 Minuten von der Ringstraße auf der Autobahn Novopriozerskoe entfernt. In der Nähe der Wälder und Seen, berühmte Erholungszentren. Ruf mich an! AUTHOR'S BACK, die ein …
Bauherr
ФАКТ.Коттеджные поселки
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf Korkinskij Rucej
Hüttendorf Korkinskij Rucej
Hüttendorf Korkinskij Rucej
Hüttendorf Korkinskij Rucej
Hüttendorf Korkinskij Rucej
Alle anzeigen Hüttendorf Korkinskij Rucej
Hüttendorf Korkinskij Rucej
Koltusskoe gorodskoe poselenie, Russland
von
$30,760
Das Ferienhausdorf "Korkinsky Creek" befindet sich im Stadtteil Vsevolozhsky der Region Len. Nur 12 km von St. Petersburg, nicht weit vom Korkinsee entfernt. Wenn Sie von einem reichen und komfortablen Leben in der Natur in der Nähe der Stadt träumen, dann sind preiswerte Gebiete mit einer g…
Bauherr
ФАКТ.Коттеджные поселки
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf Levada
Hüttendorf Levada
Hüttendorf Levada
Hüttendorf Levada
Hüttendorf Levada
Alle anzeigen Hüttendorf Levada
Hüttendorf Levada
Toksovskoe gorodskoe poselenie, Russland
von
$44,780
Der letzte Teil im Hüttendorf "Levada", 30 km vom Rennen im Norden der Region Leningrad Ort:Vsevolozhsky Bezirk, 30 km vom CAD→ Sie können nach St. Petersburg durch Novoprizerskoe Autobahn oder durch die Straße 41K-065 in Richtung des Dorfes Lehtusi.→ Die soziale Infrastruktur befindet sich …
Bauherr
ФАКТ.Коттеджные поселки
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf Korkinskij Rucej
Hüttendorf Korkinskij Rucej
Hüttendorf Korkinskij Rucej
Hüttendorf Korkinskij Rucej
Hüttendorf Korkinskij Rucej
Alle anzeigen Hüttendorf Korkinskij Rucej
Hüttendorf Korkinskij Rucej
Koltusskoe gorodskoe poselenie, Russland
von
$39,439
Das Ferienhausdorf "Korkinsky Creek" befindet sich im Stadtteil Vsevolozhsky der Region Len. Nur 12 km von St. Petersburg, nicht weit vom Korkinsee entfernt. Wenn Sie von einem reichen und komfortablen Leben in der Natur in der Nähe der Stadt träumen, dann sind preiswerte Gebiete mit einer g…
Bauherr
ФАКТ.Коттеджные поселки
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf Lubimovo
Hüttendorf Lubimovo
Hüttendorf Lubimovo
Hüttendorf Lubimovo
Hüttendorf Lubimovo
Alle anzeigen Hüttendorf Lubimovo
Hüttendorf Lubimovo
Ladoga, Russland
von
$42,660
IZHS Grundstücke mit Gas in einem Hüttendorf in der Nähe von Pavlovsk und Pushkin____________Ort:Das Dorf liegt im Stadtteil Tosnensky, nur 30 km von St. Petersburg entfernt.→ Auf der Moskauer Autobahn führt die Straße nach Puschkin 20 Minuten zum Pavlovsky Park - 15 Minuten. → In Gehdistanz…
Bauherr
ФАКТ.Коттеджные поселки
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf Vuoksaari
Hüttendorf Vuoksaari
Hüttendorf Vuoksaari
Hüttendorf Vuoksaari
Hüttendorf Vuoksaari
Alle anzeigen Hüttendorf Vuoksaari
Hüttendorf Vuoksaari
Romaskinskoe selskoe poselenie, Russland
von
$84,067
Wo Sie bleiben möchten: Land am Ufer des Sees in der Region LeningradWenn Sie ein Grundstück in der Region Leningrad kaufen möchten, besonders ein Grundstück am Ufer des Sees - verpassen Sie Vuoksaari nicht! Neben dem Hüttendorf gibt es einen Kunstpark mit Ökotropen! Orte zu Fuß, Inspiration…
Bauherr
ФАКТ.Коттеджные поселки
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Alle anzeigen Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russland
von
$134,447
Grundstück im Dorf mit eigenem Park im Vyborg Bezirk____________Ort:Cottage village "Lintulovo" 35 km von St. Petersburg. In 15 Minuten mit dem Auto ist Zelenogorsk, die die notwendige Infrastruktur für Ruhe und Leben hat: Schulen und Kindergärten; Geschäfte und Apotheken;Restaurants und Wel…
Bauherr
ФАКТ.Коттеджные поселки
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf Otradnaa buhta 20
Hüttendorf Otradnaa buhta 20
Hüttendorf Otradnaa buhta 20
Hüttendorf Otradnaa buhta 20
Hüttendorf Otradnaa buhta 20
Alle anzeigen Hüttendorf Otradnaa buhta 20
Hüttendorf Otradnaa buhta 20
Plodovskoe selskoe poselenie, Russland
von
$58,551
Grundstück am Ufer des Sees Otradnoe____________Ort:Das Dorf befindet sich am Ufer des Sees Otradnoye, mit dem mehrere malerische Seen koexistieren: Komsomolskoye, Sukhodolskoye und Vuoksa, und im Osten - See Ladoga.→ Alles, was Sie für das Leben brauchen, ist 20 Minuten mit dem Auto in der …
Bauherr
ФАКТ.Коттеджные поселки
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf Vuoksaari
Hüttendorf Vuoksaari
Hüttendorf Vuoksaari
Hüttendorf Vuoksaari
Hüttendorf Vuoksaari
Alle anzeigen Hüttendorf Vuoksaari
Hüttendorf Vuoksaari
Romaskinskoe selskoe poselenie, Russland
von
$132,904
Wo Sie bleiben möchten: Land am Ufer des Sees in der Region LeningradWenn Sie ein Grundstück in der Region Leningrad kaufen möchten, besonders ein Grundstück am Ufer des Sees - verpassen Sie Vuoksaari nicht! Neben dem Hüttendorf gibt es einen Kunstpark mit Ökotropen! Orte zu Fuß, Inspiration…
Bauherr
ФАКТ.Коттеджные поселки
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf Lubimovo
Hüttendorf Lubimovo
Hüttendorf Lubimovo
Hüttendorf Lubimovo
Hüttendorf Lubimovo
Alle anzeigen Hüttendorf Lubimovo
Hüttendorf Lubimovo
Ladoga, Russland
von
$33,986
IZHS Grundstücke mit Gas in einem Hüttendorf in der Nähe von Pavlovsk und Pushkin____________Ort:Das Dorf liegt im Stadtteil Tosnensky, nur 30 km von St. Petersburg entfernt.→ Auf der Moskauer Autobahn führt die Straße nach Puschkin 20 Minuten zum Pavlovsky Park - 15 Minuten. → In Gehdistanz…
Bauherr
ФАКТ.Коттеджные поселки
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf Levada
Hüttendorf Levada
Hüttendorf Levada
Hüttendorf Levada
Hüttendorf Levada
Alle anzeigen Hüttendorf Levada
Hüttendorf Levada
Lehtusi, Russland
von
$27,233
Der letzte Teil im Hüttendorf "Levada", 30 km vom Rennen im Norden der Region Leningrad Ort:Vsevolozhsky Bezirk, 30 km vom CAD→ Sie können nach St. Petersburg durch Novoprizerskoe Autobahn oder durch die Straße 41K-065 in Richtung des Dorfes Lehtusi.→ Die soziale Infrastruktur befindet sich …
Bauherr
ФАКТ.Коттеджные поселки
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf Vuoksaari
Hüttendorf Vuoksaari
Hüttendorf Vuoksaari
Hüttendorf Vuoksaari
Hüttendorf Vuoksaari
Alle anzeigen Hüttendorf Vuoksaari
Hüttendorf Vuoksaari
Romaskinskoe selskoe poselenie, Russland
von
$21,791
Wo Sie bleiben möchten: Land am Ufer des Sees in der Region LeningradWenn Sie ein Grundstück in der Region Leningrad kaufen möchten, besonders ein Grundstück am Ufer des Sees - verpassen Sie Vuoksaari nicht! Neben dem Hüttendorf gibt es einen Kunstpark mit Ökotropen! Orte zu Fuß, Inspiration…
Bauherr
ФАКТ.Коттеджные поселки
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf Ucastki na oz Komsomolskoe
Hüttendorf Ucastki na oz Komsomolskoe
Hüttendorf Ucastki na oz Komsomolskoe
Hüttendorf Ucastki na oz Komsomolskoe
Hüttendorf Ucastki na oz Komsomolskoe
Alle anzeigen Hüttendorf Ucastki na oz Komsomolskoe
Hüttendorf Ucastki na oz Komsomolskoe
Gromovskoe selskoe poselenie, Russland
von
$110,790
Arten, von denen du nur träumen solltest! Insgesamt 11 Grundstücke mit Meerblick auf der 1. Linie des KomsomolskoyeseesDies ist ein Ort, wo Sie allein mit sich selbst sein können und geliebte Menschen, verlangsamen und fühlen die Harmonie des Lebens, finden Frieden und Inspiration. Gehen Sie…
Bauherr
ФАКТ.Коттеджные поселки
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Alle anzeigen Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russland
von
$136,695
Grundstück im Dorf mit eigenem Park im Vyborg Bezirk____________Ort:Cottage village "Lintulovo" 35 km von St. Petersburg. In 15 Minuten mit dem Auto ist Zelenogorsk, die die notwendige Infrastruktur für Ruhe und Leben hat: Schulen und Kindergärten; Geschäfte und Apotheken;Restaurants und Wel…
Bauherr
ФАКТ.Коттеджные поселки
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf Otradnaa buhta 20
Hüttendorf Otradnaa buhta 20
Hüttendorf Otradnaa buhta 20
Hüttendorf Otradnaa buhta 20
Hüttendorf Otradnaa buhta 20
Alle anzeigen Hüttendorf Otradnaa buhta 20
Hüttendorf Otradnaa buhta 20
Plodovskoe selskoe poselenie, Russland
von
$41,524
Grundstück am Ufer des Sees Otradnoe____________Ort:Das Dorf befindet sich am Ufer des Sees Otradnoye, mit dem mehrere malerische Seen koexistieren: Komsomolskoye, Sukhodolskoye und Vuoksa, und im Osten - See Ladoga.→ Alles, was Sie für das Leben brauchen, ist 20 Minuten mit dem Auto in der …
Bauherr
ФАКТ.Коттеджные поселки
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf Levada 2
Hüttendorf Levada 2
Hüttendorf Levada 2
Hüttendorf Levada 2
Hüttendorf Levada 2
Alle anzeigen Hüttendorf Levada 2
Hüttendorf Levada 2
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Russland
von
$20,322
Bauen Sie ein saisonales Haus oder ein Familiennest für mehrere Generationen in Levada 2! Gehen Sie durch den gemischten Wald, lassen Sie sich von den malerischen Ausblicken inspirieren, die scheinbar von den Gemälden berühmter Klassiker heruntergekommen sind, ist dieser Ort ein echter Schat…
Bauherr
ФАКТ.Коттеджные поселки
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf Vuoksaari
Hüttendorf Vuoksaari
Hüttendorf Vuoksaari
Hüttendorf Vuoksaari
Hüttendorf Vuoksaari
Alle anzeigen Hüttendorf Vuoksaari
Hüttendorf Vuoksaari
Romaskinskoe selskoe poselenie, Russland
von
$17,960
Wo Sie bleiben möchten: Land am Ufer des Sees in der Region LeningradWenn Sie ein Grundstück in der Region Leningrad kaufen möchten, besonders ein Grundstück am Ufer des Sees - verpassen Sie Vuoksaari nicht! Neben dem Hüttendorf gibt es einen Kunstpark mit Ökotropen! Orte zu Fuß, Inspiration…
Bauherr
ФАКТ.Коттеджные поселки
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf Lubimovo
Hüttendorf Lubimovo
Hüttendorf Lubimovo
Hüttendorf Lubimovo
Hüttendorf Lubimovo
Alle anzeigen Hüttendorf Lubimovo
Hüttendorf Lubimovo
Ladoga, Russland
von
$29,862
IZHS Grundstücke mit Gas in einem Hüttendorf in der Nähe von Pavlovsk und Pushkin____________Ort:Das Dorf liegt im Stadtteil Tosnensky, nur 30 km von St. Petersburg entfernt.→ Auf der Moskauer Autobahn führt die Straße nach Puschkin 20 Minuten zum Pavlovsky Park - 15 Minuten. → In Gehdistanz…
Bauherr
ФАКТ.Коттеджные поселки
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf Negorod Toksovo
Hüttendorf Negorod Toksovo
Hüttendorf Negorod Toksovo
Hüttendorf Negorod Toksovo
Hüttendorf Negorod Toksovo
Alle anzeigen Hüttendorf Negorod Toksovo
Hüttendorf Negorod Toksovo
Leskolovskoe selskoe poselenie, Russland
Preis auf Anfrage
Negorod Toksovo ist der Ort, wo Sie der Architekt Ihres Lebens sind, und das ist FACT. Malerische Flächen und Fertighäuser 15 Minuten von der Ringstraße auf der Autobahn Novopriozerskoe entfernt. In der Nähe der Wälder und Seen, berühmte Erholungszentren. Ruf mich an! AUTHOR'S BACK, die ein …
Bauherr
ФАКТ.Коттеджные поселки
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Alle anzeigen Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russland
von
$120,899
Grundstück im Dorf mit eigenem Park im Vyborg Bezirk____________Ort:Cottage village "Lintulovo" 35 km von St. Petersburg. In 15 Minuten mit dem Auto ist Zelenogorsk, die die notwendige Infrastruktur für Ruhe und Leben hat: Schulen und Kindergärten; Geschäfte und Apotheken;Restaurants und Wel…
Bauherr
ФАКТ.Коттеджные поселки
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf Korkinskij Rucej
Hüttendorf Korkinskij Rucej
Hüttendorf Korkinskij Rucej
Hüttendorf Korkinskij Rucej
Hüttendorf Korkinskij Rucej
Alle anzeigen Hüttendorf Korkinskij Rucej
Hüttendorf Korkinskij Rucej
Koltusskoe gorodskoe poselenie, Russland
von
$30,445
Das Ferienhausdorf "Korkinsky Creek" befindet sich im Stadtteil Vsevolozhsky der Region Len. Nur 12 km von St. Petersburg, nicht weit vom Korkinsee entfernt. Wenn Sie von einem reichen und komfortablen Leben in der Natur in der Nähe der Stadt träumen, dann sind preiswerte Gebiete mit einer g…
Bauherr
ФАКТ.Коттеджные поселки
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf Levada 2
Hüttendorf Levada 2
Hüttendorf Levada 2
Hüttendorf Levada 2
Hüttendorf Levada 2
Alle anzeigen Hüttendorf Levada 2
Hüttendorf Levada 2
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Russland
von
$23,526
Bauen Sie ein saisonales Haus oder ein Familiennest für mehrere Generationen in Levada 2! Gehen Sie durch den gemischten Wald, lassen Sie sich von den malerischen Ausblicken inspirieren, die scheinbar von den Gemälden berühmter Klassiker heruntergekommen sind, ist dieser Ort ein echter Schat…
Bauherr
ФАКТ.Коттеджные поселки
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf Korkinskij Rucej
Hüttendorf Korkinskij Rucej
Hüttendorf Korkinskij Rucej
Hüttendorf Korkinskij Rucej
Hüttendorf Korkinskij Rucej
Alle anzeigen Hüttendorf Korkinskij Rucej
Hüttendorf Korkinskij Rucej
Koltusskoe gorodskoe poselenie, Russland
von
$30,085
Das Ferienhausdorf "Korkinsky Creek" befindet sich im Stadtteil Vsevolozhsky der Region Len. Nur 12 km von St. Petersburg, nicht weit vom Korkinsee entfernt. Wenn Sie von einem reichen und komfortablen Leben in der Natur in der Nähe der Stadt träumen, dann sind preiswerte Gebiete mit einer g…
Bauherr
ФАКТ.Коттеджные поселки
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Alle anzeigen Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russland
von
$103,387
Grundstück im Dorf mit eigenem Park im Vyborg Bezirk____________Ort:Cottage village "Lintulovo" 35 km von St. Petersburg. In 15 Minuten mit dem Auto ist Zelenogorsk, die die notwendige Infrastruktur für Ruhe und Leben hat: Schulen und Kindergärten; Geschäfte und Apotheken;Restaurants und Wel…
Bauherr
ФАКТ.Коттеджные поселки
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Alle anzeigen Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russland
von
$63,031
Grundstück im Dorf mit eigenem Park im Vyborg Bezirk____________Ort:Cottage village "Lintulovo" 35 km von St. Petersburg. In 15 Minuten mit dem Auto ist Zelenogorsk, die die notwendige Infrastruktur für Ruhe und Leben hat: Schulen und Kindergärten; Geschäfte und Apotheken;Restaurants und Wel…
Bauherr
ФАКТ.Коттеджные поселки
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf Levada 2
Hüttendorf Levada 2
Hüttendorf Levada 2
Hüttendorf Levada 2
Hüttendorf Levada 2
Alle anzeigen Hüttendorf Levada 2
Hüttendorf Levada 2
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Russland
von
$26,072
Bauen Sie ein saisonales Haus oder ein Familiennest für mehrere Generationen in Levada 2! Gehen Sie durch den gemischten Wald, lassen Sie sich von den malerischen Ausblicken inspirieren, die scheinbar von den Gemälden berühmter Klassiker heruntergekommen sind, ist dieser Ort ein echter Schat…
Bauherr
ФАКТ.Коттеджные поселки
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Alle anzeigen Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russland
von
$118,701
Grundstück im Dorf mit eigenem Park im Vyborg Bezirk____________Ort:Cottage village "Lintulovo" 35 km von St. Petersburg. In 15 Minuten mit dem Auto ist Zelenogorsk, die die notwendige Infrastruktur für Ruhe und Leben hat: Schulen und Kindergärten; Geschäfte und Apotheken;Restaurants und Wel…
Bauherr
ФАКТ.Коттеджные поселки
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf Otradnaa buhta 20
Hüttendorf Otradnaa buhta 20
Hüttendorf Otradnaa buhta 20
Hüttendorf Otradnaa buhta 20
Hüttendorf Otradnaa buhta 20
Alle anzeigen Hüttendorf Otradnaa buhta 20
Hüttendorf Otradnaa buhta 20
Plodovskoe selskoe poselenie, Russland
von
$23,723
Grundstück am Ufer des Sees Otradnoe____________Ort:Das Dorf befindet sich am Ufer des Sees Otradnoye, mit dem mehrere malerische Seen koexistieren: Komsomolskoye, Sukhodolskoye und Vuoksa, und im Osten - See Ladoga.→ Alles, was Sie für das Leben brauchen, ist 20 Minuten mit dem Auto in der …
Bauherr
ФАКТ.Коттеджные поселки
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf Levada 2 domovladenia Boxmate
Hüttendorf Levada 2 domovladenia Boxmate
Hüttendorf Levada 2 domovladenia Boxmate
Hüttendorf Levada 2 domovladenia Boxmate
Hüttendorf Levada 2 domovladenia Boxmate
Alle anzeigen Hüttendorf Levada 2 domovladenia Boxmate
Hüttendorf Levada 2 domovladenia Boxmate
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Russland
von
$28,475
Bauen Sie ein saisonales Haus oder ein Familiennest für mehrere Generationen in Levada 2! Gehen Sie durch den gemischten Wald, lassen Sie sich von den malerischen Ausblicken inspirieren, die scheinbar von den Gemälden berühmter Klassiker heruntergekommen sind, ist dieser Ort ein echter Schat…
Bauherr
ФАКТ.Коттеджные поселки
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf Krokusy
Hüttendorf Krokusy
Hüttendorf Krokusy
Hüttendorf Krokusy
Hüttendorf Krokusy
Alle anzeigen Hüttendorf Krokusy
Hüttendorf Krokusy
Koltusskoe gorodskoe poselenie, Russland
von
$56,036
Grundstück in einem Hüttendorf 13 km von St. Petersburg Crocusa15 Minuten zur Ringstraße, in der Nähe des Nevsky Forest Park und des Korkinsees______Ort:Vsevolozhsky Bezirk Leningrad Region, 11 km vom CAD→ Auf der Autobahn Murmansk können Sie nach St. Petersburg gelangen.Die sozial.signifika…
Bauherr
ФАКТ.Коттеджные поселки
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf Negorod Toksovo
Hüttendorf Negorod Toksovo
Hüttendorf Negorod Toksovo
Hüttendorf Negorod Toksovo
Hüttendorf Negorod Toksovo
Alle anzeigen Hüttendorf Negorod Toksovo
Hüttendorf Negorod Toksovo
Leskolovskoe selskoe poselenie, Russland
Preis auf Anfrage
Negorod Toksovo ist der Ort, wo Sie der Architekt Ihres Lebens sind, und das ist FACT. Malerische Flächen und Fertighäuser 15 Minuten von der Ringstraße auf der Autobahn Novopriozerskoe entfernt. In der Nähe der Wälder und Seen, berühmte Erholungszentren. Ruf mich an! AUTHOR'S BACK, die ein …
Bauherr
ФАКТ.Коттеджные поселки
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Alle anzeigen Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russland
von
$190,524
Grundstück im Dorf mit eigenem Park im Vyborg Bezirk____________Ort:Cottage village "Lintulovo" 35 km von St. Petersburg. In 15 Minuten mit dem Auto ist Zelenogorsk, die die notwendige Infrastruktur für Ruhe und Leben hat: Schulen und Kindergärten; Geschäfte und Apotheken;Restaurants und Wel…
Bauherr
ФАКТ.Коттеджные поселки
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf Otradnaa buhta 20
Hüttendorf Otradnaa buhta 20
Hüttendorf Otradnaa buhta 20
Hüttendorf Otradnaa buhta 20
Hüttendorf Otradnaa buhta 20
Alle anzeigen Hüttendorf Otradnaa buhta 20
Hüttendorf Otradnaa buhta 20
Plodovskoe selskoe poselenie, Russland
von
$88,803
Grundstück am Ufer des Sees Otradnoe____________Ort:Das Dorf befindet sich am Ufer des Sees Otradnoye, mit dem mehrere malerische Seen koexistieren: Komsomolskoye, Sukhodolskoye und Vuoksa, und im Osten - See Ladoga.→ Alles, was Sie für das Leben brauchen, ist 20 Minuten mit dem Auto in der …
Bauherr
ФАКТ.Коттеджные поселки
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf Otradnaa buhta 20
Hüttendorf Otradnaa buhta 20
Hüttendorf Otradnaa buhta 20
Hüttendorf Otradnaa buhta 20
Hüttendorf Otradnaa buhta 20
Alle anzeigen Hüttendorf Otradnaa buhta 20
Hüttendorf Otradnaa buhta 20
Plodovskoe selskoe poselenie, Russland
von
$28,292
Grundstück am Ufer des Sees Otradnoe____________Ort:Das Dorf befindet sich am Ufer des Sees Otradnoye, mit dem mehrere malerische Seen koexistieren: Komsomolskoye, Sukhodolskoye und Vuoksa, und im Osten - See Ladoga.→ Alles, was Sie für das Leben brauchen, ist 20 Minuten mit dem Auto in der …
Bauherr
ФАКТ.Коттеджные поселки
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Alle anzeigen Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russland
von
$101,985
Grundstück im Dorf mit eigenem Park im Vyborg Bezirk____________Ort:Cottage village "Lintulovo" 35 km von St. Petersburg. In 15 Minuten mit dem Auto ist Zelenogorsk, die die notwendige Infrastruktur für Ruhe und Leben hat: Schulen und Kindergärten; Geschäfte und Apotheken;Restaurants und Wel…
Bauherr
ФАКТ.Коттеджные поселки
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf Otradnaa buhta 20
Hüttendorf Otradnaa buhta 20
Hüttendorf Otradnaa buhta 20
Hüttendorf Otradnaa buhta 20
Hüttendorf Otradnaa buhta 20
Alle anzeigen Hüttendorf Otradnaa buhta 20
Hüttendorf Otradnaa buhta 20
Plodovskoe selskoe poselenie, Russland
von
$28,292
Grundstück am Ufer des Sees Otradnoe____________Ort:Das Dorf befindet sich am Ufer des Sees Otradnoye, mit dem mehrere malerische Seen koexistieren: Komsomolskoye, Sukhodolskoye und Vuoksa, und im Osten - See Ladoga.→ Alles, was Sie für das Leben brauchen, ist 20 Minuten mit dem Auto in der …
Bauherr
ФАКТ.Коттеджные поселки
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf Negorod Toksovo
Hüttendorf Negorod Toksovo
Hüttendorf Negorod Toksovo
Hüttendorf Negorod Toksovo
Hüttendorf Negorod Toksovo
Alle anzeigen Hüttendorf Negorod Toksovo
Hüttendorf Negorod Toksovo
Leskolovskoe selskoe poselenie, Russland
Preis auf Anfrage
Negorod Toksovo ist der Ort, wo Sie der Architekt Ihres Lebens sind, und das ist FACT. Malerische Flächen und Fertighäuser 15 Minuten von der Ringstraße auf der Autobahn Novopriozerskoe entfernt. In der Nähe der Wälder und Seen, berühmte Erholungszentren. Ruf mich an! AUTHOR'S BACK, die ein …
Bauherr
ФАКТ.Коттеджные поселки
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf Negorod Toksovo
Hüttendorf Negorod Toksovo
Hüttendorf Negorod Toksovo
Hüttendorf Negorod Toksovo
Hüttendorf Negorod Toksovo
Alle anzeigen Hüttendorf Negorod Toksovo
Hüttendorf Negorod Toksovo
Leskolovskoe selskoe poselenie, Russland
Preis auf Anfrage
Negorod Toksovo ist der Ort, wo Sie der Architekt Ihres Lebens sind, und das ist FACT. Malerische Flächen und Fertighäuser 15 Minuten von der Ringstraße auf der Autobahn Novopriozerskoe entfernt. In der Nähe der Wälder und Seen, berühmte Erholungszentren. Ruf mich an! AUTHOR'S BACK, die ein …
Bauherr
ФАКТ.Коттеджные поселки
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf Negorod Toksovo
Hüttendorf Negorod Toksovo
Hüttendorf Negorod Toksovo
Hüttendorf Negorod Toksovo
Hüttendorf Negorod Toksovo
Alle anzeigen Hüttendorf Negorod Toksovo
Hüttendorf Negorod Toksovo
Leskolovskoe selskoe poselenie, Russland
Preis auf Anfrage
Negorod Toksovo ist der Ort, wo Sie der Architekt Ihres Lebens sind, und das ist FACT. Malerische Flächen und Fertighäuser 15 Minuten von der Ringstraße auf der Autobahn Novopriozerskoe entfernt. In der Nähe der Wälder und Seen, berühmte Erholungszentren. Ruf mich an! AUTHOR'S BACK, die ein …
Bauherr
ФАКТ.Коттеджные поселки
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Alle anzeigen Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russland
von
$123,898
Grundstück im Dorf mit eigenem Park im Vyborg Bezirk____________Ort:Cottage village "Lintulovo" 35 km von St. Petersburg. In 15 Minuten mit dem Auto ist Zelenogorsk, die die notwendige Infrastruktur für Ruhe und Leben hat: Schulen und Kindergärten; Geschäfte und Apotheken;Restaurants und Wel…
Bauherr
ФАКТ.Коттеджные поселки
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf Korkinskij Rucej
Hüttendorf Korkinskij Rucej
Hüttendorf Korkinskij Rucej
Hüttendorf Korkinskij Rucej
Hüttendorf Korkinskij Rucej
Alle anzeigen Hüttendorf Korkinskij Rucej
Hüttendorf Korkinskij Rucej
Koltusskoe gorodskoe poselenie, Russland
von
$36,175
Das Ferienhausdorf "Korkinsky Creek" befindet sich im Stadtteil Vsevolozhsky der Region Len. Nur 12 km von St. Petersburg, nicht weit vom Korkinsee entfernt. Wenn Sie von einem reichen und komfortablen Leben in der Natur in der Nähe der Stadt träumen, dann sind preiswerte Gebiete mit einer g…
Bauherr
ФАКТ.Коттеджные поселки
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf Levada 2
Hüttendorf Levada 2
Hüttendorf Levada 2
Hüttendorf Levada 2
Hüttendorf Levada 2
Alle anzeigen Hüttendorf Levada 2
Hüttendorf Levada 2
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Russland
von
$30,160
Bauen Sie ein saisonales Haus oder ein Familiennest für mehrere Generationen in Levada 2! Gehen Sie durch den gemischten Wald, lassen Sie sich von den malerischen Ausblicken inspirieren, die scheinbar von den Gemälden berühmter Klassiker heruntergekommen sind, ist dieser Ort ein echter Schat…
Bauherr
ФАКТ.Коттеджные поселки
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf Levada 2 domovladenia Boxmate
Hüttendorf Levada 2 domovladenia Boxmate
Hüttendorf Levada 2 domovladenia Boxmate
Hüttendorf Levada 2 domovladenia Boxmate
Hüttendorf Levada 2 domovladenia Boxmate
Alle anzeigen Hüttendorf Levada 2 domovladenia Boxmate
Hüttendorf Levada 2 domovladenia Boxmate
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Russland
von
$20,322
Bauen Sie ein saisonales Haus oder ein Familiennest für mehrere Generationen in Levada 2! Gehen Sie durch den gemischten Wald, lassen Sie sich von den malerischen Ausblicken inspirieren, die scheinbar von den Gemälden berühmter Klassiker heruntergekommen sind, ist dieser Ort ein echter Schat…
Bauherr
ФАКТ.Коттеджные поселки
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf Korkinskij Rucej
Hüttendorf Korkinskij Rucej
Hüttendorf Korkinskij Rucej
Hüttendorf Korkinskij Rucej
Hüttendorf Korkinskij Rucej
Alle anzeigen Hüttendorf Korkinskij Rucej
Hüttendorf Korkinskij Rucej
Koltusskoe gorodskoe poselenie, Russland
von
$33,032
Das Ferienhausdorf "Korkinsky Creek" befindet sich im Stadtteil Vsevolozhsky der Region Len. Nur 12 km von St. Petersburg, nicht weit vom Korkinsee entfernt. Wenn Sie von einem reichen und komfortablen Leben in der Natur in der Nähe der Stadt träumen, dann sind preiswerte Gebiete mit einer g…
Bauherr
ФАКТ.Коттеджные поселки
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Alle anzeigen Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russland
von
$88,594
Grundstück im Dorf mit eigenem Park im Vyborg Bezirk____________Ort:Cottage village "Lintulovo" 35 km von St. Petersburg. In 15 Minuten mit dem Auto ist Zelenogorsk, die die notwendige Infrastruktur für Ruhe und Leben hat: Schulen und Kindergärten; Geschäfte und Apotheken;Restaurants und Wel…
Bauherr
ФАКТ.Коттеджные поселки
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Alle anzeigen Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russland
von
$151,292
Grundstück im Dorf mit eigenem Park im Vyborg Bezirk____________Ort:Cottage village "Lintulovo" 35 km von St. Petersburg. In 15 Minuten mit dem Auto ist Zelenogorsk, die die notwendige Infrastruktur für Ruhe und Leben hat: Schulen und Kindergärten; Geschäfte und Apotheken;Restaurants und Wel…
Bauherr
ФАКТ.Коттеджные поселки
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf Levada 2
Hüttendorf Levada 2
Hüttendorf Levada 2
Hüttendorf Levada 2
Hüttendorf Levada 2
Alle anzeigen Hüttendorf Levada 2
Hüttendorf Levada 2
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Russland
von
$20,322
Bauen Sie ein saisonales Haus oder ein Familiennest für mehrere Generationen in Levada 2! Gehen Sie durch den gemischten Wald, lassen Sie sich von den malerischen Ausblicken inspirieren, die scheinbar von den Gemälden berühmter Klassiker heruntergekommen sind, ist dieser Ort ein echter Schat…
Bauherr
ФАКТ.Коттеджные поселки
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf Vuoksaari
Hüttendorf Vuoksaari
Hüttendorf Vuoksaari
Hüttendorf Vuoksaari
Hüttendorf Vuoksaari
Alle anzeigen Hüttendorf Vuoksaari
Hüttendorf Vuoksaari
Romaskinskoe selskoe poselenie, Russland
von
$20,602
Wo Sie bleiben möchten: Land am Ufer des Sees in der Region LeningradWenn Sie ein Grundstück in der Region Leningrad kaufen möchten, besonders ein Grundstück am Ufer des Sees - verpassen Sie Vuoksaari nicht! Neben dem Hüttendorf gibt es einen Kunstpark mit Ökotropen! Orte zu Fuß, Inspiration…
Bauherr
ФАКТ.Коттеджные поселки
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf Negorod Toksovo
Hüttendorf Negorod Toksovo
Hüttendorf Negorod Toksovo
Hüttendorf Negorod Toksovo
Hüttendorf Negorod Toksovo
Alle anzeigen Hüttendorf Negorod Toksovo
Hüttendorf Negorod Toksovo
Leskolovskoe selskoe poselenie, Russland
Preis auf Anfrage
Negorod Toksovo ist der Ort, wo Sie der Architekt Ihres Lebens sind, und das ist FACT. Malerische Flächen und Fertighäuser 15 Minuten von der Ringstraße auf der Autobahn Novopriozerskoe entfernt. In der Nähe der Wälder und Seen, berühmte Erholungszentren. Ruf mich an! AUTHOR'S BACK, die ein …
Bauherr
ФАКТ.Коттеджные поселки
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Alle anzeigen Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russland
von
$209,400
Grundstück im Dorf mit eigenem Park im Vyborg Bezirk____________Ort:Cottage village "Lintulovo" 35 km von St. Petersburg. In 15 Minuten mit dem Auto ist Zelenogorsk, die die notwendige Infrastruktur für Ruhe und Leben hat: Schulen und Kindergärten; Geschäfte und Apotheken;Restaurants und Wel…
Bauherr
ФАКТ.Коттеджные поселки
Eine Anfrage stellen
