Hüttendorf Otradnaa buhta 20

Grundstück am Ufer des Sees Otradnoe

Ort:

Das Dorf befindet sich am Ufer des Sees Otradnoye, mit dem mehrere malerische Seen koexistieren: Komsomolskoye, Sukhodolskoye und Vuoksa, und im Osten - See Ladoga.

→ Alles, was Sie für das Leben brauchen, ist 20 Minuten mit dem Auto in der Gemeinde Gromovo: Krankenhaus, Kindergärten, Kindergarten und Schulen, Postamt, Cafés und Geschäfte, Bank- und Postämter, MFC, Ausgabepunkt "Yandex Market"



Natürliche Umwelt:

→ Lake Reassuring, Pinienwald



Kommunikation und Infrastruktur des Dorfes

→ Strom 15 kW (nach Regierungsverordnung Nr. 861)

→ Pipeline

Checkpoints, Sicherheit.

→ Ruhebereich, Pier, Slip für Boote

→ Weite Straßen - Asphaltkrümel, offenes Entwässerungssystem

→ Straßenbeleuchtung

→ Der Dienst des Territoriums wird von der professionellen Service-Unternehmen "Greenline" durchgeführt



Kaufbedingungen:

→ Hypothek von führenden Banken auf Präferenzprogrammen

→ Installation vom Preis wie bei 100% Zahlung! Frei von Interesse für das erste Jahr; bis zu 48 Monate; Möglichkeit des Baus unmittelbar nach Abschluss der Transaktion;

Handel zu Marktwert mit einem Deal von 1 Woche



Garantie:

→ Verkauf direkt vom Eigentümer, es gibt Dokumente

→ Das Projekt wird von FACT umgesetzt.

→ Das Service-Unternehmen bietet Unterstützung bei der Lösung aller Probleme nach dem Kauf der Website



Brauchen Sie eine kleinere oder größere Fläche? Rufen Sie uns jetzt an und wir holen es für Sie von unseren Seiten!



Mögliche Online-Präsentation der Website Nr. 154. Cadastral Anzahl der Website: 47:03:0802001:646