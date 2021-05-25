Hüttendorf Lintulovo

Ermöglichen Sie die Anzeige von Website-Inhalten und den Zugriff auf Funktionen. Diese Art von Cookies wird nur für den ordnungsgemäßen Betrieb der Website verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Eine Deaktivierung ist nicht möglich, ohne die Funktion der Website zu beeinträchtigen.
Grundstück im Dorf mit eigenem Park im Vyborg Bezirk ____________ Ort: Cottage village "Lintulovo" 35 km von St. Petersburg. In 15 Minuten mit dem Auto ist Zelenogorsk, die die notwendige Infrastruktur für Ruhe und Leben hat: Schulen und Kindergärten; Geschäfte und Apotheken; Restaurants und Wellnesszentren
Natürliche Umwelt: → Nadelwald, Oz. Vorontsovskoye mit Öko-Pfad. Zu Fuß von "Lintulovo" gibt es mehrere Seen - Lublin, Zhmurkino und kleine Lozovoe See.
Kommunikation und Infrastruktur des Dorfes: → Strom 15 kW (nach Regierungsverordnung Nr. 861) → Pipeline Checkpoints, Sicherheit. → Gästeparkplatz → Asphaltstraßen mit Pflaster → LED Straßenbeleuchtung → Einzelzaun, Eingang zum Gelände → Erholungsgebiet: eigener Park mit einem Reservoir und zwei Erholungsgebieten → Der Dienst des Territoriums wird von der professionellen Service-Unternehmen Greenline durchgeführt.
Kaufbedingungen: → Hypothek von führenden Banken auf Präferenzprogrammen → Installation vom Preis wie bei 100% Zahlung! Frei von Interesse für das erste Jahr; erste Rate von 10%; Zeitraum bis 48 Monate; Möglichkeit des Baus unmittelbar nach Abschluss der Transaktion; Handel zu Marktwert mit einem Deal von 1 Woche
Garantie: → Verkauf direkt vom Eigentümer, es gibt Dokumente → Das Projekt wird von FACT umgesetzt. → Das Service-Unternehmen bietet Unterstützung bei der Lösung aller Probleme nach dem Kauf der Website
Mögliche Online-Präsentation Site Nr. 197(a) Cadastral Nummer 1: 47:01:1706001:11784
Standort auf der Karte
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russland
