  1. Realting.com
  2. Russland
  3. Leskolovskoe selskoe poselenie
  4. Hüttendorf Negorod Toksovo

Hüttendorf Negorod Toksovo

Leskolovskoe selskoe poselenie, Russland
von
$70,799
;
15
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 28042
Neue Gebäude-ID auf Realting
In CRM: 4751
ID des neuen Gebäudes auf der Firmenwebsite
Letzte Aktualisierung: 18.09.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Russland
  • Region / Bundesland
    Föderationskreis Nordwest
  • Nachbarschaft
    Vsevolozhsky District
  • Stadt
    Leskolovskoe selskoe poselenie

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Русский Русский
Zeit für die richtigen Entscheidungen! Kaufen Sie ein Grundstück in FACT mit zusätzlichem Nutzen bei Raten ohne Interesse für das erste Jahr! Picturesque-Bereiche in Raten vom Eigentümer. In der Nähe der Wälder und Seen, berühmte Erholungszentren. Ruf mich an!

Häuser und Landschaftsbau in Negorod Toksovo sind in einem einzigen Stil von der Architektur von Dänemark inspiriert. So ist das Projekt eine ganzheitliche und harmonische Umgebung – eine Kombination aus Minimalismus, Funktionalität und europäischer Eleganz.

→ Verbesserte Bereiche von 10 Hektar mit Zugang zu jedem von ihnen
15 kW, Hauptgasleitung (unterirdische Kommunikation)
→ Eingangsgruppe mit Checkpoint, geschlossen und bewacht
→ Ein Straßen- und Straßennetz für bequeme Bewegung ist auch gedacht: Asphaltstraßen mit unterirdischer Drainage, mit Gehwegen und einem Fahrradweg, Nachtbeleuchtung wird implementiert
→ Der Waldpark neben dem Massiv ist ein Ort für entspannende Spaziergänge.
→ Es besteht die Möglichkeit, ein fertiges Haus zu kaufen

Standort

20 Minuten zur Ringstraße und MEGA Parnassus an der Autobahn Novopriozerskoe, weniger als eine Stunde zu den nördlichen Bezirken der Stadt. In der Nähe des Ortes Okhta Park, der North Slope Komplex, Zubrovnik Ecopark, UTC Kavgolovo. In Toksovo - Geschäfte, Restaurants, Sport- und Kinderclubs, Schulen und Kindergärten.


Kaufbedingungen
100% Zahlung und Hypothek von 6%
→ Installation ohne Interesse vom Eigentümer
→ Ein profitables Trade-in Deal mit einem schnellen Kauf Ihrer Immobilie

Garantie:
→ Verkauf direkt vom Eigentümer, es gibt Dokumente
→ Das Projekt wird von FACT umgesetzt.
→ Das Service-Unternehmen bietet Unterstützung bei der Lösung aller Probleme nach dem Kauf der Website

Ruf mich an, vielleicht online.
Abschnitt 10. Cadastral Nummer 1: 47:07:0154001:1297

Standort auf der Karte

Leskolovskoe selskoe poselenie, Russland

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Hüttendorf Otradnaa buhta 20
Plodovskoe selskoe poselenie, Russland
von
$27,118
Hüttendorf Otradnaa buhta 20
Plodovskoe selskoe poselenie, Russland
von
$23,403
Hüttendorf Lubimovo
Ladoga, Russland
von
$30,902
Hüttendorf Otradnaa buhta 20
Plodovskoe selskoe poselenie, Russland
von
$21,960
Hüttendorf Levada
Lehtusi, Russland
von
$25,628
Sie sehen gerade
Hüttendorf Negorod Toksovo
Leskolovskoe selskoe poselenie, Russland
von
$70,799
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Hüttendorf Lubimovo
Hüttendorf Lubimovo
Hüttendorf Lubimovo
Hüttendorf Lubimovo
Hüttendorf Lubimovo
Alle anzeigen Hüttendorf Lubimovo
Hüttendorf Lubimovo
Ladoga, Russland
von
$32,577
IZHS Grundstücke mit Gas in einem Hüttendorf in der Nähe von Pavlovsk und Pushkin____________Ort:Das Dorf liegt im Stadtteil Tosnensky, nur 30 km von St. Petersburg entfernt.→ Auf der Moskauer Autobahn führt die Straße nach Puschkin 20 Minuten zum Pavlovsky Park - 15 Minuten. → In Gehdistanz…
Bauherr
ФАКТ.Коттеджные поселки
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf Lubimovo
Hüttendorf Lubimovo
Hüttendorf Lubimovo
Hüttendorf Lubimovo
Hüttendorf Lubimovo
Alle anzeigen Hüttendorf Lubimovo
Hüttendorf Lubimovo
Ladoga, Russland
von
$25,179
IZHS Grundstücke mit Gas in einem Hüttendorf in der Nähe von Pavlovsk und Pushkin____________Ort:Das Dorf liegt im Stadtteil Tosnensky, nur 30 km von St. Petersburg entfernt.→ Auf der Moskauer Autobahn führt die Straße nach Puschkin 20 Minuten zum Pavlovsky Park - 15 Minuten. → In Gehdistanz…
Bauherr
ФАКТ.Коттеджные поселки
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf Vuoksaari
Hüttendorf Vuoksaari
Hüttendorf Vuoksaari
Hüttendorf Vuoksaari
Hüttendorf Vuoksaari
Alle anzeigen Hüttendorf Vuoksaari
Hüttendorf Vuoksaari
Romaskinskoe selskoe poselenie, Russland
von
$16,931
Wo Sie bleiben möchten: Land am Ufer des Sees in der Region LeningradWenn Sie ein Grundstück in der Region Leningrad kaufen möchten, besonders ein Grundstück am Ufer des Sees - verpassen Sie Vuoksaari nicht! Neben dem Hüttendorf gibt es einen Kunstpark mit Ökotropen! Orte zu Fuß, Inspiration…
Bauherr
ФАКТ.Коттеджные поселки
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Russland
Allrussischer Wohnungskongress in Sotschi 2021: Das Programm wird reichhaltig sein!
25.05.2021
Allrussischer Wohnungskongress in Sotschi 2021: Das Programm wird reichhaltig sein!
Alle Veröffentlichungen anzeigen