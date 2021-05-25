Hüttendorf Prilesnyj 20

Ermöglichen Sie die Anzeige von Website-Inhalten und den Zugriff auf Funktionen. Diese Art von Cookies wird nur für den ordnungsgemäßen Betrieb der Website verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Eine Deaktivierung ist nicht möglich, ohne die Funktion der Website zu beeinträchtigen.
Das Grundstück im fertigen Dorf "Prilesny 2.0" 15 Minuten von St. Petersburg! ________________
Ort: Vsevolozhsky Bezirk Leningrad Region 16 km vom RAD → Auf der Autobahn Murmansk können Sie nach St. Petersburg gelangen. → Das Dorf liegt neben dem Dorf Eksolovo, wo es einen Laden gibt, wo Sie essentielle Produkte kaufen können. Der Rest der sozialen Infrastruktur befindet sich in Razmetelevo, wo es Kindergärten, Schulen, Kettenläden, Postämter und Banken sowie medizinische Punkte gibt. 15 Minuten zum Einkaufszentrum "MEGA Dybenko" - hier können Sie Produkte in "Auchan" oder Baustoffe in OBI kaufen
NATURE: → Zu Fuß ist der Nevsky Forest Park, wo Sie täglich Spaziergänge mit Ihrer Familie in der frischen Luft oder Joggen am Morgen arrangieren können. See Manushkino
Kommunikation und Infrastruktur des Dorfes: → Strom 15 kW (nach Regierungsverordnung Nr. 861) Zentrale Wasser- und Gasleitung → Offenes Drainagesystem mit Verstärkung von Hängen und Rohrkreuzungen für die Wasserentwässerung → Feuerteich → Geräumiges Erholungsgebiet mit Wandergasse, Kinder- und Sportplatz → Haustiere erlaubt → Ein Nachbarschaftszentrum hat sich im Dorf geöffnet! 2 Checkpoints mit Rund-um-die-Uhr-Sicherheit, Videoüberwachung → Perimeter Zaun
Kaufbedingungen: → Hypothek von führenden Banken auf Präferenzprogrammen → Installation vom Preis wie bei 100% Zahlung! Frei von Interesse für 9 Monate; Möglichkeit des Baus unmittelbar nach Abschluss der Transaktion; Handel zu Marktwert mit einem Deal von 1 Woche → Zusätzliche Vorteile für Käufer aus Regionen
Garantie: → Verkauf direkt vom Eigentümer, es gibt Dokumente → Das Projekt wird von FACT umgesetzt. → Das Service-Unternehmen bietet Unterstützung bei der Lösung aller Probleme nach dem Kauf der Website 5 Entwicklungsgebiete in St. Petersburg und LO
Ruf mich an! Mögliche Online-Anzeige Site 160. Cadastral Nummer 1: 47:07:1047005:8746
Standort auf der Karte
Koltusskoe gorodskoe poselenie, Russland
