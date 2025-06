Hüttendorf Vuoksaari

Ein Grundstück in einem Hüttendorf am Ufer des Flusses Vuoksa-Virta

____________



Ort:

Priozersky Bezirk der Region Leningrad, 95 km vom CAD

In der Nähe von "Vuoksaari" befindet sich die ländliche Siedlung Romashkin.

Es gibt einen Supermarkt, ein Postamt, einen OZON-Spender und sogar einen Forellenhof.

Darüber hinaus befindet sich das Dorf Losevo auf der Straße.



Natürliche Umwelt:

→ Fluss Vuoksa-Wirth und Vuoksa

→ Viele Seen: Balakhanovskoye, Sukhodolskoe, Vuoksa



Kommunikation und Infrastruktur des Dorfes

→ Strom 15 kW (nach Regierungsverordnung Nr. 861)

Straßen mit Asphalt Crumb Pflaster

→ Wasserentsorgung und primäres Feuerlöschsystem

→ Eintrittsgruppe und Gästeparkplatz

→ Form der Geschäftsführung - TSN



Kaufbedingungen:

→ Hypothek von führenden Banken auf Präferenzprogrammen

→ Installation vom Preis wie bei 100% Zahlung! Frei von Interesse für das erste Jahr; bis zu 48 Monate; Möglichkeit des Baus unmittelbar nach Abschluss der Transaktion;

Handel zu Marktwert mit einem Deal von 1 Woche



Garantie:

→ Verkauf direkt vom Eigentümer, es gibt Dokumente

→ Das Projekt wird von FACT umgesetzt.



Mögliche Online-Präsentationsseite Nr. 127. Cadastral Anzahl der Website: 47:03:0502002:463