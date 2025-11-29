Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Portugal
  3. Tavira
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Terrasse

Häuser mit Terrasse in Tavira, Portugal

villen
11
1 immobilienobjekt total found
Villa in Tavira, Portugal
Villa
Tavira, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 186 m²
Das Haus liegt nur einen kurzen Spaziergang vom Zentrum von Santo Estêvão und seinen Dienstl…
$510,247
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Tavira, Portugal

mit Garage
mit Meerblick
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen