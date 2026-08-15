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Wohnungen in Sintra, Portugal

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2 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 Schlafzimmer in Sintra, Portugal
Wohnung 2 Schlafzimmer
Sintra, Portugal
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 80 m²
Ausgezeichnete 2-Zimmer-Wohnung in Mem MartinsWohnung mit guten Bereichen und großer Sonnene…
$353,344
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Sintra, Portugal
Wohnung 3 Schlafzimmer
Sintra, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 166 m²
For sale: Spacious 3-bedroom apartment in the prestigious and peaceful area of Beloura, Sint…
$1,29M
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