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Wohnimmobilien in Sintra, Portugal

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7 immobilienobjekte total found
Villa in Sintra, Portugal
Villa
Sintra, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 187 m²
Quinta da Azenha befindet sich in Rio de Mouro, einer immer beliebter werdenden Gegend. grün…
$798,149
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Haus 3 Schlafzimmer in Sao Joao das Lampas, Portugal
Haus 3 Schlafzimmer
Sao Joao das Lampas, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 218 m²
3 Schlafzimmer – Villa- Terrugem – SintraVilla bestehend aus 3 Schlafzimmern, eines davon en…
$1,12M
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Haus 3 Schlafzimmer in Sintra, Portugal
Haus 3 Schlafzimmer
Sintra, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 288 m²
For sale: Spacious and elegant 3-bedroom villa in a private condominium in Albarraque. This …
$1,17M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Sintra, Portugal
Wohnung 2 Schlafzimmer
Sintra, Portugal
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 80 m²
Ausgezeichnete 2-Zimmer-Wohnung in Mem MartinsWohnung mit guten Bereichen und großer Sonnene…
$353,344
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Sintra, Portugal
Wohnung 3 Schlafzimmer
Sintra, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 166 m²
For sale: Spacious 3-bedroom apartment in the prestigious and peaceful area of Beloura, Sint…
$1,29M
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Herrenhaus 8 Schlafzimmer in Sintra, Portugal
Herrenhaus 8 Schlafzimmer
Sintra, Portugal
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 9
Fläche 1 100 m²
Etagenzahl 2
Dieses herausragende Anwesen befindet sich im Naturpark Sintra-Cascais, der dank seiner viel…
$6,00M
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TekceTekce
Herrenhaus 6 zimmer in Almargem do Bispo Pero Pinheiro e Montelavar, Portugal
Herrenhaus 6 zimmer
Almargem do Bispo Pero Pinheiro e Montelavar, Portugal
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Etagenzahl 2
Das prächtige Herrenhaus befindet sich in einem ruhigen und gemütlichen Vorort der Hauptstad…
$1,25M
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