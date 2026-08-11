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Villen in Setubal, Portugal

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5 immobilienobjekte total found
Villa in Fernao Ferro, Portugal
Villa
Fernao Ferro, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 200 m²
Wunderschönes Haus mit 3 Schlafzimmern, Swimmingpool und Garage für zwei Autos, befindet sic…
$462,337
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Villa in Carvalhal, Portugal
Villa
Carvalhal, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 200 m²
Villa   200   m2   besteht aus   von 3 Schlafzimmern und 3 Bädern, voll möbliert, ausgestatt…
$686,570
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Villa in Comporta, Portugal
Villa
Comporta, Portugal
Schlafräume 2
Fläche 190 m²
Villa   190 m2   besteht aus   von 2 Schlafzimmern und 3 Bädern, voll möbliert, ausgestattet…
$594,103
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Villa in Setubal, Portugal
Villa
Setubal, Portugal
Schlafräume 4
Fläche 176 m²
Die gebaute Villa befindet sich in der privaten Wohnanlage Casas de Azeit ã Die Fertigstellu…
$716,622
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Villa 10 zimmer in Setubal, Portugal
Villa 10 zimmer
Setubal, Portugal
Zimmer 10
Fläche 250 m²
Etagenzahl 2
Инвестиционный объект Дом Десять Комнат/ Два Этажа. Локация Шарнека да Капарика / Маржем Су…
$550,194
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Immobilienangaben in Setubal, Portugal

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Golfplatz in der Nähe
Günstige
Luxuriös
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