Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Portugal
  3. Seixal
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus

Häuser in Seixal, Portugal

6 immobilienobjekte total found
Haus 3 Schlafzimmer in Seixal, Portugal
Haus 3 Schlafzimmer
Seixal, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 250 m²
3-bedroom villa, with 250 m2 of gross construction area, private garden and pool, set on a 3…
$772,332
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Haus 3 Schlafzimmer in Seixal, Portugal
Haus 3 Schlafzimmer
Seixal, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 250 m²
3-bedroom villa, with 250 m2 of gross construction area, private garden and pool, set on a 3…
$784,034
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Haus 3 Schlafzimmer in Seixal, Portugal
Haus 3 Schlafzimmer
Seixal, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 250 m²
3-bedroom villa, with 250 m2 of gross construction area, private garden and pool, set on a 3…
$813,289
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Villa in Fernao Ferro, Portugal
Villa
Fernao Ferro, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 200 m²
Wunderschönes Haus mit 3 Schlafzimmern, Swimmingpool und Garage für zwei Autos, befindet sic…
$463,218
Eine Anfrage stellen
Haus 3 Schlafzimmer in Seixal, Portugal
Haus 3 Schlafzimmer
Seixal, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 250 m²
3-bedroom villa, with 250 m2 of gross construction area, private garden and pool, set on a 3…
$772,332
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Doppelhaus 2 Schlafzimmer in Seixal, Portugal
Doppelhaus 2 Schlafzimmer
Seixal, Portugal
Schlafräume 2
Fläche 200 m²
Zweistufige Wohnung mit 2 Schlafzimmern, einer Fläche von 129 m2, mit einer Terrasse von 65 …
$559,336
Eine Anfrage stellen
Estate Service 24Estate Service 24

Immobilienangaben in Seixal, Portugal

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen