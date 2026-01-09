Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Portugal
  3. Rio Maior
  4. Wohnimmobilien

Wohnimmobilien in Rio Maior, Portugal

2 immobilienobjekte total found
Haus 3 Schlafzimmer in Rio Maior, Portugal
Haus 3 Schlafzimmer
Rio Maior, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 147 m²
3-Zimmer-Villa, 147 qm (Flächenbaufläche), in einem Grundstück mit 3,248 qm, mit Schwimmbad …
$572,099
Eine Anfrage stellen
Haus 3 Schlafzimmer in Rio Maior, Portugal
Haus 3 Schlafzimmer
Rio Maior, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 147 m²
3-Zimmer-Villa, 147 qm (Flächenbaufläche), in einem Grundstück mit 3,248 qm, mit Schwimmbad …
$572,099
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Rio Maior, Portugal

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen